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СМИ: Raytheon возвращает работников с пенсии для производства ракет Stinger - РИА Новости, 29.06.2023
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06:15 29.06.2023 (обновлено: 06:17 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/stinger-1881024925.html
СМИ: Raytheon возвращает работников с пенсии для производства ракет Stinger
СМИ: Raytheon возвращает работников с пенсии для производства ракет Stinger - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: Raytheon возвращает работников с пенсии для производства ракет Stinger
Американская оборонная компания Raytheon возвращает сотрудников, ушедших на пенсию, чтобы они могли помочь восстановить производство ракет Stinger, сообщает... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T06:15
2023-06-29T06:17
сергей лавров
нато
raytheon
россия
украина
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американская оборонная компания Raytheon возвращает сотрудников, ушедших на пенсию, чтобы они могли помочь восстановить производство ракет Stinger, сообщает издание Defence One. "Stinger не производили 20 лет, и внезапно в первые 48 часов (с начала СВО - ред.) они стали звездами шоу, и все хотят больше... Мы возвращали сотрудников, вышедших на пенсию, которым уже за 70... чтобы они научили наших новых сотрудников, как на самом деле создавать Stinger", - приводит издание слова главы организации Уэса Кремера. Как отмечает издание, чертежи ракеты, активно используемой украинскими военными, составлялись еще во время президентского срока Джимми Картера (1977-1981). Отмечается, что в случае с Stinger ускорение производства при помощи 3D-печати невозможно, поскольку оружие придется перепроектировать и сертифицировать. Поэтому, констатирует издание, ракеты продолжают собирать вручную.Во вторник Вашингтон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов. Новый транш будет содержать вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины и укрепления ее ПВО: ракеты для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, ПЗРК Stinger, 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры, приборы ночного видения и запчасти. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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сергей лавров, нато, raytheon, россия, украина, вашингтон (штат)
Сергей Лавров, НАТО, Raytheon, Россия, Украина, Вашингтон (штат)
СМИ: Raytheon возвращает работников с пенсии для производства ракет Stinger

Defence One: Raytheon возвращает сотрудников с пенсии для производства ракет Stinger

© Фото : United States Marine Corps. Американский переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК FIM-92 Stinger
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК FIM-92 Stinger - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : United States Marine Corps.
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК FIM-92 Stinger . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американская оборонная компания Raytheon возвращает сотрудников, ушедших на пенсию, чтобы они могли помочь восстановить производство ракет Stinger, сообщает издание Defence One.
«
"Stinger не производили 20 лет, и внезапно в первые 48 часов (с начала СВО - ред.) они стали звездами шоу, и все хотят больше... Мы возвращали сотрудников, вышедших на пенсию, которым уже за 70... чтобы они научили наших новых сотрудников, как на самом деле создавать Stinger", - приводит издание слова главы организации Уэса Кремера. Как отмечает издание, чертежи ракеты, активно используемой украинскими военными, составлялись еще во время президентского срока Джимми Картера (1977-1981).
Отмечается, что в случае с Stinger ускорение производства при помощи 3D-печати невозможно, поскольку оружие придется перепроектировать и сертифицировать. Поэтому, констатирует издание, ракеты продолжают собирать вручную.
Во вторник Вашингтон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов. Новый транш будет содержать вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины и укрепления ее ПВО: ракеты для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, ПЗРК Stinger, 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры, приборы ночного видения и запчасти.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Премьер Латвии заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger
21 июня, 17:28
 
Сергей ЛавровНАТОRaytheonРоссияУкраинаВашингтон (штат)
 
 
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