На сессии ЮНЕСКО рассмотрят вопрос о возвращении США в организацию
На внеочередной сессии ЮНЕСКО рассмотрят вопрос о возвращении США в состав организации
© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. В Париже открывается внеочередная сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, на повестке которой - условия возвращения США в состав организации.
Конференция созвана генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле по требованию трети из 193 стран-участниц. Государства должны будут обозначить свою позицию касательно намерения Вашингтона вернуться в организацию "на основе конкретных финансовых предложений", сообщалось в коммюнике организации.
В начале июня Азуле сообщила, что США официально уведомили организацию о возобновлении членства, начиная с июля. США намерены восстановить свой статус страны-члена ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале текущего года заявлял, что у страны есть намерение вернуться в ЮНЕСКО. Он отмечал, что многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. По этой причине, добавлял Блинкен, после восстановления своего членства США намерены платить взносы вовремя. Как сообщали СМИ, план по возвращению США был согласован в результате длительных переговоров между госдепом и представителями организации, он среди прочего содержит график выплат задолженностей США.
В МИД РФ отметили, что Москва приветствует возвращение США в ЮНЕСКО, однако оно не должно нарушать устав организации, поэтому Вашингтону необходимо целиком погасить огромную задолженность в размере 612 миллионов долларов. В министерстве также заявили, что решение Вашингтона о возвращении имеет открытую политическую мотивацию.
Как заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев, после возвращения Соединенных Штатов в ЮНЕСКО обязательно возрастет количество политизированных решений, так как противоречия между Западом и Россией будут проецироваться на сферу культуры и искусства.