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Сергей Жуков написал композиции для мюзикла о Чебурашке - РИА Новости, 29.06.2023
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Культура
 
18:17 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/teatr-1881228356.html
Сергей Жуков написал композиции для мюзикла о Чебурашке
Сергей Жуков написал композиции для мюзикла о Чебурашке - РИА Новости, 29.06.2023
Сергей Жуков написал композиции для мюзикла о Чебурашке
Сергей Жуков написал песни для мюзикла о Чебурашке, рассказали в репортаже на телеканале "Россия". Есть веселые и лирические композиции. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:17
2023-06-29T18:17
культура
новости культуры
кино и сериалы
чебурашка
сергей жуков
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сергей Жуков написал песни для мюзикла о Чебурашке, рассказали в репортаже на телеканале "Россия". Есть веселые и лирические композиции. "Мое творчество – понятно, я 27 лет этим занимаюсь! Но куда развиться еще дальше? Как сделать еще одну ступень в вечность для того, чтобы остаться на века у людей в памяти? Это написать что-то, что останется надолго!" – говорит лидер группы "Руки Вверх!". Он создал несколько веселых и лирических композиций. Шоу основано на фильме-рекордсмене отечественного проката. Два отделения спектакля пройдут на уникальной сцене. "У нас будут двигаться экраны, мы привезем огромное количество света, безусловно, живой звук Мы хотим нашего зрителя удивлять!" – объясняет продюсер Наталья Локтева.Выступать будут певцы, танцоры, акробаты и балет Аллы Духовой "Тодес". Постановщик — цирковой режиссер, солист "Цирка дю Солей" Андрей Кольцов. Хореограф — Сергей Мандрик. Режиссер — Нина Чусова.Мюзикл "Чебурашка. Твой билет в детство" будут показывать в Москве с 27 июля. Увидеть шоу можно и в других городах — планируются гастроли. Ранее сообщалось о завершении съемок сериала "Плакса" с дочерью Сергея Жукова в главной роли.
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новости культуры, кино и сериалы, чебурашка, сергей жуков
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Чебурашка, Сергей Жуков
Сергей Жуков написал композиции для мюзикла о Чебурашке

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков написал композиции для мюзикла о Чебурашке

© Централ Партнершип (2022)Постер фильма "Чебурашка"
Постер фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сергей Жуков написал песни для мюзикла о Чебурашке, рассказали в репортаже на телеканале "Россия". Есть веселые и лирические композиции.
«
"Мое творчество – понятно, я 27 лет этим занимаюсь! Но куда развиться еще дальше? Как сделать еще одну ступень в вечность для того, чтобы остаться на века у людей в памяти? Это написать что-то, что останется надолго!" – говорит лидер группы "Руки Вверх!".
Он создал несколько веселых и лирических композиций.
Шоу основано на фильме-рекордсмене отечественного проката. Два отделения спектакля пройдут на уникальной сцене.
«
"У нас будут двигаться экраны, мы привезем огромное количество света, безусловно, живой звук Мы хотим нашего зрителя удивлять!" – объясняет продюсер Наталья Локтева.
Выступать будут певцы, танцоры, акробаты и балет Аллы Духовой "Тодес". Постановщик — цирковой режиссер, солист "Цирка дю Солей" Андрей Кольцов. Хореограф — Сергей Мандрик. Режиссер — Нина Чусова.
Мюзикл "Чебурашка. Твой билет в детство" будут показывать в Москве с 27 июля. Увидеть шоу можно и в других городах — планируются гастроли.
Ранее сообщалось о завершении съемок сериала "Плакса" с дочерью Сергея Жукова в главной роли.
Съемки сериала Последний богатырь. Наследие
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23 июня, 16:09
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЧебурашкаСергей Жуков
 
 
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