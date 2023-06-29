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МВД проверит сообщения о поборах на закрытой во время мятежа трассе - РИА Новости, 29.06.2023
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13:23 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/trassa-1881121600.html
МВД проверит сообщения о поборах на закрытой во время мятежа трассе
МВД проверит сообщения о поборах на закрытой во время мятежа трассе - РИА Новости, 29.06.2023
МВД проверит сообщения о поборах на закрытой во время мятежа трассе
МВД организовало служебную проверку после сообщений о том, что сотрудники ДПС в Морозовском районе Ростовской области якобы брали взятки за проезд по закрытой... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:23
2023-06-29T13:23
попытка вооруженного мятежа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. МВД организовало служебную проверку после сообщений о том, что сотрудники ДПС в Морозовском районе Ростовской области якобы брали взятки за проезд по закрытой трассе во время событий минувших выходных, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону. "По опубликованной информации о совершении неправомерных действий сотрудниками дорожно-патрульной службы в Морозовском районе начальником ГУ МВД России по Ростовской области назначена служебная проверка, проведение которой поручено оперативно-розыскной части собственной безопасности", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что ранее в мессенджере WhatsApp пользователи пересылали видео, на котором мужчина едет за рулем автомобиля и рассказывает, что они везли из Омска гуманитарную помощь для бойцов, участвующих в спецоперации. С его слов, в ночь на 25 июня текущего года при проезде ими поста ГАИ в Морозовске сотрудники ГИБДД потребовали с них "за три УАЗика с гуманитарной помощью &lt;...&gt; 2 тысячи рублей", чтобы не нужно было объезжать перекрытый участок. "Надо побыстрее проехать, платите деньги", - привел водитель слова, произнесенные, по его утверждению, сотрудниками ГИБДД, уточнив, что пришлось заплатить. Самого факта разговора с сотрудниками на видео не зафиксировано. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. С 24 июня на территории Ростовской области были перекрыты участки отдельных трасс. Ограничения были сняты после вывода техники "Вагнера" из региона.
https://ria.ru/20230628/myatezh-1880899505.html
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попытка вооруженного мятежа, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ростовская область, происшествия
Попытка вооруженного мятежа, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ростовская область, Происшествия
МВД проверит сообщения о поборах на закрытой во время мятежа трассе

МВД проверит сообщения о поборах на закрытой из-за "Вагнера" трассе под Ростовом-на-Дону

© РИА НовостиПерекрытый съезд во время событий вокруг ЧВК "Вагнер"
Перекрытый съезд во время событий вокруг ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости
Перекрытый съезд во время событий вокруг ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. МВД организовало служебную проверку после сообщений о том, что сотрудники ДПС в Морозовском районе Ростовской области якобы брали взятки за проезд по закрытой трассе во время событий минувших выходных, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
"По опубликованной информации о совершении неправомерных действий сотрудниками дорожно-патрульной службы в Морозовском районе начальником ГУ МВД России по Ростовской области назначена служебная проверка, проведение которой поручено оперативно-розыскной части собственной безопасности", - сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что ранее в мессенджере WhatsApp пользователи пересылали видео, на котором мужчина едет за рулем автомобиля и рассказывает, что они везли из Омска гуманитарную помощь для бойцов, участвующих в спецоперации. С его слов, в ночь на 25 июня текущего года при проезде ими поста ГАИ в Морозовске сотрудники ГИБДД потребовали с них "за три УАЗика с гуманитарной помощью <...> 2 тысячи рублей", чтобы не нужно было объезжать перекрытый участок. "Надо побыстрее проехать, платите деньги", - привел водитель слова, произнесенные, по его утверждению, сотрудниками ГИБДД, уточнив, что пришлось заплатить. Самого факта разговора с сотрудниками на видео не зафиксировано.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Армия и народ были с президентом во время попытки мятежа, заявил Песков
28 июня, 14:14
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
С 24 июня на территории Ростовской области были перекрыты участки отдельных трасс. Ограничения были сняты после вывода техники "Вагнера" из региона.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко рассказал о рубеже обороны, выстроенном вокруг Москвы 24 июня
27 июня, 18:41
 
Попытка вооруженного мятежаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ростовская областьПроисшествия
 
 
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