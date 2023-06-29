Рейтинг@Mail.ru
Втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта, заявил МИД - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881031101.html
Втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта, заявил МИД
Втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта, заявил МИД - РИА Новости, 29.06.2023
Втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта, заявил МИД
Втягивание Киева в НАТО ведет к эскалации конфликта, сообщили РИА Новости в МИД РФ, комментируя планы Парижа поддержать вступление Украины в альянс. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:16
2023-06-29T08:16
специальная военная операция на украине
украина
нато
франция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ee7b75a62d2051341396ff9cc57f161.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Втягивание Киева в НАТО ведет к эскалации конфликта, сообщили РИА Новости в МИД РФ, комментируя планы Парижа поддержать вступление Украины в альянс. Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. "Если Париж действительно хотел бы усадить Украину за стол переговоров, то ему стоило бы не вести дело к эскалации конфликта через втягивание в него НАТО, а оказать давление на режим Зеленского и его кураторов из Вашингтона и Лондона", - заявили в МИД РФ. "Это с их подачи Киев отказался продолжать диалог с Россией об урегулировании ситуации на Украине", - напомнили в министерстве. Там добавили, что "именно обещания Украине членства в военном блоке спровоцировали ее на агрессивное поведение". "Как и в 2008 году у Тбилиси, у Киева стала возникать иллюзия, что он может решить проблемы военным путем. Страны Запада не только охотно эти иллюзии подогревали, но и делали все возможное, чтобы Киев мог безнаказанно саботировать выполнение Минских соглашений и целенаправленно готовиться к "военному решению", - отметили в МИД РФ. "Чтобы остановить убийство людей на Донбассе, предотвратить такое развитие событий, мы были вынуждены начать специальную военную операцию, среди целей которой - демилитаризация Украины, а также закрепление ее нейтрального статуса, исключающего участие в каких-либо военных коалициях", - подчеркнули там. Как сказал президент России Владимир Путин, для нас эти цели носят фундаментальный характер, и они будут достигнуты", - заключили в МИД РФ. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230628/nato-1880988857.html
https://ria.ru/20230629/evropa-1880985843.html
https://ria.ru/20230628/shok-1880944933.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f7f7d98049df1d286894b585e368681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, нато, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, Франция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта, заявил МИД

МИД России: втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта, а не переговорам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Втягивание Киева в НАТО ведет к эскалации конфликта, сообщили РИА Новости в МИД РФ, комментируя планы Парижа поддержать вступление Украины в альянс.
Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности.
"Если Париж действительно хотел бы усадить Украину за стол переговоров, то ему стоило бы не вести дело к эскалации конфликта через втягивание в него НАТО, а оказать давление на режим Зеленского и его кураторов из Вашингтона и Лондона", - заявили в МИД РФ.
"Это с их подачи Киев отказался продолжать диалог с Россией об урегулировании ситуации на Украине", - напомнили в министерстве. Там добавили, что "именно обещания Украине членства в военном блоке спровоцировали ее на агрессивное поведение".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Макрон: необходимо конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО
Вчера, 20:34
"Как и в 2008 году у Тбилиси, у Киева стала возникать иллюзия, что он может решить проблемы военным путем. Страны Запада не только охотно эти иллюзии подогревали, но и делали все возможное, чтобы Киев мог безнаказанно саботировать выполнение Минских соглашений и целенаправленно готовиться к "военному решению", - отметили в МИД РФ.
"Чтобы остановить убийство людей на Донбассе, предотвратить такое развитие событий, мы были вынуждены начать специальную военную операцию, среди целей которой - демилитаризация Украины, а также закрепление ее нейтрального статуса, исключающего участие в каких-либо военных коалициях", - подчеркнули там.
Как сказал президент России Владимир Путин, для нас эти цели носят фундаментальный характер, и они будут достигнуты", - заключили в МИД РФ.
Флаги стран — членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Европа ищет трещину в военной мощи России
08:00
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Заявление Зеленского о России и НАТО шокировало пользователей Сети
Вчера, 16:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОФранцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала