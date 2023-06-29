https://ria.ru/20230629/volgograd-1881215492.html

В Волгограде поймали "полицейского", справившего нужду в урну

В Волгограде поймали "полицейского", справившего нужду в урну - РИА Новости, 29.06.2023

В Волгограде поймали "полицейского", справившего нужду в урну

Полиция задержала мужчину, который справил нужду в урну в центре Волгограда, при этом на нем была одежда, похожая на полицейскую форму, сообщает в четверг ГУМВД РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:40

2023-06-29T16:40

2023-06-29T16:40

происшествия

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который справил нужду в урну в центре Волгограда, при этом на нем была одежда, похожая на полицейскую форму, сообщает в четверг ГУМВД по Волгоградской области. Ранее издание "Блокнот Волгоград" опубликовало видео, где мужчина в камуфляжной одежде с надписью "Полиция" справляет малую нужду в урну на остановке в центре Волгограда. Впоследствии настоящая полиция нашла ряженого. "Для разбирательства он был доставлен в отдел полиции. Им оказался 45-летний мужчина без определенного места жительства. Никакого отношения к службе в правоохранительных органах он не имеет и никогда не имел", - говорится в релизе главка. В итоге мужчину направили в "специализированное медицинское учреждение". Его дальнейшая судьба не раскрывается.

https://ria.ru/20230629/arest-1881212392.html

волгоград

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, волгоград