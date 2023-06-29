https://ria.ru/20230629/sumy-1881187641.html
В ВСУ призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться
В ВСУ призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться - РИА Новости, 29.06.2023
В ВСУ призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться
Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:22
2023-06-29T15:22
2023-06-29T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
сергей наев
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143421/64/1434216498_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_464f82b2b965f5f34686c2653b7b2662.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов. "Пребывая в одном из населенных пунктов, лично убедил одну семью местных жителей срочно уехать, потому что была непосредственная опасность. Сейчас призываю всех граждан, которые живут в приграничных районах Сумской области уехать", - приводятся слова Наева на странице командования объединенными силами украинских войск в социальной сети.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880677552.html
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143421/64/1434216498_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_cacf2ffd72a867710416f714cb0bee92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, сергей наев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Сергей Наев, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться
Украинский генерал Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области уезжать