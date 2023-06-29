https://ria.ru/20230629/ukraina-1881051018.html

"Будущее под угрозой": американский офицер испугался ошибки НАТО на Украине

"Будущее под угрозой": американский офицер испугался ошибки НАТО на Украине - РИА Новости, 29.06.2023

"Будущее под угрозой": американский офицер испугался ошибки НАТО на Украине

Любые гарантии безопасности НАТО для киевского режима приведут к эскалации конфликта между Западом и Россией, а также способны спровоцировать ядерную войну,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:18

2023-06-29T10:18

2023-06-29T10:18

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Любые гарантии безопасности НАТО для киевского режима приведут к эскалации конфликта между Западом и Россией, а также способны спровоцировать ядерную войну, заявил на портале 19fortyfive американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.По его мнению, попытки втянуть Украину в зону ответственности НАТО принесут миру катастрофические последствия в случае любой эскалации."Любые твердые заверения Украины в том, что Соединенные Штаты или НАТО будут готовы вступить в открытый конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием, недвусмысленно подвергают будущее безопасности США непомерно высокому и ненужному риску", — заметил Дэвис.Также полковник считает, что близорукость стран НАТО запустила долгий, методичный и предсказуемый 15-летний процесс развязывания конфликта у российских границ, который начался в 2008 году с заявления НАТО о намерении принять Украину в альянс."Одна из самых больших ошибок Запада с самого начала (и она все еще актуальна сегодня) — это нежелание считаться с тем, что у России есть какие-то обоснованные опасения в отношении национальной безопасности, и с тем, как они могут реагировать на действия Запада, которые они считают противоречащими их интересам", — уверен он.В четверг МИД России осудил планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО, заявив, что втягивание Киева в альянс ведет к эскалации конфликта.

https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html

https://ria.ru/20230628/nato-1880988857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, россия, украина, сша, нато