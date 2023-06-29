https://ria.ru/20230629/stoltenberg-1881302894.html
СМИ узнали, когда оформят решение о продлении полномочий Столтенберга
СМИ узнали, когда оформят решение о продлении полномочий Столтенберга - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ узнали, когда оформят решение о продлении полномочий Столтенберга
Решение о продлении на год срока полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО будет официально оформлено на следующей неделе, пишет газета Politico со... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T19:28
2023-06-29T19:28
2023-06-29T19:28
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нато
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Решение о продлении на год срока полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО будет официально оформлено на следующей неделе, пишет газета Politico со ссылкой на источник. Ранее высокопоставленный представитель НАТО сообщил изданию Euractiv, что генеральный секретарь НАТО 64-летний норвежец Йенс Столтенберг, возглавляющий Североатлантический альянс на протяжении уже девяти лет, все же может получить продление полномочий еще на год, несмотря на то что сам он неоднократно заявлял о желании покинуть свой пост после осени 2023 года. "Йенс Столтенберг останется главой НАТО еще на год... Чиновник из США заявил, что продление полномочий генсека является "решенным делом". На вопрос, так ли это, высокопоставленный дипломат из Западной Европы ответил "да", добавив, что это "будет официально оформлено на следующей неделе", - пишет газета.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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сша, йенс столтенберг, нато, politico, западная европа
США, Йенс Столтенберг, НАТО, Politico, Западная Европа
СМИ узнали, когда оформят решение о продлении полномочий Столтенберга
Politico: решение о продлении полномочий Столтенберга на год оформят на следующей неделе