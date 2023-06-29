https://ria.ru/20230629/trillery-1881292283.html

Лучшие триллеры 2023 года: топ-15 новых фильмов для любителей жанра

Лучшие триллеры 2023 с высоким рейтингом: ТОП хороших и новых фильмов

Лучшие триллеры 2023 года: топ-15 новых фильмов для любителей жанра

Топ-15 хороших фильмов в жанре триллер 2023 года с высокими рейтингами среди зрителей и критиков – в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T19:03

2023-06-29T19:03

2023-06-29T19:03

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Топ-15 хороших фильмов в жанре триллер 2023 года с высокими рейтингами среди зрителей и критиков – в материале РИА Новости.Лучшие триллеры 2023 годаТриллер – жанр, суть которого в нагнетании атмосферы, провоцировании чувства ожидания, волнения и иногда страха. У таких фильмов бывает вялотекущее повествование, долгая завязка и запутанный сюжет, но любителям пощекотать нервы такое нравится. Впрочем, триллеры нередко пересекаются с другими жанрами, такими как хоррор, боевик, драма и т.д.Топ-15 триллеров с высоким рейтингомИз вышедших в 2023 году фильмов в жанре триллер с высокими рейтингами среди зрителей и критиков можно выделить следующие:Пропавшая без вести (Missing)● Дата выхода: 20.01.2023 г.● Режиссер: Николас Д. Джонсон, Уилл Меррик● Страна: США● В главных ролях: Сторм Рид, Ниа Лонг, Жоакин де Алмейда, Кен Люн и др.● Продолжительность фильма: 111 минутТрейлерО чемЮная Джун после смерти отца живет с матерью Грейс, которая пытается вновь наладить свою личную жизнь. Однажды она отправляется со своим ухажером Кевином на отдых в Колумбию и просит дочь встретить ее по прилете. Но в назначенный день Грейс не является. Ее телефон не отвечает, сообщения остаются непрочитанными, и Джун начинает подозревать самое худшее. Начать официальные поиски мешают бюрократические проблемы, тогда подросток устраивает собственное расследование: нанимает помощника в Колумбии и взламывает аккаунты Кевина.Скрытый клинок (Wu ming)● Дата выхода: 22.01.2023 г.● Режиссер: Чэн Эр● Страна: Китай● В главных ролях: Тони Люн Чу Вай, Ван Ибо, Чжоу Сюнь, Хуан Лэй и др.● Продолжительность фильма: 128 минутТрейлерО чемВоенный триллер, действия которого разворачиваются в период Второй мировой войны. Под контролем Японии оказывается часть Китая, во главе которой встает марионеточное правительство. Оно полностью подчиняется решениям японских хозяев и объявляет войну США и Великобритании. Противостоящие новой политике члены подпольной Коммунистической партии переходят к активным действиям по разрушению отношений между новым правительством и Японией, но в их рядах оказываются предатели.Крушение (Plane)● Дата выхода: 26.01.2023 г.● Режиссер: Жан-Франсуа Рише● Страна: Великобритания, США● В главных ролях: Джерард Батлер, Майк Колтер, Тони Голдуин, Йосон Ань и др.● Продолжительность фильма: 107 минутО чемСамолет, которым управляет опытный пилот Броуди Торранс, попадает в шторм и получает сильные повреждения, ему удается совершить экстренную посадку на враждебной территории. Казалось, что самое страшное позади, но экипаж осознает, что теперь им угрожает новая опасность – местные повстанцы, которые пытаются захватить чужаков в заложники. Перед пилотом встает новая задача – защищать выживших, пока не приедет помощь.Мизантроп (To Catch A Killer)● Дата выхода: 20.04.2023 г.● Режиссер: Дамиан Сифрон● Страна: США● В главных ролях: Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Джован Адепо, Ральф Айнесон и др.