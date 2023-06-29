Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как работают карты UnionPay в Турции - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:11 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/unionpay-1881089476.html
Эксперты рассказали, как работают карты UnionPay в Турции
Эксперты рассказали, как работают карты UnionPay в Турции - РИА Новости, 29.06.2023
Эксперты рассказали, как работают карты UnionPay в Турции
В Турции банковские карты UnionPay, это вполне приемлемая замена "пластику" отечественной платежной системы "Мир", сообщает АТОР. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:11
2023-06-29T12:11
туризм
новости - туризм
экономика
технологии
турция
белек
ассоциация туроператоров россии (атор)
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879647432_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_49a4da58f92ca8835d5c6e7381b9b3f0.jpg
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Турции банковские карты UnionPay, это вполне приемлемая замена "пластику" отечественной платежной системы "Мир", сообщает АТОР. Отдыхавшие в Белеке и Аланье туристы рассказали, что смогли снять наличные с рублевого и еврового счета в банкоматах Yapı Kredi, Iş Bankası, Garanti, Ziraat Bank. В Akbank операция была отклонена. Курс был обмена с евровой карты был хорошим – 24,9 лиры за евро, почти как в магазине (25 лир за евро).Наличные евро снять не удалось ни в одном банкомате. Иногда устройство карту "выплевывало", иногда на экране появлялась надпись "ваша карта не предназначена для этой операции".Оплата с карты в евро в магазинах с активного евросчета не удалась нигде. Поэтому на вопрос "в чем будете платить", нужно отвечать "в лирах", советуют эксперты.Оплата картой UnionPay через POS-терминалы в торговых точках при оплате в лирах с рублевого, еврового или долларового счета работает практически везде. Процент отказов был существенно ниже, чем у карт "Мир".Так, без проблем удалось рассчитаться за спа-услуги в отеле, в нескольких магазинах Migros, Carrefour и Şok, в торговых точках на местном рынке, аптеках и экскурсионных бюро.Курс при оплате картой UnionPay, в зависимости от дня операции, колебался от 3,46 до 3,73 рубля за лиру, то есть был немного выше курса ЦБ.Оплата проходила не через все терминалы. Много отказов было в устройствах Akbank, QNB Finansbank, отмечают эксперты. Самые беспроблемные варианты при оплате – терминалы Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi.
https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html
турция
белек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879647432_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_d43f936266d3e1e768911b33048b5df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, экономика, технологии, турция, белек, ассоциация туроператоров россии (атор), центральный банк рф (цб рф), halkbank, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Технологии, Турция, Белек, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Halkbank, Туризм
Эксперты рассказали, как работают карты UnionPay в Турции

АТОР: эксперты назвали турецкие банки, где карты UnionPay обслуживают чаще всего

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПосетитель у банкомата в первом в Крыму региональном отделении Сбербанка в Ялте
Посетитель у банкомата в первом в Крыму региональном отделении Сбербанка в Ялте - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Турции банковские карты UnionPay, это вполне приемлемая замена "пластику" отечественной платежной системы "Мир", сообщает АТОР.
Отдыхавшие в Белеке и Аланье туристы рассказали, что смогли снять наличные с рублевого и еврового счета в банкоматах Yapı Kredi, Iş Bankası, Garanti, Ziraat Bank. В Akbank операция была отклонена. Курс был обмена с евровой карты был хорошим – 24,9 лиры за евро, почти как в магазине (25 лир за евро).
Наличные евро снять не удалось ни в одном банкомате. Иногда устройство карту "выплевывало", иногда на экране появлялась надпись "ваша карта не предназначена для этой операции".
Оплата с карты в евро в магазинах с активного евросчета не удалась нигде. Поэтому на вопрос "в чем будете платить", нужно отвечать "в лирах", советуют эксперты.
Оплата картой UnionPay через POS-терминалы в торговых точках при оплате в лирах с рублевого, еврового или долларового счета работает практически везде. Процент отказов был существенно ниже, чем у карт "Мир".
Так, без проблем удалось рассчитаться за спа-услуги в отеле, в нескольких магазинах Migros, Carrefour и Şok, в торговых точках на местном рынке, аптеках и экскурсионных бюро.
Курс при оплате картой UnionPay, в зависимости от дня операции, колебался от 3,46 до 3,73 рубля за лиру, то есть был немного выше курса ЦБ.
Оплата проходила не через все терминалы. Много отказов было в устройствах Akbank, QNB Finansbank, отмечают эксперты. Самые беспроблемные варианты при оплате – терминалы Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi.
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Гид по деньгам. Какие банковские карты и валюту взять в отпуск за рубеж
15 июня, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмЭкономикаТехнологииТурцияБелекАссоциация туроператоров России (АТОР)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)HalkbankТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала