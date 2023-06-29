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Источник: Италия как поставщик вина намерена сохранить позиции в России - РИА Новости, 29.06.2023
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18:07 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/vino-1881270944.html
Источник: Италия как поставщик вина намерена сохранить позиции в России
Источник: Италия как поставщик вина намерена сохранить позиции в России - РИА Новости, 29.06.2023
Источник: Италия как поставщик вина намерена сохранить позиции в России
Италия как поставщик вина намерена сохранить свои позиции в РФ, сотрудничество обсуждалось на встрече посла Италии Джорджио Стараче с руководителем... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:07
2023-06-29T18:07
джорджо стараче
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
италия
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Италия как поставщик вина намерена сохранить свои позиции в РФ, сотрудничество обсуждалось на встрече посла Италии Джорджио Стараче с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Джорджио Стараче подчеркнул, что Италия, как один из крупнейших поставщиков вина в Россию, внимательно отслеживает изменения российского законодательства и готова к продуктивной работе с Россельхознадзором, чтобы сохранить свои позиции на российском рынке", - сказал собеседник агентства.
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джорджо стараче, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), италия, россия
Джорджо Стараче, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Италия, Россия
Источник: Италия как поставщик вина намерена сохранить позиции в России

Посол Италии Стараче обсудил с Россельхознадзором планы сохранить поставки вина в Россию

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Италия как поставщик вина намерена сохранить свои позиции в РФ, сотрудничество обсуждалось на встрече посла Италии Джорджио Стараче с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Джорджио Стараче подчеркнул, что Италия, как один из крупнейших поставщиков вина в Россию, внимательно отслеживает изменения российского законодательства и готова к продуктивной работе с Россельхознадзором, чтобы сохранить свои позиции на российском рынке", - сказал собеседник агентства.
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Джорджо СтарачеСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ИталияРоссия
 
 
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