https://ria.ru/20230629/triada-1880961144.html

"Готовы бить первыми": США радикально обновляют ядерные арсеналы

"Готовы бить первыми": США радикально обновляют ядерные арсеналы - РИА Новости, 29.06.2023

"Готовы бить первыми": США радикально обновляют ядерные арсеналы

Спустя тридцать лет после окончания холодной войны Вашингтон собирается модернизировать арсеналы и носители ядерного оружия. Это коснется всех трех элементов... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:05

сша

россия

министерство обороны сша

northrop grumman

в мире

b-21 (стратегический бомбардировщик)

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Спустя тридцать лет после окончания холодной войны Вашингтон собирается модернизировать арсеналы и носители ядерного оружия. Это коснется всех трех элементов триады. Однако американцы сразу столкнулись с серьезными проблемами.Краеугольный каменьПоследнюю версию документа, регулирующего ядерную доктрину США, — Nuclear Posture Review — приняли в марте 2022-го. Причем рассекреченный вариант администрация Байдена опубликовала лишь в октябре.Этому предшествовала дискуссия о том, стоит ли наконец включить туда обязательство не применять ядерное оружие первыми. Все же отказались от этого пункта. Отметим, что в российской доктрине это положение остается незыблемым.В NPR подчеркивается, что ядерное оружие играет фундаментальную роль в обеспечении безопасности не только США, но и их союзников, которым "потенциальные враги" могут нанести колоссальный урон даже без оружия массового поражения.Россия, как отмечается в документе, располагает уникальным сочетанием стратегических и тактических ядерных вооружений, позволяющим использовать ОМУ как в глобальных, так и в региональных конфликтах.Необходимость обновленияNPR очерчивает план полной модернизации американской ядерной триады.В первую очередь — межконтинентальных баллистических ракет. Дело в том, что у США, в отличие от России, нет мобильных комплексов МБР. Все наземные ядерные силы — исключительно LGM-30 Minuteman III шахтного базирования.И ракеты стремительно стареют — их приняли на вооружение еще в 1970-м. Теперь, указывает журнал Time, "у всего парка МБР меньше вычислительная мощность, чем у смартфона в вашем кармане". Этим во многом и объясняются проблемы с запусками. С 2011-го три испытания были неудачными, одно — частично успешным.Обслуживание 400 ракет влетает в копеечку: за полвека ежегодные расходы выросли на 17%, сегодня общая сумма — 482 миллиона долларов.Звучали предложения в принципе отказаться от стационарного элемента ядерной триады. Аргументировали тем, что немобильные шахты гораздо легче поразить, чем стратегическую авиацию и ракетные подлодки. Однако в Вашингтоне все же решили обновить арсеналы — на фоне развития этого звена Китаем.Minuteman III должна заменить LGM-35 Sentinel (переводится как "Страж"), разработанная Northrop Grumman. Программа масштабная — 400 ракет, 450 шахт и более 600 объектов общей площадью 82,6 тысячи квадратных километров. Бюджет — 96 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Всего Пентагон намерен закупить 659 ракет, в том числе 25 для испытаний.По плану "Страж" должен был заступить на боевое дежурство в мае 2029-го. Однако, согласно отчету американской Счетной палаты, сроки уже перенесли на апрель-июнь 2030-го."Sentinel отстает от графика из-за нехватки персонала и секретности инфраструктуры информационных технологий. Кроме того, есть сбои в цепочке поставок”, — объясняют авторы документа.В Пентагоне не исключают и более поздних сроков.Угроза с воздуха…В апреле в ВВС США проинформировали, что основным стратегическим бомбардировщиком станет B-52J. На него поставят двигатель F130 от Rolls-Royce, новый радар, современное оборудование связи и навигации.Здесь тоже не все гладко. Самолет собирались вооружить гиперзвуковыми ракетами AGM-183 ARRW, но эту программу закрыли после серии провальных тестов. Теперь ищут другие варианты.По данным Air and Space Forces Magazine, B-52J поступит на службу к концу десятилетия.Пентагон хочет заменить и B-2 "Стелс" — на B-21 Raider от Northrop Grumman. Эту машину позиционируют как первую в мире шестого поколения.Заказали около сотни единиц. Стоимость программы — 80 миллиардов долларов. Причем "Рейдер", как уверяют производители, куда дешевле B-2 — 692 миллиона ("Стелс" обходился почти в два миллиарда). Но это все равно больше, чем планировали, — 550 миллионов."У B-21 слабее боевая нагрузка, он легче и меньше, а говорить о его экономичности пока рано, — поясняет эксперт Центра военно-политических исследований при МГИМО Владимир Коровин. — Возможно, разработчикам удалось снизить расходы на содержание: как известно, на один полетный час B-2 уходили сотни часов обслуживания".Принять новинку на вооружение собираются в 2025-2027-м. Однако аналитики считают это чересчур оптимистичным — самолет еще не поднимался в воздух. Дебютировать должен в этом году. Когда именно — в Пентагоне не уточняют.… и из глубинПодводные крейсеры стратегического назначения переносят около 70 процентов всего американского оперативного ядерного оружия. Нынешние субмарины класса "Огайо" заменят подлодками "Колумбия". Они и получат принятые в 1990-м на вооружение трехступенчатые БРПЛ UGM-133A Trident II.В ВМС передадут 12 кораблей — по одному в 12 месяцев, с 2031-го. Срок службы — 42 года. Перезагрузка топлива в реакторах, в отличие от "Огайо", не предусмотрена.Пусковые шахты сократят на треть — с 24 до 16. Общий бюджет, по сведениям издания Naval Technology, — 132 миллиарда долларов.Первую субмарину — SSBN-826 — заложили в июне прошлого года. Счетная палата в январе отмечала, что работы затягиваются из-за сложностей с проектированием и нехваткой материалов. В результате приходится перебрасывать кадровые ресурсы с другого амбициозного проекта — субмарин класса "Вирджиния". В ведомстве предупредили: расходы на "Колумбию" могут существенно вырасти.Тем не менее в Вашингтоне надеются в начале 2030-х полностью обновить все звенья ядерной триады. Ссылаются на угрозу со стороны России и Китая. Однако ни в Москве, ни в Пекине — вообще нигде на планете — не тратят столько на оружие массового поражения.

https://ria.ru/20230619/ulan-1878634530.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, россия, министерство обороны сша, northrop grumman, в мире, b-21 (стратегический бомбардировщик), b-2 (northrop grumman b2 spirit)