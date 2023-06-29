https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881093045.html

Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на СВО

Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на СВО - РИА Новости, 29.06.2023

Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на СВО

Группа из сотрудников Минвостокразвития и подведомственной министерству Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, имеющих опыт военной службы, отправится... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:21

2023-06-29T12:21

2023-06-29T12:23

специальная военная операция на украине

россия

дальний восток

арктика

владимир путин

алексей чекунков

корпорация развития

крдв

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группа из сотрудников Минвостокразвития и подведомственной министерству Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, имеющих опыт военной службы, отправится в качестве добровольцев для участия в спецоперации, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в своем телеграм-канале. "В нашей команде работают неравнодушные люди. С первых дней СВО волонтёры из министерства и КРДВ собирали необходимое для фронта, ездили помогать беженцам из Мариуполя (некоторые уже стали дальневосточниками). Сейчас группа наших сотрудников, которые имеют за плечами опыт военной службы, приняли решение пойти добровольцами в зону СВО, чтобы помочь приблизить Победу", - написал Чекунков. Он отметил, что испытывает глубокое уважение к решению коллег - "настоящих мужчин и патриотов России". "Вы выбрали не "бронь", а бронежилеты. Ребята, мы будем держать ваши участки работы на Дальнем Востоке, в Заполярье и в Москве на том же высоком уровне, как у вас всегда было заведено, и ждать назад победителями", - добавил Чекунков, обращаясь к своим сотрудникам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230623/lyubarskiy-1880054517.html

https://ria.ru/20230610/zaporozhe-1877364293.html

россия

дальний восток

арктика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дальний восток, арктика, владимир путин, алексей чекунков, корпорация развития, крдв, нато, безопасность