Украина усиливает натиск, заявили в офисе Зеленского
В офисе Зеленского заявили, что ВСУ усиливают натиск, несмотря на нехватку снарядов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
РИМ, 29 июн – РИА Новости. Украина следует планам контрнаступления и постепенно наращивает интенсивность военных действий, несмотря на нехватку снарядов и подготовленную российскую оборону, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Линия фронта протянулась более чем на 1800 километров, площадь минных полей превышает 20 тысяч квадратных километров. Русские организовали три линии обороны: траншеи, дзоты, артиллерия, ракеты, тысячи танков, зарытых и защищенных бетоном при поддержке авиации. Подготовлены около 360 тысяч солдат", - сказал он.
"Тем не менее, мы следуем нашим планам наступления, интенсивность наших операций и их количество постепенно растут. У нас нехватка снарядов и ракет большого калибра, даже наша авиация пока ограничена, что не помогает поражать пути снабжения России", - ответил он на вопрос о темпах контрнаступления ВСУ.
Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.