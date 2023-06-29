Рейтинг@Mail.ru
"Будущее под угрозой": американский офицер испугался ошибки НАТО на Украине - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881051018.html
"Будущее под угрозой": американский офицер испугался ошибки НАТО на Украине
"Будущее под угрозой": американский офицер испугался ошибки НАТО на Украине - РИА Новости, 29.06.2023
"Будущее под угрозой": американский офицер испугался ошибки НАТО на Украине
Любые гарантии безопасности НАТО для киевского режима приведут к эскалации конфликта между Западом и Россией, а также способны спровоцировать ядерную войну,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:18
2023-06-29T10:18
в мире
цены на нефть
россия
украина
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Любые гарантии безопасности НАТО для киевского режима приведут к эскалации конфликта между Западом и Россией, а также способны спровоцировать ядерную войну, заявил на портале 19fortyfive американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.По его мнению, попытки втянуть Украину в зону ответственности НАТО принесут миру катастрофические последствия в случае любой эскалации."Любые твердые заверения Украины в том, что Соединенные Штаты или НАТО будут готовы вступить в открытый конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием, недвусмысленно подвергают будущее безопасности США непомерно высокому и ненужному риску", — заметил Дэвис.Также полковник считает, что близорукость стран НАТО запустила долгий, методичный и предсказуемый 15-летний процесс развязывания конфликта у российских границ, который начался в 2008 году с заявления НАТО о намерении принять Украину в альянс."Одна из самых больших ошибок Запада с самого начала (и она все еще актуальна сегодня) — это нежелание считаться с тем, что у России есть какие-то обоснованные опасения в отношении национальной безопасности, и с тем, как они могут реагировать на действия Запада, которые они считают противоречащими их интересам", — уверен он.В четверг МИД России осудил планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО, заявив, что втягивание Киева в альянс ведет к эскалации конфликта.
https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html
https://ria.ru/20230628/nato-1880988857.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, россия, украина, сша, нато
В мире, Цены на нефть, Россия, Украина, США, НАТО
"Будущее под угрозой": американский офицер испугался ошибки НАТО на Украине

Американский полковник Дэвис: любые гарантии НАТО Киеву могут спровоцировать ядерную войну

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Любые гарантии безопасности НАТО для киевского режима приведут к эскалации конфликта между Западом и Россией, а также способны спровоцировать ядерную войну, заявил на портале 19fortyfive американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.
По его мнению, попытки втянуть Украину в зону ответственности НАТО принесут миру катастрофические последствия в случае любой эскалации.
«
"Любые твердые заверения Украины в том, что Соединенные Штаты или НАТО будут готовы вступить в открытый конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием, недвусмысленно подвергают будущее безопасности США непомерно высокому и ненужному риску", — заметил Дэвис.
Также полковник считает, что близорукость стран НАТО запустила долгий, методичный и предсказуемый 15-летний процесс развязывания конфликта у российских границ, который начался в 2008 году с заявления НАТО о намерении принять Украину в альянс.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Только бизнес: в США признали беспомощность своего чудо-оружия на Украине
Вчера, 08:00
"Одна из самых больших ошибок Запада с самого начала (и она все еще актуальна сегодня) — это нежелание считаться с тем, что у России есть какие-то обоснованные опасения в отношении национальной безопасности, и с тем, как они могут реагировать на действия Запада, которые они считают противоречащими их интересам", — уверен он.
В четверг МИД России осудил планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО, заявив, что втягивание Киева в альянс ведет к эскалации конфликта.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Макрон: необходимо конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО
28 июня, 20:34
 
В миреЦены на нефтьРоссияУкраинаСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала