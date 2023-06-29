https://ria.ru/20230629/zakupki-1880918912.html

Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП в I квартале вырос почти на 40%

Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП в I квартале вырос почти на 40% - РИА Новости, 29.06.2023

Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП в I квартале вырос почти на 40%

Крупнейшие госкомпании в I квартале 2023 года нарастили закупки у малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:00

2023-06-29T10:00

2023-06-29T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Крупнейшие госкомпании в I квартале 2023 года нарастили закупки у малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 1,255 триллиона рублей, свидетельствуют данные мониторинга Корпорации МСП.Лидерами по объему закупок стали "ФСК – Россети", "Сахаэнерго", РЖД, АО "РЖДстрой". Наибольшего прироста объема закупок в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года удалось добиться малому и среднему бизнесу из Санкт-Петербурга (+17,37 миллиарда рублей), Астраханской области (+12,85 миллиарда рублей), Республики Татарстан (+5,98 миллиарда рублей), Мурманской области и Красноярского края (+4,77 и 4,27 миллиарда рублей, соответственно), сообщает пресс-служба Корпорации."Для поддержки малого и среднего бизнеса в сфере закупок действует комплекс мер государственной поддержки: с 2022 года увеличена обязательная квота закупок у субъектов МСП – с 20% до 25%, а в рамках особой процедуры "спецторгов", когда участниками закупок являются только субъекты МСП, – с 18% до 20%, обязанность по выполнению данной квоты распространена на всех заказчиков по 223-ФЗ. И сегодня мы видим результаты: увеличился не только объем закупок у МСП, но и количество заключенных договоров – за I квартал показатель вырос на 52%, это более 162 тысяч контрактов", – приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой.Как отметили в КМСП, в I квартале наблюдалось резкое увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2022 года спроса при закупках целого ряда позиций. Так, объем договоров на ветеринарные услуги показал прирост в 13 раз, на услуги по рекультивации и утилизации отходов – более, чем в 6 раз, на услуги общественных организаций – почти в 5,5 раза."Несмотря на санкционные ограничения и связанные с ними последствия в экономике, включая разрыв производственных цепочек, задержки поставок, ценовые колебания, заказчики не снижают объемов закупок у малых и средних предприятий. Такое ответственное отношение позволяет наращивать объемы закупок даже в сложившихся условиях, помогая им работать и развиваться", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Наращивание закупок крупнейших госкомпаний у МСП является одной из задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230616/msp-1878540184.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика