https://ria.ru/20230629/sumy-1881187641.html

В ВСУ призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться

В ВСУ призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться - РИА Новости, 29.06.2023

В ВСУ призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:22

2023-06-29T15:22

2023-06-29T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

сергей наев

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов. "Пребывая в одном из населенных пунктов, лично убедил одну семью местных жителей срочно уехать, потому что была непосредственная опасность. Сейчас призываю всех граждан, которые живут в приграничных районах Сумской области уехать", - приводятся слова Наева на странице командования объединенными силами украинских войск в социальной сети.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880677552.html

сумская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сумская область, сергей наев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр