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"Нам не грозит". В Киеве сделали циничное заявление об аварии на ЗАЭС
"Нам не грозит". В Киеве сделали циничное заявление об аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 29.06.2023
"Нам не грозит". В Киеве сделали циничное заявление об аварии на ЗАЭС
Жители Киева не ощутят последствий в случае аварии на Запорожской АЭС, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Его цитирует газета "Страна.ua". РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T19:51
2023-06-29T19:51
2023-06-29T19:51
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украина
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владимир зеленский
запорожская аэс
виктор ляшко
служба безопасности украины
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Жители Киева не ощутят последствий в случае аварии на Запорожской АЭС, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Его цитирует газета "Страна.ua"."Киев за пределами влияния", — заверил чиновник.По его словам, ведомство разработало и проверило системы оповещения, которые будут работать в случае ЧП на станции. Также Ляшко призвал не создавать паники и искусственного ажиотажа вокруг этой темы.В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и СБУ о том, что Россия якобы может устроить теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти слова бредом. Постпред страны при ООН Василий Небензя отметил, что "участившиеся параноидальные утверждения" киевских властей настораживают. Он напомнил, что в июне станцию посетила миссия МАГАТЭ.
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Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Виктор Ляшко, Служба безопасности Украины
"Нам не грозит". В Киеве сделали циничное заявление об аварии на ЗАЭС
Министр здравоохранения Украины Ляшко: Киев не ощутит последствий в случае ЧП на ЗАЭС