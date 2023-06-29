https://ria.ru/20230629/uyazvimost-1881026586.html

В России создали решение для выявления уязвимостей в ПО на этапе разработки

В России создали решение для выявления уязвимостей в ПО на этапе разработки - РИА Новости, 29.06.2023

В России создали решение для выявления уязвимостей в ПО на этапе разработки

Российская компания "‎Антифишинг" разработала программу, позволяющую предусмотреть возможные уязвимости в софте на этапе его разработки, во время использования... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T07:03

2023-06-29T07:03

2023-06-29T07:03

россия

технологии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская компания "‎Антифишинг" разработала программу, позволяющую предусмотреть возможные уязвимости в софте на этапе его разработки, во время использования клиенты заполняют анкету и получают актуальные требования по безопасности на понятном языке, рассказали РИА Новости в компании. "Российская компания "‎Антифишинг" представила Start REQ - решение, которое помогает создавать безопасный софт. Start REQ содержит интерактивную базу требований по безопасности к программным продуктам, внешние и внутренние регламенты, законы и отраслевые практики", - говорится в сообщении. Во время использования программы команды разработчиков заполняют специальную анкету и получают актуальные требования по безопасности на понятном для них языке. "Многие разработчики и заказчики понимают важность обеспечения безопасности цифровых продуктов, однако в условиях сжатых сроков и ограниченных ресурсов могут не учесть критичные требования или не разобраться, как правильно их реализовать", - отметил директор по продуктам экосистемы Start X компании "Антифишинг" Сергей Волдохин, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230628/kiberbezopasnost-1880816781.html

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