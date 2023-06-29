https://ria.ru/20230629/ukraina-1881181576.html

В ЛНР задержали пособника украинской разведки

В ЛНР задержали пособника украинской разведки - РИА Новости, 29.06.2023

В ЛНР задержали пособника украинской разведки

Сотрудники УФСБ задержали в городе Стаханов Луганской Народной Республики пособника украинской разведки, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:08

2023-06-29T15:08

2023-06-29T15:55

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

стаханов

луганская народная республика

украина

россия

служба безопасности украины

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали в городе Стаханов Луганской Народной Республики пособника украинской разведки, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления. "Житель республики установил отношения сотрудничества с сотрудником Службы безопасности Украины. С февраля 2022 года фигурант получал от иностранной разведки задания собирать и передавать сведения военного характера, в рамках исполнения которых обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники ВС РФ, задействованной в СВО. Полученные данные он передавал сотруднику СБУ посредством интернет-мессенджера", — рассказали в УФСБ. По данным ведомства, на данный момент в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена", которая предполагает до 20 лет колонии.

https://ria.ru/20230608/shpion-1876846271.html

стаханов

луганская народная республика

украина

россия

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Кирилл Волков

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Кадры задержания в ЛНР пособника украинской разведки Сотрудники УФСБ задержали в городе Стаханов Луганской Народной Республики пособника украинской разведки, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления. 2023-06-29T15:08 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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