https://ria.ru/20230629/trassa-1881121600.html

МВД проверит сообщения о поборах на закрытой во время мятежа трассе

МВД проверит сообщения о поборах на закрытой во время мятежа трассе - РИА Новости, 29.06.2023

МВД проверит сообщения о поборах на закрытой во время мятежа трассе

МВД организовало служебную проверку после сообщений о том, что сотрудники ДПС в Морозовском районе Ростовской области якобы брали взятки за проезд по закрытой... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:23

2023-06-29T13:23

2023-06-29T13:23

попытка вооруженного мятежа

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. МВД организовало служебную проверку после сообщений о том, что сотрудники ДПС в Морозовском районе Ростовской области якобы брали взятки за проезд по закрытой трассе во время событий минувших выходных, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону. "По опубликованной информации о совершении неправомерных действий сотрудниками дорожно-патрульной службы в Морозовском районе начальником ГУ МВД России по Ростовской области назначена служебная проверка, проведение которой поручено оперативно-розыскной части собственной безопасности", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что ранее в мессенджере WhatsApp пользователи пересылали видео, на котором мужчина едет за рулем автомобиля и рассказывает, что они везли из Омска гуманитарную помощь для бойцов, участвующих в спецоперации. С его слов, в ночь на 25 июня текущего года при проезде ими поста ГАИ в Морозовске сотрудники ГИБДД потребовали с них "за три УАЗика с гуманитарной помощью <...> 2 тысячи рублей", чтобы не нужно было объезжать перекрытый участок. "Надо побыстрее проехать, платите деньги", - привел водитель слова, произнесенные, по его утверждению, сотрудниками ГИБДД, уточнив, что пришлось заплатить. Самого факта разговора с сотрудниками на видео не зафиксировано. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. С 24 июня на территории Ростовской области были перекрыты участки отдельных трасс. Ограничения были сняты после вывода техники "Вагнера" из региона.

https://ria.ru/20230628/myatezh-1880899505.html

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880774005.html

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

попытка вооруженного мятежа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ростовская область, происшествия