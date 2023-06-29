https://ria.ru/20230629/uyazvimost-1881026586.html
В России создали решение для выявления уязвимостей в ПО на этапе разработки
В России создали решение для выявления уязвимостей в ПО на этапе разработки - РИА Новости, 29.06.2023
В России создали решение для выявления уязвимостей в ПО на этапе разработки
Российская компания "Антифишинг" разработала программу, позволяющую предусмотреть возможные уязвимости в софте на этапе его разработки, во время использования... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T07:03
2023-06-29T07:03
2023-06-29T07:03
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155732/90/1557329069_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_61e0d91deb412b6767f1131a2d518480.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская компания "Антифишинг" разработала программу, позволяющую предусмотреть возможные уязвимости в софте на этапе его разработки, во время использования клиенты заполняют анкету и получают актуальные требования по безопасности на понятном языке, рассказали РИА Новости в компании. "Российская компания "Антифишинг" представила Start REQ - решение, которое помогает создавать безопасный софт. Start REQ содержит интерактивную базу требований по безопасности к программным продуктам, внешние и внутренние регламенты, законы и отраслевые практики", - говорится в сообщении. Во время использования программы команды разработчиков заполняют специальную анкету и получают актуальные требования по безопасности на понятном для них языке. "Многие разработчики и заказчики понимают важность обеспечения безопасности цифровых продуктов, однако в условиях сжатых сроков и ограниченных ресурсов могут не учесть критичные требования или не разобраться, как правильно их реализовать", - отметил директор по продуктам экосистемы Start X компании "Антифишинг" Сергей Волдохин, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230628/kiberbezopasnost-1880816781.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155732/90/1557329069_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_451ad49bc23c5e265d0cc701516b50cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии
В России создали решение для выявления уязвимостей в ПО на этапе разработки
Компания "Антифишинг" создала программу, выявляющую уязвимости в ПО на этапе разработки
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская компания "Антифишинг" разработала программу, позволяющую предусмотреть возможные уязвимости в софте на этапе его разработки, во время использования клиенты заполняют анкету и получают актуальные требования по безопасности на понятном языке, рассказали РИА Новости в компании.
«
"Российская компания "Антифишинг" представила Start REQ - решение, которое помогает создавать безопасный софт. Start REQ содержит интерактивную базу требований по безопасности к программным продуктам, внешние и внутренние регламенты, законы и отраслевые практики", - говорится в сообщении.
Во время использования программы команды разработчиков заполняют специальную анкету и получают актуальные требования по безопасности на понятном для них языке.
"Многие разработчики и заказчики понимают важность обеспечения безопасности цифровых продуктов, однако в условиях сжатых сроков и ограниченных ресурсов могут не учесть критичные требования или не разобраться, как правильно их реализовать", - отметил директор по продуктам экосистемы Start X компании "Антифишинг" Сергей Волдохин, слова которого приводятся в сообщении.
Минцифры оценило долю отечественных вендоров на рынке кибербезопасности