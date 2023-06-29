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Российский танк Т-80 подбил бронетехнику ВСУ с расстояния 9,5 километра - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 29.06.2023 (обновлено: 03:46 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/t-80-1881016683.html
Российский танк Т-80 подбил бронетехнику ВСУ с расстояния 9,5 километра
Российский танк Т-80 подбил бронетехнику ВСУ с расстояния 9,5 километра - РИА Новости, 29.06.2023
Российский танк Т-80 подбил бронетехнику ВСУ с расстояния 9,5 километра
Экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра бронетехнику ВСУ,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T03:04
2023-06-29T03:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра бронетехнику ВСУ, соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны."Цели все различные, в большей степени это, конечно, блиндажи, окопы противника, траншейные системы сообщения, также техника. Есть видео результативной работы по ней. Обычная работа с закрытой огневой позиции – дальность до той цели была порядка 9,5 километров, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена. В ходе выполнения задачи целью была обозначена боевая машина пехоты Bradley", - рассказал наводчик-оператор танка с позывным "Маэстро".На видео запечатлено выдвижение Т-80 в район выполнения задачи, занятие огневой позиции, подготовка к стрельбе, наведение, огонь по цели, корректировка огня и контроль поражения, а также покидание позиции для ухода из-под контрбатарейного огня.Как уточнили в Минобороны, БМП и пехота противника была обнаружена с помощью разведывательного беспилотника. Благодаря корректировки огня разведчикамми боевая машина ВСУ была уничтожена."Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БЛА, с закрытых огневых позиций уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная боевая техника", - отметили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Российский танк Т-80 подбил бронетехнику ВСУ с расстояния 9,5 километра

Российский Т-80БВМ подбил бронетехнику ВСУ с закрытой позиции с расстояния в 9,5 километра

© РИА Новости / Виктор АнтонюкТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы в зоне СВО
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра бронетехнику ВСУ, соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны.
"Цели все различные, в большей степени это, конечно, блиндажи, окопы противника, траншейные системы сообщения, также техника. Есть видео результативной работы по ней. Обычная работа с закрытой огневой позиции – дальность до той цели была порядка 9,5 километров, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена. В ходе выполнения задачи целью была обозначена боевая машина пехоты Bradley", - рассказал наводчик-оператор танка с позывным "Маэстро".
На видео запечатлено выдвижение Т-80 в район выполнения задачи, занятие огневой позиции, подготовка к стрельбе, наведение, огонь по цели, корректировка огня и контроль поражения, а также покидание позиции для ухода из-под контрбатарейного огня.
Как уточнили в Минобороны, БМП и пехота противника была обнаружена с помощью разведывательного беспилотника. Благодаря корректировки огня разведчикамми боевая машина ВСУ была уничтожена.
"Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БЛА, с закрытых огневых позиций уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная боевая техника", - отметили в Минобороны.
Работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Танки Т-80БВ доказали эффективность в зоне спецоперации, заявил командир
14 мая, 21:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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