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Украина проведет учения на случай возможной ЧС на Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.06.2023
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08:21 29.06.2023 (обновлено: 08:22 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881031474.html
Украина проведет учения на случай возможной ЧС на Запорожской АЭС
Украина проведет учения на случай возможной ЧС на Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.06.2023
Украина проведет учения на случай возможной ЧС на Запорожской АЭС
Учения по отработке действий на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции начинаются в подконтрольной Украине части Запорожской... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:21
2023-06-29T08:22
безопасность
россия
запорожская область
украина
василий небензя
сергей лавров
владимир зеленский
запорожская аэс
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Учения по отработке действий на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции начинаются в подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Юрий Малашко в своем телеграм-канале. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины". "Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области. Тренировка будет проходить на территории Запорожья и Запорожского района. Возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС", - написал Малашко. Он призвал население "воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные ранее регулярно обстреливали Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230627/zaes-1880621707.html
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безопасность, россия, запорожская область, украина, василий небензя, сергей лавров, владимир зеленский, запорожская аэс, оон, магатэ
Безопасность, Россия, Запорожская область, Украина, Василий Небензя, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ
Украина проведет учения на случай возможной ЧС на Запорожской АЭС

Украина проведет тренировку по отработке действий на случай возможной ЧС на ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Учения по отработке действий на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции начинаются в подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Юрий Малашко в своем телеграм-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
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"Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области. Тренировка будет проходить на территории Запорожья и Запорожского района. Возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС", - написал Малашко.
Он призвал население "воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные ранее регулярно обстреливали Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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БезопасностьРоссияЗапорожская областьУкраинаВасилий НебензяСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСООНМАГАТЭ
 
 
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