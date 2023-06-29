https://ria.ru/20230629/teatr-1881228356.html

Сергей Жуков написал композиции для мюзикла о Чебурашке

Сергей Жуков написал композиции для мюзикла о Чебурашке - РИА Новости, 29.06.2023

Сергей Жуков написал композиции для мюзикла о Чебурашке

Сергей Жуков написал песни для мюзикла о Чебурашке, рассказали в репортаже на телеканале "Россия". Есть веселые и лирические композиции. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:17

2023-06-29T18:17

2023-06-29T18:17

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чебурашка

сергей жуков

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сергей Жуков написал песни для мюзикла о Чебурашке, рассказали в репортаже на телеканале "Россия". Есть веселые и лирические композиции. "Мое творчество – понятно, я 27 лет этим занимаюсь! Но куда развиться еще дальше? Как сделать еще одну ступень в вечность для того, чтобы остаться на века у людей в памяти? Это написать что-то, что останется надолго!" – говорит лидер группы "Руки Вверх!". Он создал несколько веселых и лирических композиций. Шоу основано на фильме-рекордсмене отечественного проката. Два отделения спектакля пройдут на уникальной сцене. "У нас будут двигаться экраны, мы привезем огромное количество света, безусловно, живой звук Мы хотим нашего зрителя удивлять!" – объясняет продюсер Наталья Локтева.Выступать будут певцы, танцоры, акробаты и балет Аллы Духовой "Тодес". Постановщик — цирковой режиссер, солист "Цирка дю Солей" Андрей Кольцов. Хореограф — Сергей Мандрик. Режиссер — Нина Чусова.Мюзикл "Чебурашка. Твой билет в детство" будут показывать в Москве с 27 июля. Увидеть шоу можно и в других городах — планируются гастроли. Ранее сообщалось о завершении съемок сериала "Плакса" с дочерью Сергея Жукова в главной роли.

https://ria.ru/20230623/serial-1880009046.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, чебурашка, сергей жуков