https://ria.ru/20230629/ukraina-1881181576.html
В ЛНР задержали пособника украинской разведки
В ЛНР задержали пособника украинской разведки - РИА Новости, 29.06.2023
В ЛНР задержали пособника украинской разведки
Сотрудники УФСБ задержали в городе Стаханов Луганской Народной Республики пособника украинской разведки, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:08
2023-06-29T15:08
2023-06-29T15:55
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
стаханов
луганская народная республика
украина
россия
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали в городе Стаханов Луганской Народной Республики пособника украинской разведки, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления. "Житель республики установил отношения сотрудничества с сотрудником Службы безопасности Украины. С февраля 2022 года фигурант получал от иностранной разведки задания собирать и передавать сведения военного характера, в рамках исполнения которых обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники ВС РФ, задействованной в СВО. Полученные данные он передавал сотруднику СБУ посредством интернет-мессенджера", — рассказали в УФСБ. По данным ведомства, на данный момент в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена", которая предполагает до 20 лет колонии.
https://ria.ru/20230608/shpion-1876846271.html
стаханов
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Кадры задержания в ЛНР пособника украинской разведки
Сотрудники УФСБ задержали в городе Стаханов Луганской Народной Республики пособника украинской разведки, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.
2023-06-29T15:08
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Стаханов, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР задержали пособника украинской разведки
ФСБ задержала в Стаханове в ЛНР мужчину, передававшего Украине секретные сведения