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В Волгограде поймали "полицейского", справившего нужду в урну - РИА Новости, 29.06.2023
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16:40 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/volgograd-1881215492.html
В Волгограде поймали "полицейского", справившего нужду в урну
В Волгограде поймали "полицейского", справившего нужду в урну - РИА Новости, 29.06.2023
В Волгограде поймали "полицейского", справившего нужду в урну
Полиция задержала мужчину, который справил нужду в урну в центре Волгограда, при этом на нем была одежда, похожая на полицейскую форму, сообщает в четверг ГУМВД РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:40
2023-06-29T16:40
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который справил нужду в урну в центре Волгограда, при этом на нем была одежда, похожая на полицейскую форму, сообщает в четверг ГУМВД по Волгоградской области. Ранее издание "Блокнот Волгоград" опубликовало видео, где мужчина в камуфляжной одежде с надписью "Полиция" справляет малую нужду в урну на остановке в центре Волгограда. Впоследствии настоящая полиция нашла ряженого. "Для разбирательства он был доставлен в отдел полиции. Им оказался 45-летний мужчина без определенного места жительства. Никакого отношения к службе в правоохранительных органах он не имеет и никогда не имел", - говорится в релизе главка. В итоге мужчину направили в "специализированное медицинское учреждение". Его дальнейшая судьба не раскрывается.
https://ria.ru/20230629/arest-1881212392.html
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происшествия, волгоград
Происшествия, Волгоград
В Волгограде поймали "полицейского", справившего нужду в урну

В Волгограде поймали мужчину в камуфляжной одежде, справившего нужду в урну

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который справил нужду в урну в центре Волгограда, при этом на нем была одежда, похожая на полицейскую форму, сообщает в четверг ГУМВД по Волгоградской области.
Ранее издание "Блокнот Волгоград" опубликовало видео, где мужчина в камуфляжной одежде с надписью "Полиция" справляет малую нужду в урну на остановке в центре Волгограда. Впоследствии настоящая полиция нашла ряженого.
"Для разбирательства он был доставлен в отдел полиции. Им оказался 45-летний мужчина без определенного места жительства. Никакого отношения к службе в правоохранительных органах он не имеет и никогда не имел", - говорится в релизе главка.
В итоге мужчину направили в "специализированное медицинское учреждение". Его дальнейшая судьба не раскрывается.
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