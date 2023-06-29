https://ria.ru/20230629/unionpay-1881089476.html

Эксперты рассказали, как работают карты UnionPay в Турции

Эксперты рассказали, как работают карты UnionPay в Турции - РИА Новости, 29.06.2023

Эксперты рассказали, как работают карты UnionPay в Турции

В Турции банковские карты UnionPay, это вполне приемлемая замена "пластику" отечественной платежной системы "Мир", сообщает АТОР. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:11

2023-06-29T12:11

2023-06-29T12:11

туризм

новости - туризм

экономика

технологии

турция

белек

ассоциация туроператоров россии (атор)

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879647432_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_49a4da58f92ca8835d5c6e7381b9b3f0.jpg

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Турции банковские карты UnionPay, это вполне приемлемая замена "пластику" отечественной платежной системы "Мир", сообщает АТОР. Отдыхавшие в Белеке и Аланье туристы рассказали, что смогли снять наличные с рублевого и еврового счета в банкоматах Yapı Kredi, Iş Bankası, Garanti, Ziraat Bank. В Akbank операция была отклонена. Курс был обмена с евровой карты был хорошим – 24,9 лиры за евро, почти как в магазине (25 лир за евро).Наличные евро снять не удалось ни в одном банкомате. Иногда устройство карту "выплевывало", иногда на экране появлялась надпись "ваша карта не предназначена для этой операции".Оплата с карты в евро в магазинах с активного евросчета не удалась нигде. Поэтому на вопрос "в чем будете платить", нужно отвечать "в лирах", советуют эксперты.Оплата картой UnionPay через POS-терминалы в торговых точках при оплате в лирах с рублевого, еврового или долларового счета работает практически везде. Процент отказов был существенно ниже, чем у карт "Мир".Так, без проблем удалось рассчитаться за спа-услуги в отеле, в нескольких магазинах Migros, Carrefour и Şok, в торговых точках на местном рынке, аптеках и экскурсионных бюро.Курс при оплате картой UnionPay, в зависимости от дня операции, колебался от 3,46 до 3,73 рубля за лиру, то есть был немного выше курса ЦБ.Оплата проходила не через все терминалы. Много отказов было в устройствах Akbank, QNB Finansbank, отмечают эксперты. Самые беспроблемные варианты при оплате – терминалы Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi.

https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html

турция

белек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, экономика, технологии, турция, белек, ассоциация туроператоров россии (атор), центральный банк рф (цб рф), halkbank, туризм