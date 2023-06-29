Рейтинг@Mail.ru
В США сделали неожиданный для американцев вывод относительно Украины - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881014502.html
В США сделали неожиданный для американцев вывод относительно Украины
В США сделали неожиданный для американцев вывод относительно Украины - РИА Новости, 29.06.2023
В США сделали неожиданный для американцев вывод относительно Украины
Украинцы были бы в гораздо большей безопасности, если бы они были с Россией, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T02:22
2023-06-29T02:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859830154_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8032f6632e6f4130f1241d947b5e444.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинцы были бы в гораздо большей безопасности, если бы они были с Россией, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter."Я просто хочу встать и сказать то, что мы все знаем, Украина и ее народ были бы в гораздо большей безопасности под российскими знаменами", — заявил он.Дрейвен отметил, что Россия никогда не стремилась присоединить и контролировать всю Украину, а речь изначально шла лишь о тех регионах, которые традиционно были русскоязычными. Однако, по мнению ветерана, на сегодняшний день необходимо спасать всю Украину."Похоже, Украина нуждается в спасении не только от Запада, но, как показывает эта история, ... и от самой себя", — подытожил Дрейвен.Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что Украина уже потеряла на передовой примерно 350 тысяч человек. Как заявил президент Владимир Путин, с начала контрнаступления Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины. По словам главы государства, украинские войска при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230628/konflikt-1880959677.html
https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880987691.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859830154_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e425bbe0297b41cda9d195e08bfb4824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин
В США сделали неожиданный для американцев вывод относительно Украины

Американский ветеран Дрейвен: украинцам будет безопаснее с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинцы были бы в гораздо большей безопасности, если бы они были с Россией, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.
"Я просто хочу встать и сказать то, что мы все знаем, Украина и ее народ были бы в гораздо большей безопасности под российскими знаменами", — заявил он.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
В Киеве заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу
Вчера, 18:09
Дрейвен отметил, что Россия никогда не стремилась присоединить и контролировать всю Украину, а речь изначально шла лишь о тех регионах, которые традиционно были русскоязычными. Однако, по мнению ветерана, на сегодняшний день необходимо спасать всю Украину.
«
"Похоже, Украина нуждается в спасении не только от Запада, но, как показывает эта история, ... и от самой себя", — подытожил Дрейвен.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что Украина уже потеряла на передовой примерно 350 тысяч человек. Как заявил президент Владимир Путин, с начала контрнаступления Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины. По словам главы государства, украинские войска при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
"Бывает только в сказках": Киев признал тяжелую правду о контрнаступлении
Вчера, 20:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала