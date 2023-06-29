https://ria.ru/20230629/vagner-1881247307.html

В Ростове-на-Дону изъяли оружие и технику, оставшиеся после ухода "Вагнера"

В Ростове-на-Дону изъяли оружие и технику, оставшиеся после ухода "Вагнера" - РИА Новости, 29.06.2023

В Ростове-на-Дону изъяли оружие и технику, оставшиеся после ухода "Вагнера"

Полицейские изъяли гранатометы, автоматы, мины, а также БТР и УАЗ "Патриот", оставленные в Ростове-на-Дону после ухода "Вагнера" после событий на минувших... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:27

2023-06-29T17:27

2023-06-29T17:27

специальная военная операция на украине

безопасность

ростов-на-дону

россия

попытка вооруженного мятежа

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости. Полицейские изъяли гранатометы, автоматы, мины, а также БТР и УАЗ "Патриот", оставленные в Ростове-на-Дону после ухода "Вагнера" после событий на минувших выходных, сообщает общественный совет при УМВД по Ростову-на-Дону. По данным ведомства, 24-25 июня городские полицейские вместе с военными Минобороны в составе следственно-оперативных групп "направлялись на все места, где были обнаружены и оставлены оружие и боеприпасы". "В результате обследований полицейскими были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ "Патриот", пулеметные ленты и так далее", - говорится в сообщении. Количество оружия и военной техники не уточняется. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям " Вагнера ", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Впоследствии Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело было прекращено.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

https://ria.ru/20230627/vagner-1880657569.html

https://ria.ru/20230629/prigozhin-1881139605.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, ростов-на-дону, россия, попытка вооруженного мятежа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)