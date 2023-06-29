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Начнут разлагаться: в Киеве ужаснулись из-за нового решения Зеленского
Начнут разлагаться: в Киеве ужаснулись из-за нового решения Зеленского - РИА Новости, 29.06.2023
Начнут разлагаться: в Киеве ужаснулись из-за нового решения Зеленского
Легализация наркотиков, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, разложит и уничтожит жителей страны, заявил в своем блоге на YouTube... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:46
2023-06-29T20:46
2023-06-29T21:57
политика
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Легализация наркотиков, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, разложит и уничтожит жителей страны, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин."Каннабис <…> уничтожает целые государства. Теперь и украинцев подсадят на него", — отметил эксперт.По словам Соскина, новый закон, наряду с азартными играми и казино, окончательно добьет людей."Классная схема, молодец, Зеленский, хорошо работаешь на хозяев своих", — сыронизировал экс-советник Кучмы.Накануне глава украинского государства выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса.
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политика, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин
Политика, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин
Начнут разлагаться: в Киеве ужаснулись из-за нового решения Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: легализация Зеленским марихуаны разложит украинцев