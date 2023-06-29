Сергей Жуков написал композиции для мюзикла о Чебурашке
Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков написал композиции для мюзикла о Чебурашке
© Централ Партнершип (2022)Постер фильма "Чебурашка"
© Централ Партнершип (2022)
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сергей Жуков написал песни для мюзикла о Чебурашке, рассказали в репортаже на телеканале "Россия". Есть веселые и лирические композиции.
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"Мое творчество – понятно, я 27 лет этим занимаюсь! Но куда развиться еще дальше? Как сделать еще одну ступень в вечность для того, чтобы остаться на века у людей в памяти? Это написать что-то, что останется надолго!" – говорит лидер группы "Руки Вверх!".
Он создал несколько веселых и лирических композиций.
Шоу основано на фильме-рекордсмене отечественного проката. Два отделения спектакля пройдут на уникальной сцене.
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"У нас будут двигаться экраны, мы привезем огромное количество света, безусловно, живой звук Мы хотим нашего зрителя удивлять!" – объясняет продюсер Наталья Локтева.
Выступать будут певцы, танцоры, акробаты и балет Аллы Духовой "Тодес". Постановщик — цирковой режиссер, солист "Цирка дю Солей" Андрей Кольцов. Хореограф — Сергей Мандрик. Режиссер — Нина Чусова.
Мюзикл "Чебурашка. Твой билет в детство" будут показывать в Москве с 27 июля. Увидеть шоу можно и в других городах — планируются гастроли.
Ранее сообщалось о завершении съемок сериала "Плакса" с дочерью Сергея Жукова в главной роли.