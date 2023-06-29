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В Ростове-на-Дону изъяли оружие и технику, оставшиеся после ухода "Вагнера" - РИА Новости, 29.06.2023
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17:27 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/vagner-1881247307.html
В Ростове-на-Дону изъяли оружие и технику, оставшиеся после ухода "Вагнера"
В Ростове-на-Дону изъяли оружие и технику, оставшиеся после ухода "Вагнера" - РИА Новости, 29.06.2023
В Ростове-на-Дону изъяли оружие и технику, оставшиеся после ухода "Вагнера"
Полицейские изъяли гранатометы, автоматы, мины, а также БТР и УАЗ "Патриот", оставленные в Ростове-на-Дону после ухода "Вагнера" после событий на минувших... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:27
2023-06-29T17:27
специальная военная операция на украине
безопасность
ростов-на-дону
россия
попытка вооруженного мятежа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости. Полицейские изъяли гранатометы, автоматы, мины, а также БТР и УАЗ "Патриот", оставленные в Ростове-на-Дону после ухода "Вагнера" после событий на минувших выходных, сообщает общественный совет при УМВД по Ростову-на-Дону. По данным ведомства, 24-25 июня городские полицейские вместе с военными Минобороны в составе следственно-оперативных групп "направлялись на все места, где были обнаружены и оставлены оружие и боеприпасы". "В результате обследований полицейскими были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ "Патриот", пулеметные ленты и так далее", - говорится в сообщении. Количество оружия и военной техники не уточняется. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям " Вагнера ", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Впоследствии Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело было прекращено.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
https://ria.ru/20230627/vagner-1880657569.html
https://ria.ru/20230629/prigozhin-1881139605.html
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безопасность, ростов-на-дону, россия, попытка вооруженного мятежа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростов-на-Дону, Россия, Попытка вооруженного мятежа, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростове-на-Дону изъяли оружие и технику, оставшиеся после ухода "Вагнера"

Ростовские полицейские изъяли оружие, БТР и автомобиль, оставшиеся после ухода "Вагнера"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТанк ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Танк ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Танк ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости. Полицейские изъяли гранатометы, автоматы, мины, а также БТР и УАЗ "Патриот", оставленные в Ростове-на-Дону после ухода "Вагнера" после событий на минувших выходных, сообщает общественный совет при УМВД по Ростову-на-Дону.
По данным ведомства, 24-25 июня городские полицейские вместе с военными Минобороны в составе следственно-оперативных групп "направлялись на все места, где были обнаружены и оставлены оружие и боеприпасы".
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"В результате обследований полицейскими были обнаружены и изъяты патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ "Патриот", пулеметные ленты и так далее", - говорится в сообщении. Количество оружия и военной техники не уточняется.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям " Вагнера ", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
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Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Впоследствии Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело было прекращено.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостов-на-ДонуРоссияПопытка вооруженного мятежаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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