https://ria.ru/20230629/sudostroenie-1881101403.html

Мишустин рассказал о развитии судостроения

Мишустин рассказал о развитии судостроения - РИА Новости, 29.06.2023

Мишустин рассказал о развитии судостроения

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед российским судостроением стоят новые задачи, поскольку нужно сохранить и нарастить возможности... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:41

2023-06-29T12:41

2023-06-29T12:44

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед российским судостроением стоят новые задачи, поскольку нужно сохранить и нарастить возможности перевозок в условиях давления."Сейчас перед нами стоят новые задачи. Нужно адаптироваться к вызовам, связанным с внешним давлением, сохранить и нарастить возможности по перевозке грузов, пассажиров и тем самым поддержать трансформацию всей российской экономики - помочь бизнесу найти перспективных партнеров и рынки сбыта, скорректировать или проложить маршруты для расширения экспорта", - сказал он во время церемонии награждения в преддверии Дня кораблестроителя.

https://ria.ru/20230523/mishustin-1873534209.html

россия

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экономика, михаил мишустин, россия