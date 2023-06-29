https://ria.ru/20230629/ukraina-1881031101.html

Втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта, заявил МИД

Втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта, заявил МИД - РИА Новости, 29.06.2023

Втягивание Украины в НАТО ведет к эскалации конфликта, заявил МИД

Втягивание Киева в НАТО ведет к эскалации конфликта, сообщили РИА Новости в МИД РФ, комментируя планы Парижа поддержать вступление Украины в альянс. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:16

2023-06-29T08:16

2023-06-29T08:16

специальная военная операция на украине

украина

нато

франция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Втягивание Киева в НАТО ведет к эскалации конфликта, сообщили РИА Новости в МИД РФ, комментируя планы Парижа поддержать вступление Украины в альянс. Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. "Если Париж действительно хотел бы усадить Украину за стол переговоров, то ему стоило бы не вести дело к эскалации конфликта через втягивание в него НАТО, а оказать давление на режим Зеленского и его кураторов из Вашингтона и Лондона", - заявили в МИД РФ. "Это с их подачи Киев отказался продолжать диалог с Россией об урегулировании ситуации на Украине", - напомнили в министерстве. Там добавили, что "именно обещания Украине членства в военном блоке спровоцировали ее на агрессивное поведение". "Как и в 2008 году у Тбилиси, у Киева стала возникать иллюзия, что он может решить проблемы военным путем. Страны Запада не только охотно эти иллюзии подогревали, но и делали все возможное, чтобы Киев мог безнаказанно саботировать выполнение Минских соглашений и целенаправленно готовиться к "военному решению", - отметили в МИД РФ. "Чтобы остановить убийство людей на Донбассе, предотвратить такое развитие событий, мы были вынуждены начать специальную военную операцию, среди целей которой - демилитаризация Украины, а также закрепление ее нейтрального статуса, исключающего участие в каких-либо военных коалициях", - подчеркнули там. Как сказал президент России Владимир Путин, для нас эти цели носят фундаментальный характер, и они будут достигнуты", - заключили в МИД РФ. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230628/nato-1880988857.html

https://ria.ru/20230629/evropa-1880985843.html

https://ria.ru/20230628/shok-1880944933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, нато, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика