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В ВСУ призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/sumy-1881187641.html
В ВСУ призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться
В ВСУ призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться - РИА Новости, 29.06.2023
В ВСУ призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться
Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:22
2023-06-29T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
сергей наев
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов. "Пребывая в одном из населенных пунктов, лично убедил одну семью местных жителей срочно уехать, потому что была непосредственная опасность. Сейчас призываю всех граждан, которые живут в приграничных районах Сумской области уехать", - приводятся слова Наева на странице командования объединенными силами украинских войск в социальной сети.
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в мире, сумская область, сергей наев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Сергей Наев, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться

Украинский генерал Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области уезжать

© Flickr / Nick SavchenkoГород Шостка, Сумская область, Украина
Город Шостка, Сумская область, Украина - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Flickr / Nick Savchenko
Город Шостка, Сумская область, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться из-за обстрелов.
"Пребывая в одном из населенных пунктов, лично убедил одну семью местных жителей срочно уехать, потому что была непосредственная опасность. Сейчас призываю всех граждан, которые живут в приграничных районах Сумской области уехать", - приводятся слова Наева на странице командования объединенными силами украинских войск в социальной сети.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьСергей НаевУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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