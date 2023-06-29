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Украина усиливает натиск, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 29.06.2023
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11:52 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881079741.html
Украина усиливает натиск, заявили в офисе Зеленского
Украина усиливает натиск, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 29.06.2023
Украина усиливает натиск, заявили в офисе Зеленского
Украина следует планам контрнаступления и постепенно наращивает интенсивность военных действий, несмотря на нехватку снарядов и подготовленную российскую... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:52
2023-06-29T11:52
в мире
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владимир путин
владимир зеленский
михаил подоляк
нато
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РИМ, 29 июн – РИА Новости. Украина следует планам контрнаступления и постепенно наращивает интенсивность военных действий, несмотря на нехватку снарядов и подготовленную российскую оборону, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera. "Линия фронта протянулась более чем на 1800 километров, площадь минных полей превышает 20 тысяч квадратных километров. Русские организовали три линии обороны: траншеи, дзоты, артиллерия, ракеты, тысячи танков, зарытых и защищенных бетоном при поддержке авиации. Подготовлены около 360 тысяч солдат", - сказал он. "Тем не менее, мы следуем нашим планам наступления, интенсивность наших операций и их количество постепенно растут. У нас нехватка снарядов и ракет большого калибра, даже наша авиация пока ограничена, что не помогает поражать пути снабжения России", - ответил он на вопрос о темпах контрнаступления ВСУ. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881014502.html
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881049682.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, владимир зеленский, михаил подоляк, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украина усиливает натиск, заявили в офисе Зеленского

В офисе Зеленского заявили, что ВСУ усиливают натиск, несмотря на нехватку снарядов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 29 июн – РИА Новости. Украина следует планам контрнаступления и постепенно наращивает интенсивность военных действий, несмотря на нехватку снарядов и подготовленную российскую оборону, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Линия фронта протянулась более чем на 1800 километров, площадь минных полей превышает 20 тысяч квадратных километров. Русские организовали три линии обороны: траншеи, дзоты, артиллерия, ракеты, тысячи танков, зарытых и защищенных бетоном при поддержке авиации. Подготовлены около 360 тысяч солдат", - сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
В США сделали неожиданный для американцев вывод относительно Украины
Вчера, 02:22
"Тем не менее, мы следуем нашим планам наступления, интенсивность наших операций и их количество постепенно растут. У нас нехватка снарядов и ракет большого калибра, даже наша авиация пока ограничена, что не помогает поражать пути снабжения России", - ответил он на вопрос о темпах контрнаступления ВСУ.
Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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Вчера, 10:14
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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