● Продолжительность фильма: 119 минутО чемСерия убийств потрясла Балтимор в новогоднюю ночь. Маньяк, который не оставил следов, убил во время празднования десятки людей прямо в центре города. Все уверены – он снова выйдет на охоту, но у главного следователя ФБР Ламмарка нет никаких зацепок. Он подключает к делу молодую полицейскую Элеанор, которая показала отличное понимание характера убийцы, и теперь их главная задача – вычислить и поймать психопата.Тюрьма 77 (Modelo 77)● Дата выхода: 26.01.2023 г.● Режиссер: Альберто Родригес● Страна: Испания● В главных ролях: Мигель Эрран, Хавьер Гутьеррес, Хесус Карроса, Каталина Сопелана и др.● Продолжительность фильма: 125 минутТрейлерО чемТриллер, основанный на реальных событиях. 1977 год, молодой испанский бухгалтер Мигель несправедливо осужден на 20 лет тюремного срока. Борясь за справедливость вместе со своим сокамерником, он становится лидером заключенных всех тюрем Испании, которые хотят отстоять свою свободу. Этой борьбе было суждено изменить все испанское общество и тюремные законы навсегда.Джон Уик 4 (John Wick: Chapter 4)● Дата выхода: 23.03.2023 г.● Режиссер: Чад Стахелски● Страна: США, Германия● В главных ролях: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Шамир Андерсон и др.● Продолжительность фильма: 169 минутТрейлерО чемЧетвертый фильм, рассказывающий о жизни и мести бывшего наемного убийцы. Несмотря на все успехи, получить свободу становится все сложнее. Теперь на него объявляет охоту молодой член Правления, которого зовут Маркиз. Ситуация кажется безвыходной, но Джон узнает способ наконец-то все закончить.Бешенство● Дата выхода: 23.02.2023 г.● Режиссер: Дмитрий Дьяченко● Страна: Россия● В главных ролях: Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов и др.● Продолжительность фильма: 100 минутО чемОтчаявшийся отец увозит своего сына-наркомана в глушь тайги, в охотничий домик, чтобы помочь ему справиться с зависимостью. В это время разгорается сильнейшая эпидемия бешенства и в лесу бродят стаи бешеных волков. Главному герою и местным жителям предстоит сразиться с опасными животными, преодолевая жизненные трудности.Тетрис (Tetris)● Дата выхода: 15.03.2023 г.● Режиссер: Джон С. Бейрд● Страна: Великобритания, США● В главных ролях: Тэрон Эджертон, Никита Ефремов, Софья Лебедева, Энтони Бойл и др.● Продолжительность фильма: 118 минутТрейлерО чемНеклассический триллер, где практически нет мрачных пейзажей, нагнетающей музыки и резких поворотов сюжета, но есть действительно напряженные моменты. Вся история строится вокруг предпринимателя Хенка Роджерса, который в 1988 году на выставке впервые увидел советскую игру "Тетрис". Он тут же решает купить права на ее распространение в Японии, а также договориться с компанией Nintendo о реализации Тетриса на их новой игровой приставке. Но для этого ему нужно отправиться в Москву, чтобы лично договориться о лицензировании.Айта● Дата выхода: 30.03.2023 г.● Режиссер: Степан Бурнашев● Страна: Россия● В главных ролях: Иннокентий Луковцев, Андрей Фомин, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова и др.● Продолжительность фильма: 86 минутО чемАйта – молодая девушка, которая погибает после встречи с одноклассниками. Она оставляет зацепку – записку с именем. Расследование еще не прекращено, но все уже уверены, что виновен сотрудник местной полиции. Жители требуют наказания и готовы устроить самосуд, но следователь по делу не торопится выносить решение и планирует выяснить все обстоятельства произошедшего убийства.Убийца "Святой паук" (Holy Spider)● Дата выхода: 11.05.2023 г.● Режиссер: Али Аббаси● Страна: Дания, Германия, Франция, Швеция, Иордания, Италия● В главных ролях: Зара Амир Эбрахими, Мехди Беджестани, Алис Рахими, Диана Аль Хуссен и др.