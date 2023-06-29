https://ria.ru/20230629/sudan-1881268514.html

Лавров: Россия готова оказать содействие в разрешении конфликта в Судане

Лавров: Россия готова оказать содействие в разрешении конфликта в Судане - РИА Новости, 29.06.2023

Лавров: Россия готова оказать содействие в разрешении конфликта в Судане

Россия с озабоченностью следит за ситуацией в Судане и готова оказать содействие в урегулировании конфликта, контакты с заинтересованными сторонами поддерживает РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:00

2023-06-29T18:00

2023-06-29T18:00

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сергей лавров

союз биатлонистов россии (сбр)

оон

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия с озабоченностью следит за ситуацией в Судане и готова оказать содействие в урегулировании конфликта, контакты с заинтересованными сторонами поддерживает дипмиссия РФ в Хартуме, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Россия с озабоченностью следит за происходящим в Судане и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки. Через наше посольство, остающееся в Хартуме, поддерживаем контакты со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Лавров в четверг на встрече с замглавы переходного Суверенного совета Судана Маликом Агаром. Глава МИД РФ заявил о намерении российской стороны развивать двустороннее сотрудничество с Суданом. "Будем признательные за рекомендации того, как Россия и другие члены международного сообщества могли бы способствовать преодолению кризиса. Воспользуемся этой возможностью, чтобы провести обзор нашего двустороннего сотрудничества и наметить пути его дальнейшего развития", - отметил министр. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и регулярной армией. Противостоящие стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным верховного комиссара ООН по правам человека, по меньшей мере 958 мирных жителей были убиты и 4,7 тысячи ранены с 15 апреля по 12 июня.

https://ria.ru/20230629/sudan-1881226407.html

https://ria.ru/20230627/narusheniya-1880709529.html

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в мире, россия, сергей лавров, союз биатлонистов россии (сбр), оон, хартум (город), судан, здоровье - общество