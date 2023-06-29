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Путин призвал создавать больше отечественных товаров - РИА Новости, 29.06.2023
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15:16 29.06.2023 (обновлено: 15:36 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/tovary-1881184669.html
Путин призвал создавать больше отечественных товаров
Путин призвал создавать больше отечественных товаров - РИА Новости, 29.06.2023
Путин призвал создавать больше отечественных товаров
Президент РФ Владимир Путин призвал сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:16
2023-06-29T15:36
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое."Используя лучшие решения, предложения, которые выдвигают наши граждане, деловые и другие объединения, нам нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройство городов и населенных пунктов, формировать экономику предложения. Другими словами, экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии", - сказал Путин.Все это, уверен президент, "в наших силах". "Все возможности для этого созидательного пути развития у нас, безусловно, есть", - отметил он."Уже сейчас наши компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам, а подчас и превосходят их. И я уверен так оно и будет, и вот это превосходство вот в этом смысле - не копировать, а именно идти на шаг впереди", - сказал Путин.Пока бывает и так, что товары хорошие, но о них пока мало что известно, добавил глава государства.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230629/putin-1881187845.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин призвал создавать больше отечественных товаров

Путин призвал сделать все, чтобы основой были не импортные, а отечественные товары

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое.
"Используя лучшие решения, предложения, которые выдвигают наши граждане, деловые и другие объединения, нам нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройство городов и населенных пунктов, формировать экономику предложения. Другими словами, экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии", - сказал Путин.
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Все это, уверен президент, "в наших силах". "Все возможности для этого созидательного пути развития у нас, безусловно, есть", - отметил он.
"Уже сейчас наши компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам, а подчас и превосходят их. И я уверен так оно и будет, и вот это превосходство вот в этом смысле - не копировать, а именно идти на шаг впереди", - сказал Путин.
Пока бывает и так, что товары хорошие, но о них пока мало что известно, добавил глава государства.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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