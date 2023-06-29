Улицу в Житомире переименовали в честь белорусов, воюющих на стороне ВСУ
В Житомире улицу Белорусскую переименовали в честь полка имени Кастуся Калиновского
© Фото : Суспільне Житомир/TelegramУлица Белорусская в Житомире
© Фото : Суспільне Житомир/Telegram
Улица Белорусская в Житомире. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Житомирский горсовет переименовал улицу Белорусскую в честь полка имени Кастуся Калиновского, чьи боевики воюют на стороне Киева.
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"В Житомире улицу Белорусскую переименовали в честь полка имени Кастуся Калиновского. Такое решение приняла сессия городского совета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте горсовета.
МВД Белоруссии в сентябре прошлого года признало экстремистским формированием группу граждан, объединенных через соцсети полка имени Кастуся Калиновского, в составе которого ряд выходцев из Белоруссии с марта 2022 года действуют на стороне украинских военных.
В октябре председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что произошел раскол так называемого "полка Калиновского", в результате на Украине действуют несколько вооруженных формирований из выходцев из Белоруссии. Тогда же он отмечал, что ранее воюющие на стороне украинских сил белорусы понесли существенные потери из-за попадания под российский обстрел, началось повальное дезертирство из их рядов. В конце года в министерстве сообщали, что установлено не менее 160 граждан Белоруссии, которые воюют в составе ряда формирований на стороне Киева. Ранее правоохранителями против воюющих на стороне Киева белорусов было возбуждено уголовное дело за соучастие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.