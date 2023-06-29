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Начнут разлагаться: в Киеве ужаснулись из-за нового решения Зеленского - РИА Новости, 29.06.2023
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20:46 29.06.2023 (обновлено: 21:57 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881315193.html
Начнут разлагаться: в Киеве ужаснулись из-за нового решения Зеленского
Начнут разлагаться: в Киеве ужаснулись из-за нового решения Зеленского - РИА Новости, 29.06.2023
Начнут разлагаться: в Киеве ужаснулись из-за нового решения Зеленского
Легализация наркотиков, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, разложит и уничтожит жителей страны, заявил в своем блоге на YouTube... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:46
2023-06-29T21:57
политика
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Легализация наркотиков, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, разложит и уничтожит жителей страны, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин."Каннабис &lt;…&gt; уничтожает целые государства. Теперь и украинцев подсадят на него", — отметил эксперт.По словам Соскина, новый закон, наряду с азартными играми и казино, окончательно добьет людей."Классная схема, молодец, Зеленский, хорошо работаешь на хозяев своих", — сыронизировал экс-советник Кучмы.Накануне глава украинского государства выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса.
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политика, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин
Политика, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин
Начнут разлагаться: в Киеве ужаснулись из-за нового решения Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: легализация Зеленским марихуаны разложит украинцев

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Легализация наркотиков, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, разложит и уничтожит жителей страны, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин.
«
"Каннабис <…> уничтожает целые государства. Теперь и украинцев подсадят на него", — отметил эксперт.
По словам Соскина, новый закон, наряду с азартными играми и казино, окончательно добьет людей.
"Классная схема, молодец, Зеленский, хорошо работаешь на хозяев своих", — сыронизировал экс-советник Кучмы.
Накануне глава украинского государства выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса.
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