● Продолжительность фильма: 118 минутО чемДетективный триллер, основанный на реальных событиях. Журналистка Рахими расследует убийства секс-работниц в иранском городе Мешхед, ради чего приезжает непосредственно на место событий. Но расследование осложняется тем, что, вопреки здравому смыслу, многие местные жители поддерживают действия маньяка, который решил таким образом "очистить город".Переводчик (The Covenant)● Дата выхода: 01.06.2023 г.● Режиссер: Гай Ричи● Страна: Великобритания, Испания, США● В главных ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Джонни Ли Миллер, Александр Людвиг и др.● Продолжительность фильма: 123 минутыО чемДействие начинается в Афганистане, в марте 2018 года. Сержант армии США Джон Кинли вместе со своим отрядом участвуют в спецоперации по поиску оружия талибов, но попадают в засаду. Очнувшись уже на родине, сержант узнает, что в выживших остались он и переводчик Ахмед, сотрудничающий с США. Он понимает, что именно Ахмед спас его жизнь, вытащив с опасной территории. Джон решает вернуться обратно в Афганистан, чтобы помочь Ахмеду и его семье, за которыми активно охотятся талибы.Иллюзия побега (Superposition)● Дата выхода: 25.05.2023 г.● Режиссер: Каролине Люнгбю● Страна: Дания● В главных ролях: Мария Бах Хансен, Миккель Боэ Фёльсгор, Мило Ольсен и др.● Продолжительность фильма: 105 минутО чемСемейная пара с ребенком, желая начать новую интересную жизнь и развиваться в творчестве, решают устроить эксперимент. Они переезжают в безлюдный необитаемый лес и начинают вести хронику своей жизни, записывая подкасты. Эксперимент принимает неожиданный поворот, когда они встречают незнакомцев, которые пугающе сильно похожи на них.10 дней хорошего человека (Iyi Adamin 10 Günü)● Дата выхода: 03.03.2023 г.● Режиссер: Улуч Байрактар● Страна: Турция● В главных ролях: Нежат Ишлер, Нур Феттахолу, Шенай Гюрлер, Илайда Алишан и др.● Продолжительность фильма: 124 минутыТрейлерО чемБывший адвокат, разочаровавшийся в своей деятельности, решает вести практику частного детектива. Однажды к нему обращается мать молодого парня, который пропал без вести, и просит помочь в поисках. Детективу предстоят 10 дней расследований, внезапных встреч и смертельных столкновений, в ходе которых он начнет переосмыслять свое мировоззрение и, возможно, поменяет свои представления о добре и зле.Разворот (U Turn)● Дата выхода: 28.04.2023 г.● Режиссер: Ариф Хан● Страна: Индия● В главных ролях: Алая Ф, Прияншу Пайнюли, Маню Риши и др.● Продолжительность фильма: 140 минутО чемКаждый водитель, совершающий незаконный разворот на эстакаде, мистическим образом умирает. Юная Радхика, проходящая стажировку в качестве журналиста, решает расследовать эти смерти, но по иронии судьбы именно она становится главной подозреваемой. Что же происходит с нарушителями и кто в этом виноват?Украденная личность (Seumateuponeul tteoleotteuryeosseul ppuninde)● Дата выхода: 17.02.2023 г.● Режиссер: Ким Тхэ-джун● Страна: Южная Корея● В главных ролях: Чхон У-хи, Им Щи-ван, Ким Хи-вон, Ким Е-вон и др.● Продолжительность фильма: 117 минутТрейлерО чемЛи На-ми теряет смартфон и он попадает не в те руки. Нашедший устраивает все таким образом, чтобы девушка пришла к нему забирать свой гаджет и выдала свой код разблокировки. Воспользовавшись этим, он устанавливает программу-шпион и начинает следить за своей жертвой. В это время в городе происходят убийства и детектив, расследующий это дело, начинает подозревать, что к ним причастен его собственный сын, сбежавший из дома несколько лет назад.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кино, кино и сериалы, культура, фильмы