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На сессии ЮНЕСКО рассмотрят вопрос о возвращении США в организацию - РИА Новости, 29.06.2023
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01:42 29.06.2023 (обновлено: 01:50 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/yunesko-1881012850.html
На сессии ЮНЕСКО рассмотрят вопрос о возвращении США в организацию
На сессии ЮНЕСКО рассмотрят вопрос о возвращении США в организацию - РИА Новости, 29.06.2023
На сессии ЮНЕСКО рассмотрят вопрос о возвращении США в организацию
В Париже открывается внеочередная сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, на повестке которой - условия возвращения США в состав организации. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T01:42
2023-06-29T01:50
сша
вашингтон (штат)
россия
одри азуле
энтони блинкен
дональд трамп
юнеско
в мире
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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. В Париже открывается внеочередная сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, на повестке которой - условия возвращения США в состав организации. Конференция созвана генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле по требованию трети из 193 стран-участниц. Государства должны будут обозначить свою позицию касательно намерения Вашингтона вернуться в организацию "на основе конкретных финансовых предложений", сообщалось в коммюнике организации. В начале июня Азуле сообщила, что США официально уведомили организацию о возобновлении членства, начиная с июля. США намерены восстановить свой статус страны-члена ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении. Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале текущего года заявлял, что у страны есть намерение вернуться в ЮНЕСКО. Он отмечал, что многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. По этой причине, добавлял Блинкен, после восстановления своего членства США намерены платить взносы вовремя. Как сообщали СМИ, план по возвращению США был согласован в результате длительных переговоров между госдепом и представителями организации, он среди прочего содержит график выплат задолженностей США. В МИД РФ отметили, что Москва приветствует возвращение США в ЮНЕСКО, однако оно не должно нарушать устав организации, поэтому Вашингтону необходимо целиком погасить огромную задолженность в размере 612 миллионов долларов. В министерстве также заявили, что решение Вашингтона о возвращении имеет открытую политическую мотивацию. Как заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев, после возвращения Соединенных Штатов в ЮНЕСКО обязательно возрастет количество политизированных решений, так как противоречия между Западом и Россией будут проецироваться на сферу культуры и искусства.
https://ria.ru/20230127/pamyatniki-1847784009.html
https://ria.ru/20230626/lavra-1880547423.html
сша
вашингтон (штат)
россия
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сша, вашингтон (штат), россия, одри азуле, энтони блинкен, дональд трамп, юнеско, в мире
США, Вашингтон (штат), Россия, Одри Азуле, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, ЮНЕСКО, В мире
На сессии ЮНЕСКО рассмотрят вопрос о возвращении США в организацию

На внеочередной сессии ЮНЕСКО рассмотрят вопрос о возвращении США в состав организации

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. В Париже открывается внеочередная сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, на повестке которой - условия возвращения США в состав организации.
Конференция созвана генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле по требованию трети из 193 стран-участниц. Государства должны будут обозначить свою позицию касательно намерения Вашингтона вернуться в организацию "на основе конкретных финансовых предложений", сообщалось в коммюнике организации.
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В начале июня Азуле сообщила, что США официально уведомили организацию о возобновлении членства, начиная с июля. США намерены восстановить свой статус страны-члена ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале текущего года заявлял, что у страны есть намерение вернуться в ЮНЕСКО. Он отмечал, что многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. По этой причине, добавлял Блинкен, после восстановления своего членства США намерены платить взносы вовремя. Как сообщали СМИ, план по возвращению США был согласован в результате длительных переговоров между госдепом и представителями организации, он среди прочего содержит график выплат задолженностей США.
В МИД РФ отметили, что Москва приветствует возвращение США в ЮНЕСКО, однако оно не должно нарушать устав организации, поэтому Вашингтону необходимо целиком погасить огромную задолженность в размере 612 миллионов долларов. В министерстве также заявили, что решение Вашингтона о возвращении имеет открытую политическую мотивацию.
Как заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев, после возвращения Соединенных Штатов в ЮНЕСКО обязательно возрастет количество политизированных решений, так как противоречия между Западом и Россией будут проецироваться на сферу культуры и искусства.
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СШАВашингтон (штат)РоссияОдри АзулеЭнтони БлинкенДональд ТрампЮНЕСКОВ мире
 
 
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