https://ria.ru/20230629/ukraina-1881315193.html

Начнут разлагаться: в Киеве ужаснулись из-за нового решения Зеленского

Начнут разлагаться: в Киеве ужаснулись из-за нового решения Зеленского - РИА Новости, 29.06.2023

Начнут разлагаться: в Киеве ужаснулись из-за нового решения Зеленского

Легализация наркотиков, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, разложит и уничтожит жителей страны, заявил в своем блоге на YouTube... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:46

2023-06-29T20:46

2023-06-29T21:57

политика

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Легализация наркотиков, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, разложит и уничтожит жителей страны, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин."Каннабис <…> уничтожает целые государства. Теперь и украинцев подсадят на него", — отметил эксперт.По словам Соскина, новый закон, наряду с азартными играми и казино, окончательно добьет людей."Классная схема, молодец, Зеленский, хорошо работаешь на хозяев своих", — сыронизировал экс-советник Кучмы.Накануне глава украинского государства выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса.

https://ria.ru/20230117/mediki-1845337396.html

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политика, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин