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Лавров: Россия готова оказать содействие в разрешении конфликта в Судане - РИА Новости, 29.06.2023
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18:00 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/sudan-1881268514.html
Лавров: Россия готова оказать содействие в разрешении конфликта в Судане
Лавров: Россия готова оказать содействие в разрешении конфликта в Судане - РИА Новости, 29.06.2023
Лавров: Россия готова оказать содействие в разрешении конфликта в Судане
Россия с озабоченностью следит за ситуацией в Судане и готова оказать содействие в урегулировании конфликта, контакты с заинтересованными сторонами поддерживает РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:00
2023-06-29T18:00
в мире
россия
сергей лавров
союз биатлонистов россии (сбр)
оон
хартум (город)
судан
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия с озабоченностью следит за ситуацией в Судане и готова оказать содействие в урегулировании конфликта, контакты с заинтересованными сторонами поддерживает дипмиссия РФ в Хартуме, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Россия с озабоченностью следит за происходящим в Судане и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки. Через наше посольство, остающееся в Хартуме, поддерживаем контакты со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Лавров в четверг на встрече с замглавы переходного Суверенного совета Судана Маликом Агаром. Глава МИД РФ заявил о намерении российской стороны развивать двустороннее сотрудничество с Суданом. "Будем признательные за рекомендации того, как Россия и другие члены международного сообщества могли бы способствовать преодолению кризиса. Воспользуемся этой возможностью, чтобы провести обзор нашего двустороннего сотрудничества и наметить пути его дальнейшего развития", - отметил министр. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и регулярной армией. Противостоящие стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным верховного комиссара ООН по правам человека, по меньшей мере 958 мирных жителей были убиты и 4,7 тысячи ранены с 15 апреля по 12 июня.
https://ria.ru/20230629/sudan-1881226407.html
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в мире, россия, сергей лавров, союз биатлонистов россии (сбр), оон, хартум (город), судан, здоровье - общество
В мире, Россия, Сергей Лавров, Союз биатлонистов России (СБР), ООН, Хартум (город), Судан, Здоровье - Общество
Лавров: Россия готова оказать содействие в разрешении конфликта в Судане

Лавров: Россия следит за ситуацией в Судане и готова содействовать в разрешении конфликта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия с озабоченностью следит за ситуацией в Судане и готова оказать содействие в урегулировании конфликта, контакты с заинтересованными сторонами поддерживает дипмиссия РФ в Хартуме, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Россия с озабоченностью следит за происходящим в Судане и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки. Через наше посольство, остающееся в Хартуме, поддерживаем контакты со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Лавров в четверг на встрече с замглавы переходного Суверенного совета Судана Маликом Агаром.
Москва - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Замглавы переходного Суверенного совета Судана прибыл с визитом в Москву
Вчера, 16:59
Глава МИД РФ заявил о намерении российской стороны развивать двустороннее сотрудничество с Суданом. "Будем признательные за рекомендации того, как Россия и другие члены международного сообщества могли бы способствовать преодолению кризиса. Воспользуемся этой возможностью, чтобы провести обзор нашего двустороннего сотрудничества и наметить пути его дальнейшего развития", - отметил министр.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и регулярной армией. Противостоящие стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным верховного комиссара ООН по правам человека, по меньшей мере 958 мирных жителей были убиты и 4,7 тысячи ранены с 15 апреля по 12 июня.
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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