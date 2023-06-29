Эксперты рассказали, как работают карты UnionPay в Турции
АТОР: эксперты назвали турецкие банки, где карты UnionPay обслуживают чаще всего
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПосетитель у банкомата в первом в Крыму региональном отделении Сбербанка в Ялте
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Турции банковские карты UnionPay, это вполне приемлемая замена "пластику" отечественной платежной системы "Мир", сообщает АТОР.
Отдыхавшие в Белеке и Аланье туристы рассказали, что смогли снять наличные с рублевого и еврового счета в банкоматах Yapı Kredi, Iş Bankası, Garanti, Ziraat Bank. В Akbank операция была отклонена. Курс был обмена с евровой карты был хорошим – 24,9 лиры за евро, почти как в магазине (25 лир за евро).
Наличные евро снять не удалось ни в одном банкомате. Иногда устройство карту "выплевывало", иногда на экране появлялась надпись "ваша карта не предназначена для этой операции".
Оплата с карты в евро в магазинах с активного евросчета не удалась нигде. Поэтому на вопрос "в чем будете платить", нужно отвечать "в лирах", советуют эксперты.
Оплата картой UnionPay через POS-терминалы в торговых точках при оплате в лирах с рублевого, еврового или долларового счета работает практически везде. Процент отказов был существенно ниже, чем у карт "Мир".
Так, без проблем удалось рассчитаться за спа-услуги в отеле, в нескольких магазинах Migros, Carrefour и Şok, в торговых точках на местном рынке, аптеках и экскурсионных бюро.
Курс при оплате картой UnionPay, в зависимости от дня операции, колебался от 3,46 до 3,73 рубля за лиру, то есть был немного выше курса ЦБ.
Оплата проходила не через все терминалы. Много отказов было в устройствах Akbank, QNB Finansbank, отмечают эксперты. Самые беспроблемные варианты при оплате – терминалы Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi.