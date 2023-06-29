https://ria.ru/20230629/ukraina-1881079741.html

Украина усиливает натиск, заявили в офисе Зеленского

Украина усиливает натиск, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 29.06.2023

Украина усиливает натиск, заявили в офисе Зеленского

Украина следует планам контрнаступления и постепенно наращивает интенсивность военных действий, несмотря на нехватку снарядов и подготовленную российскую... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:52

2023-06-29T11:52

2023-06-29T11:52

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РИМ, 29 июн – РИА Новости. Украина следует планам контрнаступления и постепенно наращивает интенсивность военных действий, несмотря на нехватку снарядов и подготовленную российскую оборону, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera. "Линия фронта протянулась более чем на 1800 километров, площадь минных полей превышает 20 тысяч квадратных километров. Русские организовали три линии обороны: траншеи, дзоты, артиллерия, ракеты, тысячи танков, зарытых и защищенных бетоном при поддержке авиации. Подготовлены около 360 тысяч солдат", - сказал он. "Тем не менее, мы следуем нашим планам наступления, интенсивность наших операций и их количество постепенно растут. У нас нехватка снарядов и ракет большого калибра, даже наша авиация пока ограничена, что не помогает поражать пути снабжения России", - ответил он на вопрос о темпах контрнаступления ВСУ. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.

https://ria.ru/20230629/ukraina-1881014502.html

https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881049682.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк, нато, вооруженные силы украины