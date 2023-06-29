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Социальная сеть "ЯRus" приостановит работу - РИА Новости, 29.06.2023
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21:43 29.06.2023 (обновлено: 22:01 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/yarus-1881322275.html
Социальная сеть "ЯRus" приостановит работу
Социальная сеть "ЯRus" приостановит работу - РИА Новости, 29.06.2023
Социальная сеть "ЯRus" приостановит работу
Социальная сеть "ЯRus" приостанавливает работу 30 июня, ищет новых инвесторов, следует из сообщения компании. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T21:43
2023-06-29T22:01
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Социальная сеть "ЯRus" приостанавливает работу 30 июня, ищет новых инвесторов, следует из сообщения компании. "После тщательного анализа текущей ситуации мы убедились, что это единственное возможное решение ... Работа серверов "ЯRus" будет прекращена 30 июня в 15.00 по московскому времени. Все обязательства по выплате премий, уже поставленных на вывод, мы обязательно выполним. Со всеми нашими партнёрами мы также завершим отношение на позитивной ноте", - говорится в сообщении. В релизе отмечается, что компании требовалось большое количество инвестиций, и что "из-за политической ситуации поддержка проекта приостановлена". Там же указывается, что компания ищет новых инвесторов. Социальная сеть "ЯRus" была запущена в 2020 году. Согласно данным компании, ее аудитория составляет 12 миллионов пользователей.
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экономика
Экономика
Социальная сеть "ЯRus" приостановит работу

Социальная сеть "ЯRus" приостановит работу 30 июня в 15:00, компания ищет новых инвесторов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Социальная сеть "ЯRus" приостанавливает работу 30 июня, ищет новых инвесторов, следует из сообщения компании.
«
"После тщательного анализа текущей ситуации мы убедились, что это единственное возможное решение ... Работа серверов "ЯRus" будет прекращена 30 июня в 15.00 по московскому времени. Все обязательства по выплате премий, уже поставленных на вывод, мы обязательно выполним. Со всеми нашими партнёрами мы также завершим отношение на позитивной ноте", - говорится в сообщении.
В релизе отмечается, что компании требовалось большое количество инвестиций, и что "из-за политической ситуации поддержка проекта приостановлена". Там же указывается, что компания ищет новых инвесторов.
Социальная сеть "ЯRus" была запущена в 2020 году. Согласно данным компании, ее аудитория составляет 12 миллионов пользователей.
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