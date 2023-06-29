https://ria.ru/20230629/ukraina-1881274784.html

Минобороны Британии призвало НАТО упростить процедуру членства для Украины

Минобороны Британии призвало НАТО упростить процедуру членства для Украины - РИА Новости, 29.06.2023

Минобороны Британии призвало НАТО упростить процедуру членства для Украины

НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:22

2023-06-29T18:22

2023-06-29T18:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

нато

бен уоллес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес."Очевидно, что у Швеции и Финляндии не было ничего из этого (Плана действий по вступлению в альянс – ред.), и я думаю, что это ставит очень справедливый вопрос, должны ли мы в Вильнюсе попросту пропустить эти процедуры и заявить, что, в силу других условий, Украина должна иметь возможность присоединиться к альянсу. У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству", - сказал Уоллес на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Анитой Ананд.Он выразил уверенность, что альянс должен занять консолидированную позицию и "двигаться" в направлении присоединения Украины к НАТО. Уоллес также напомнил, что его страна в этом отношении последовательно выступает за то, чтобы Киеву была дана такая возможность - в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам Бухарестского саммита альянса.

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, нато, бен уоллес