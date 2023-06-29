Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Британии призвало НАТО упростить процедуру членства для Украины - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 29.06.2023 (обновлено: 18:59 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881274784.html
Минобороны Британии призвало НАТО упростить процедуру членства для Украины
Минобороны Британии призвало НАТО упростить процедуру членства для Украины - РИА Новости, 29.06.2023
Минобороны Британии призвало НАТО упростить процедуру членства для Украины
НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:22
2023-06-29T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
нато
бен уоллес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес."Очевидно, что у Швеции и Финляндии не было ничего из этого (Плана действий по вступлению в альянс – ред.), и я думаю, что это ставит очень справедливый вопрос, должны ли мы в Вильнюсе попросту пропустить эти процедуры и заявить, что, в силу других условий, Украина должна иметь возможность присоединиться к альянсу. У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству", - сказал Уоллес на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Анитой Ананд.Он выразил уверенность, что альянс должен занять консолидированную позицию и "двигаться" в направлении присоединения Украины к НАТО. Уоллес также напомнил, что его страна в этом отношении последовательно выступает за то, чтобы Киеву была дана такая возможность - в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам Бухарестского саммита альянса.
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_505ffa6d301073d2916a2b9a9eadd789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, нато, бен уоллес
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, НАТО, Бен Уоллес
Минобороны Британии призвало НАТО упростить процедуру членства для Украины

Минобороны Британии призвало НАТО ускорить вступление Украины, упростив процедуру членства

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Очевидно, что у Швеции и Финляндии не было ничего из этого (Плана действий по вступлению в альянс – ред.), и я думаю, что это ставит очень справедливый вопрос, должны ли мы в Вильнюсе попросту пропустить эти процедуры и заявить, что, в силу других условий, Украина должна иметь возможность присоединиться к альянсу. У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству", - сказал Уоллес на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Анитой Ананд.
Он выразил уверенность, что альянс должен занять консолидированную позицию и "двигаться" в направлении присоединения Украины к НАТО. Уоллес также напомнил, что его страна в этом отношении последовательно выступает за то, чтобы Киеву была дана такая возможность - в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам Бухарестского саммита альянса.
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев
19 апреля, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияНАТОБен Уоллес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала