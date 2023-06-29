https://ria.ru/20230629/titan-1881027385.html

Береговая охрана США нашла возможные останки погибших на аппарате "Титан"

Береговая охрана США нашла возможные останки погибших на аппарате "Титан" - РИА Новости, 29.06.2023

Береговая охрана США нашла возможные останки погибших на аппарате "Титан"

Береговая охрана США сообщила об обнаружении останков, предположительно, принадлежащих погибшим участникам экспедиции на затонувшем в Атлантике батискафе... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T07:18

2023-06-29T07:18

2023-06-29T07:18

в мире

сша

атлантический океан

франция

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879720671_0:50:800:500_1920x0_80_0_0_c73b931543fb6c52011da3080f6aeb69.jpg

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Береговая охрана США сообщила об обнаружении останков, предположительно, принадлежащих погибшим участникам экспедиции на затонувшем в Атлантике батискафе "Титан".Медицинские службы планируют провести формальный анализ этих останков.Найденные остатки батискафа "Титан" ранее были доставлены на сушу. Судно Horizon Arctic, задействованное в спасательной операции, вернулось в порт Сент-Джонс канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор с обломками подводного аппарата.Расследование трагедииБереговая охрана США ранее начала официальное расследование трагедии с пропавшим в Атлантическом океане батискафом "Титан", а также причин гибели ее экипажа, заявил на пресс-конференции контр-адмирал Джон Могер."Береговая охрана официально сформировала комиссию по расследованию пропажи этого судна, а также гибели пяти человек, находившихся на его борту", - сказал Могер. По его словам, возглавит данное расследование капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр.В свою очередь, как проинформировал журналистов сам Ньюбауэр, комиссия по итогам расследования может "вынести рекомендации соответствующим органам власти для применения гражданских или уголовных ограничений". Как отметил представитель Береговой охраны США, расследование призвано в том числе установить виновных в случившейся трагедии.Гибель "Титана"Аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году. Связь с батискафом пропала менее чем через два часа после его погружения.На борту аппарата, принадлежащего американской OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, исследователь из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер Хамиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман.Впоследствии Береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли.

https://ria.ru/20230624/batiskaf-1880118806.html

https://ria.ru/20230626/batiskaf-1880470528.html

https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880072663.html

сша

атлантический океан

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, атлантический океан, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа