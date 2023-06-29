https://ria.ru/20230629/zaes-1881308662.html

"Нам не грозит". В Киеве сделали циничное заявление об аварии на ЗАЭС

"Нам не грозит". В Киеве сделали циничное заявление об аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 29.06.2023

"Нам не грозит". В Киеве сделали циничное заявление об аварии на ЗАЭС

Жители Киева не ощутят последствий в случае аварии на Запорожской АЭС, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Его цитирует газета "Страна.ua". РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T19:51

2023-06-29T19:51

2023-06-29T19:51

политика

украина

россия

владимир зеленский

запорожская аэс

виктор ляшко

служба безопасности украины

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Жители Киева не ощутят последствий в случае аварии на Запорожской АЭС, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Его цитирует газета "Страна.ua"."Киев за пределами влияния", — заверил чиновник.По его словам, ведомство разработало и проверило системы оповещения, которые будут работать в случае ЧП на станции. Также Ляшко призвал не создавать паники и искусственного ажиотажа вокруг этой темы.В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и СБУ о том, что Россия якобы может устроить теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти слова бредом. Постпред страны при ООН Василий Небензя отметил, что "участившиеся параноидальные утверждения" киевских властей настораживают. Он напомнил, что в июне станцию посетила миссия МАГАТЭ.

https://ria.ru/20230627/zaes-1880621707.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, запорожская аэс, виктор ляшко, служба безопасности украины