https://ria.ru/20230629/ukraina-1881014502.html

В США сделали неожиданный для американцев вывод относительно Украины

В США сделали неожиданный для американцев вывод относительно Украины - РИА Новости, 29.06.2023

В США сделали неожиданный для американцев вывод относительно Украины

Украинцы были бы в гораздо большей безопасности, если бы они были с Россией, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T02:22

2023-06-29T02:22

2023-06-29T02:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украинцы были бы в гораздо большей безопасности, если бы они были с Россией, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter."Я просто хочу встать и сказать то, что мы все знаем, Украина и ее народ были бы в гораздо большей безопасности под российскими знаменами", — заявил он.Дрейвен отметил, что Россия никогда не стремилась присоединить и контролировать всю Украину, а речь изначально шла лишь о тех регионах, которые традиционно были русскоязычными. Однако, по мнению ветерана, на сегодняшний день необходимо спасать всю Украину."Похоже, Украина нуждается в спасении не только от Запада, но, как показывает эта история, ... и от самой себя", — подытожил Дрейвен.Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что Украина уже потеряла на передовой примерно 350 тысяч человек. Как заявил президент Владимир Путин, с начала контрнаступления Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины. По словам главы государства, украинские войска при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230628/konflikt-1880959677.html

https://ria.ru/20230628/kontrnastuplenie-1880987691.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин