"Будущее под угрозой": американский офицер испугался ошибки НАТО на Украине
Американский полковник Дэвис: любые гарантии НАТО Киеву могут спровоцировать ядерную войну
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Любые гарантии безопасности НАТО для киевского режима приведут к эскалации конфликта между Западом и Россией, а также способны спровоцировать ядерную войну, заявил на портале 19fortyfive американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.
По его мнению, попытки втянуть Украину в зону ответственности НАТО принесут миру катастрофические последствия в случае любой эскалации.
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"Любые твердые заверения Украины в том, что Соединенные Штаты или НАТО будут готовы вступить в открытый конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием, недвусмысленно подвергают будущее безопасности США непомерно высокому и ненужному риску", — заметил Дэвис.
Также полковник считает, что близорукость стран НАТО запустила долгий, методичный и предсказуемый 15-летний процесс развязывания конфликта у российских границ, который начался в 2008 году с заявления НАТО о намерении принять Украину в альянс.
"Одна из самых больших ошибок Запада с самого начала (и она все еще актуальна сегодня) — это нежелание считаться с тем, что у России есть какие-то обоснованные опасения в отношении национальной безопасности, и с тем, как они могут реагировать на действия Запада, которые они считают противоречащими их интересам", — уверен он.