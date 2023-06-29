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Минцифры предложило развивать 5G на базе единого оператора, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2023
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08:49 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/svyaz-1881032747.html
Минцифры предложило развивать 5G на базе единого оператора, пишут СМИ
Минцифры предложило развивать 5G на базе единого оператора, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2023
Минцифры предложило развивать 5G на базе единого оператора, пишут СМИ
Минцифры России предложило создать единого радиочастотного оператора с государственным участием для внедрения стандарта связи 5G, сообщает газета "Коммерсант"... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:49
2023-06-29T08:49
экономика
россия
михаил мишустин
ростелеком
технологии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минцифры России предложило создать единого радиочастотного оператора с государственным участием для внедрения стандарта связи 5G, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Как рассказали источники "Ъ", в рамках сессии, которую провел премьер Михаил Мишустин 20 июня по проекту стратегии развития отрасли связи до 2035 года, Минцифры выдвинуло ряд инициатив, в числе которых создание единого радиочастотного оператора с госучастием для внедрения стандарта связи 5G", - говорится в статье. По информации газеты, министерство предлагает безвозмездно передать единому оператору полосы частот для создания сетей связи 5G до 2035 года, в том числе спектр, используемый аналоговыми телевещателями (694-790 МГц), полосы 4,8-4,99 ГГц и диапазон 3,4-3,8 ГГц. При этом оператор должен внедрить систему совместного использования частот с возможностью для силовых органов отключать излучение радиоэлектронных средств связи (РЭС) операторов в заданной локации. В Минцифры "Коммерсанту" подтвердили, что предлагали создание такого оператора как консорциума участников рынка. Собеседник газеты, знакомый с ситуацией, считает, что оператор будет создан на базе "Ростелекома". Источник газеты на рынке полагает, что на фоне дефицита зарубежного телеком-оборудования концепция единого оператора для 5G сейчас более актуальна, чем несколько лет назад. Один из поставщиков оборудования говорит, что единый оператор должен позволить силовикам отключать излучение РЭС операторов в заданной локации (сейчас оперативное ограничение сетей связи происходит через Минцифры). Собеседник газеты считает, что если силовики получат доступ к системам операторов по управлению сетью, они смогут отключать услуги без участия министерства. Он также полагает, что прямой доступ силовиков может облегчить решение о выделении частот.
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экономика, россия, михаил мишустин, ростелеком, технологии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Ростелеком, Технологии
Минцифры предложило развивать 5G на базе единого оператора, пишут СМИ

"Коммерсант": Минцифры предложило развивать 5G на базе единого оператора с госучастием

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСервер
Сервер - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минцифры России предложило создать единого радиочастотного оператора с государственным участием для внедрения стандарта связи 5G, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Как рассказали источники "Ъ", в рамках сессии, которую провел премьер Михаил Мишустин 20 июня по проекту стратегии развития отрасли связи до 2035 года, Минцифры выдвинуло ряд инициатив, в числе которых создание единого радиочастотного оператора с госучастием для внедрения стандарта связи 5G", - говорится в статье.
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По информации газеты, министерство предлагает безвозмездно передать единому оператору полосы частот для создания сетей связи 5G до 2035 года, в том числе спектр, используемый аналоговыми телевещателями (694-790 МГц), полосы 4,8-4,99 ГГц и диапазон 3,4-3,8 ГГц. При этом оператор должен внедрить систему совместного использования частот с возможностью для силовых органов отключать излучение радиоэлектронных средств связи (РЭС) операторов в заданной локации.
В Минцифры "Коммерсанту" подтвердили, что предлагали создание такого оператора как консорциума участников рынка. Собеседник газеты, знакомый с ситуацией, считает, что оператор будет создан на базе "Ростелекома". Источник газеты на рынке полагает, что на фоне дефицита зарубежного телеком-оборудования концепция единого оператора для 5G сейчас более актуальна, чем несколько лет назад.
Один из поставщиков оборудования говорит, что единый оператор должен позволить силовикам отключать излучение РЭС операторов в заданной локации (сейчас оперативное ограничение сетей связи происходит через Минцифры). Собеседник газеты считает, что если силовики получат доступ к системам операторов по управлению сетью, они смогут отключать услуги без участия министерства. Он также полагает, что прямой доступ силовиков может облегчить решение о выделении частот.
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