https://ria.ru/20230629/yarus-1881322275.html

Социальная сеть "ЯRus" приостановит работу

Социальная сеть "ЯRus" приостановит работу - РИА Новости, 29.06.2023

Социальная сеть "ЯRus" приостановит работу

Социальная сеть "ЯRus" приостанавливает работу 30 июня, ищет новых инвесторов, следует из сообщения компании. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T21:43

2023-06-29T21:43

2023-06-29T22:01

экономика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Социальная сеть "ЯRus" приостанавливает работу 30 июня, ищет новых инвесторов, следует из сообщения компании. "После тщательного анализа текущей ситуации мы убедились, что это единственное возможное решение ... Работа серверов "ЯRus" будет прекращена 30 июня в 15.00 по московскому времени. Все обязательства по выплате премий, уже поставленных на вывод, мы обязательно выполним. Со всеми нашими партнёрами мы также завершим отношение на позитивной ноте", - говорится в сообщении. В релизе отмечается, что компании требовалось большое количество инвестиций, и что "из-за политической ситуации поддержка проекта приостановлена". Там же указывается, что компания ищет новых инвесторов. Социальная сеть "ЯRus" была запущена в 2020 году. Согласно данным компании, ее аудитория составляет 12 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20220527/tenchat-1791280000.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика