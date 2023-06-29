https://ria.ru/20230629/yunesko-1881012850.html

На сессии ЮНЕСКО рассмотрят вопрос о возвращении США в организацию

На сессии ЮНЕСКО рассмотрят вопрос о возвращении США в организацию - РИА Новости, 29.06.2023

На сессии ЮНЕСКО рассмотрят вопрос о возвращении США в организацию

В Париже открывается внеочередная сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, на повестке которой - условия возвращения США в состав организации. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T01:42

2023-06-29T01:42

2023-06-29T01:50

сша

вашингтон (штат)

россия

одри азуле

энтони блинкен

дональд трамп

юнеско

в мире

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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. В Париже открывается внеочередная сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, на повестке которой - условия возвращения США в состав организации. Конференция созвана генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле по требованию трети из 193 стран-участниц. Государства должны будут обозначить свою позицию касательно намерения Вашингтона вернуться в организацию "на основе конкретных финансовых предложений", сообщалось в коммюнике организации. В начале июня Азуле сообщила, что США официально уведомили организацию о возобновлении членства, начиная с июля. США намерены восстановить свой статус страны-члена ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении. Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале текущего года заявлял, что у страны есть намерение вернуться в ЮНЕСКО. Он отмечал, что многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. По этой причине, добавлял Блинкен, после восстановления своего членства США намерены платить взносы вовремя. Как сообщали СМИ, план по возвращению США был согласован в результате длительных переговоров между госдепом и представителями организации, он среди прочего содержит график выплат задолженностей США. В МИД РФ отметили, что Москва приветствует возвращение США в ЮНЕСКО, однако оно не должно нарушать устав организации, поэтому Вашингтону необходимо целиком погасить огромную задолженность в размере 612 миллионов долларов. В министерстве также заявили, что решение Вашингтона о возвращении имеет открытую политическую мотивацию. Как заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев, после возвращения Соединенных Штатов в ЮНЕСКО обязательно возрастет количество политизированных решений, так как противоречия между Западом и Россией будут проецироваться на сферу культуры и искусства.

https://ria.ru/20230127/pamyatniki-1847784009.html

https://ria.ru/20230626/lavra-1880547423.html

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вашингтон (штат)

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сша, вашингтон (штат), россия, одри азуле, энтони блинкен, дональд трамп, юнеско, в мире