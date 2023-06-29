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"Стреляли в военкома". В США сообщили о дезертирстве украинцев из Запорожья - РИА Новости, 29.06.2023
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23:02 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/vsu-1881328181.html
"Стреляли в военкома". В США сообщили о дезертирстве украинцев из Запорожья
"Стреляли в военкома". В США сообщили о дезертирстве украинцев из Запорожья - РИА Новости, 29.06.2023
"Стреляли в военкома". В США сообщили о дезертирстве украинцев из Запорожья
Западные украинцы отказываются вступать в ряды ВСУ и массово дезертируют на запорожском направлении, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:02
2023-06-29T23:02
политика
украина
запорожье
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западные украинцы отказываются вступать в ряды ВСУ и массово дезертируют на запорожском направлении, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала PBD Podcast.&quot;У (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского есть вербовочные группы, которые насильно забирают мужчин в ВСУ, поскольку они нуждаются в живой силе. Зеленский сейчас занимается этим в западных уголках страны — в Галиции и Закарпатье. Украинцы бегут из этих мест за границу. Оттуда приходят сообщения о том, что люди закидывают камнями вербовщиков или стреляют по ним, потому что они не хотят попасть на войну&quot;, — рассказал офицер.По словам Макгрегора, на южном направлении фронта, в районе Запорожья, мобилизованные солдаты ВСУ целыми взводами снимаются с позиций и дезертируют. Часть из них пересекает линию фронта и сдается, уточнил полковник.Бывший советник главы Пентагона также отметил, что россияне поступают очень разумно, хорошо обращаясь с украинскими военнопленными.
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политика, украина, запорожье, вооруженные силы украины, пентагон
Политика, Украина, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Пентагон
"Стреляли в военкома". В США сообщили о дезертирстве украинцев из Запорожья

Экс-советник Пентагона Макгрегор: западные украинцы массово дезертируют из Запорожья

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западные украинцы отказываются вступать в ряды ВСУ и массово дезертируют на запорожском направлении, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала PBD Podcast.
«

"У (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского есть вербовочные группы, которые насильно забирают мужчин в ВСУ, поскольку они нуждаются в живой силе. Зеленский сейчас занимается этим в западных уголках страны — в Галиции и Закарпатье. Украинцы бегут из этих мест за границу. Оттуда приходят сообщения о том, что люди закидывают камнями вербовщиков или стреляют по ним, потому что они не хотят попасть на войну", — рассказал офицер.

По словам Макгрегора, на южном направлении фронта, в районе Запорожья, мобилизованные солдаты ВСУ целыми взводами снимаются с позиций и дезертируют. Часть из них пересекает линию фронта и сдается, уточнил полковник.
Бывший советник главы Пентагона также отметил, что россияне поступают очень разумно, хорошо обращаясь с украинскими военнопленными.
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