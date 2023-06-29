https://ria.ru/20230629/vino-1881270944.html

Источник: Италия как поставщик вина намерена сохранить позиции в России

Источник: Италия как поставщик вина намерена сохранить позиции в России - РИА Новости, 29.06.2023

Источник: Италия как поставщик вина намерена сохранить позиции в России

Италия как поставщик вина намерена сохранить свои позиции в РФ, сотрудничество обсуждалось на встрече посла Италии Джорджио Стараче с руководителем... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:07

2023-06-29T18:07

2023-06-29T18:07

джорджо стараче

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

италия

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Италия как поставщик вина намерена сохранить свои позиции в РФ, сотрудничество обсуждалось на встрече посла Италии Джорджио Стараче с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Джорджио Стараче подчеркнул, что Италия, как один из крупнейших поставщиков вина в Россию, внимательно отслеживает изменения российского законодательства и готова к продуктивной работе с Россельхознадзором, чтобы сохранить свои позиции на российском рынке", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230628/bakardi-1880994304.html

италия

россия

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джорджо стараче, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), италия, россия