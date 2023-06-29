https://ria.ru/20230629/sudostroenie-1881101403.html
Мишустин рассказал о развитии судостроения
Мишустин рассказал о развитии судостроения - РИА Новости, 29.06.2023
Мишустин рассказал о развитии судостроения
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед российским судостроением стоят новые задачи, поскольку нужно сохранить и нарастить возможности... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:41
2023-06-29T12:41
2023-06-29T12:44
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед российским судостроением стоят новые задачи, поскольку нужно сохранить и нарастить возможности перевозок в условиях давления."Сейчас перед нами стоят новые задачи. Нужно адаптироваться к вызовам, связанным с внешним давлением, сохранить и нарастить возможности по перевозке грузов, пассажиров и тем самым поддержать трансформацию всей российской экономики - помочь бизнесу найти перспективных партнеров и рынки сбыта, скорректировать или проложить маршруты для расширения экспорта", - сказал он во время церемонии награждения в преддверии Дня кораблестроителя.
https://ria.ru/20230523/mishustin-1873534209.html
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин рассказал о развитии судостроения
Мишустин: перед судостроением стоят новые задачи, нужно нарастить возможности перевозок
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед российским судостроением стоят новые задачи, поскольку нужно сохранить и нарастить возможности перевозок в условиях давления.
"Сейчас перед нами стоят новые задачи. Нужно адаптироваться к вызовам, связанным с внешним давлением, сохранить и нарастить возможности по перевозке грузов, пассажиров и тем самым поддержать трансформацию всей российской экономики - помочь бизнесу найти перспективных партнеров и рынки сбыта, скорректировать или проложить маршруты для расширения экспорта", - сказал он во время церемонии награждения в преддверии Дня кораблестроителя.
Мишустин назвал судостроение перспективным в сотрудничестве России и Китая