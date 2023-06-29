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Береговая охрана США нашла возможные останки погибших на аппарате "Титан" - РИА Новости, 29.06.2023
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07:18 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/titan-1881027385.html
Береговая охрана США нашла возможные останки погибших на аппарате "Титан"
Береговая охрана США нашла возможные останки погибших на аппарате "Титан" - РИА Новости, 29.06.2023
Береговая охрана США нашла возможные останки погибших на аппарате "Титан"
Береговая охрана США сообщила об обнаружении останков, предположительно, принадлежащих погибшим участникам экспедиции на затонувшем в Атлантике батискафе... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T07:18
2023-06-29T07:18
в мире
сша
атлантический океан
франция
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Береговая охрана США сообщила об обнаружении останков, предположительно, принадлежащих погибшим участникам экспедиции на затонувшем в Атлантике батискафе "Титан".Медицинские службы планируют провести формальный анализ этих останков.Найденные остатки батискафа "Титан" ранее были доставлены на сушу. Судно Horizon Arctic, задействованное в спасательной операции, вернулось в порт Сент-Джонс канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор с обломками подводного аппарата.Расследование трагедииБереговая охрана США ранее начала официальное расследование трагедии с пропавшим в Атлантическом океане батискафом "Титан", а также причин гибели ее экипажа, заявил на пресс-конференции контр-адмирал Джон Могер."Береговая охрана официально сформировала комиссию по расследованию пропажи этого судна, а также гибели пяти человек, находившихся на его борту", - сказал Могер. По его словам, возглавит данное расследование капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр.В свою очередь, как проинформировал журналистов сам Ньюбауэр, комиссия по итогам расследования может "вынести рекомендации соответствующим органам власти для применения гражданских или уголовных ограничений". Как отметил представитель Береговой охраны США, расследование призвано в том числе установить виновных в случившейся трагедии.Гибель "Титана"Аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году. Связь с батискафом пропала менее чем через два часа после его погружения.На борту аппарата, принадлежащего американской OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, исследователь из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер Хамиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман.Впоследствии Береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли.
https://ria.ru/20230624/batiskaf-1880118806.html
https://ria.ru/20230626/batiskaf-1880470528.html
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сша
атлантический океан
франция
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в мире, сша, атлантический океан, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, США, Атлантический океан, Франция, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Береговая охрана США нашла возможные останки погибших на аппарате "Титан"

Береговая охрана США сообщила, что, предположительно, найдены останки погибших на "Титане"

© Фото : OceanGate Inc.Батискаф Titan компании OceanGate
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : OceanGate Inc.
Батискаф Titan компании OceanGate. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Береговая охрана США сообщила об обнаружении останков, предположительно, принадлежащих погибшим участникам экспедиции на затонувшем в Атлантике батискафе "Титан".
Медицинские службы планируют провести формальный анализ этих останков.
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Корпус батискафа "Титан" мог разрушиться из-за дефектов, пишут СМИ
24 июня, 05:14
Найденные остатки батискафа "Титан" ранее были доставлены на сушу. Судно Horizon Arctic, задействованное в спасательной операции, вернулось в порт Сент-Джонс канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор с обломками подводного аппарата.

Расследование трагедии

Береговая охрана США ранее начала официальное расследование трагедии с пропавшим в Атлантическом океане батискафом "Титан", а также причин гибели ее экипажа, заявил на пресс-конференции контр-адмирал Джон Могер.
"Береговая охрана официально сформировала комиссию по расследованию пропажи этого судна, а также гибели пяти человек, находившихся на его борту", - сказал Могер. По его словам, возглавит данное расследование капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр.
Основатель OceanGate Стоктон Раш - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
СМИ: владелец пропавшего батискафа "хищно" искал клиентов для экспедиций
26 июня, 14:19
В свою очередь, как проинформировал журналистов сам Ньюбауэр, комиссия по итогам расследования может "вынести рекомендации соответствующим органам власти для применения гражданских или уголовных ограничений". Как отметил представитель Береговой охраны США, расследование призвано в том числе установить виновных в случившейся трагедии.

Гибель "Титана"

Аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году. Связь с батискафом пропала менее чем через два часа после его погружения.
На борту аппарата, принадлежащего американской OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, исследователь из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер Хамиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
Впоследствии Береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли.
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
СМИ: странную деталь с затонувшего батискафа нашли у американских военных
23 июня, 18:09
 
В миреСШААтлантический океанФранцияПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
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