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Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на СВО - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 29.06.2023 (обновлено: 12:23 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881093045.html
Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на СВО
Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на СВО - РИА Новости, 29.06.2023
Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на СВО
Группа из сотрудников Минвостокразвития и подведомственной министерству Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, имеющих опыт военной службы, отправится... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:21
2023-06-29T12:23
специальная военная операция на украине
россия
дальний восток
арктика
владимир путин
алексей чекунков
корпорация развития
крдв
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группа из сотрудников Минвостокразвития и подведомственной министерству Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, имеющих опыт военной службы, отправится в качестве добровольцев для участия в спецоперации, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в своем телеграм-канале. "В нашей команде работают неравнодушные люди. С первых дней СВО волонтёры из министерства и КРДВ собирали необходимое для фронта, ездили помогать беженцам из Мариуполя (некоторые уже стали дальневосточниками). Сейчас группа наших сотрудников, которые имеют за плечами опыт военной службы, приняли решение пойти добровольцами в зону СВО, чтобы помочь приблизить Победу", - написал Чекунков. Он отметил, что испытывает глубокое уважение к решению коллег - "настоящих мужчин и патриотов России". "Вы выбрали не "бронь", а бронежилеты. Ребята, мы будем держать ваши участки работы на Дальнем Востоке, в Заполярье и в Москве на том же высоком уровне, как у вас всегда было заведено, и ждать назад победителями", - добавил Чекунков, обращаясь к своим сотрудникам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230623/lyubarskiy-1880054517.html
https://ria.ru/20230610/zaporozhe-1877364293.html
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россия, дальний восток, арктика, владимир путин, алексей чекунков, корпорация развития, крдв, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дальний Восток, Арктика, Владимир Путин, Алексей Чекунков, Корпорация Развития, КРДВ, НАТО, Безопасность
Группа из сотрудников Минвостокразвития отправится добровольцами на СВО

Глава Минвостокразвития Чекунков: некоторые сотрудники решили идти добровольцами на СВО

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группа из сотрудников Минвостокразвития и подведомственной министерству Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, имеющих опыт военной службы, отправится в качестве добровольцев для участия в спецоперации, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в своем телеграм-канале.
"В нашей команде работают неравнодушные люди. С первых дней СВО волонтёры из министерства и КРДВ собирали необходимое для фронта, ездили помогать беженцам из Мариуполя (некоторые уже стали дальневосточниками). Сейчас группа наших сотрудников, которые имеют за плечами опыт военной службы, приняли решение пойти добровольцами в зону СВО, чтобы помочь приблизить Победу", - написал Чекунков.
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Он отметил, что испытывает глубокое уважение к решению коллег - "настоящих мужчин и патриотов России".
«
"Вы выбрали не "бронь", а бронежилеты. Ребята, мы будем держать ваши участки работы на Дальнем Востоке, в Заполярье и в Москве на том же высоком уровне, как у вас всегда было заведено, и ждать назад победителями", - добавил Чекунков, обращаясь к своим сотрудникам.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДальний ВостокАрктикаВладимир ПутинАлексей ЧекунковКорпорация РазвитияКРДВНАТОБезопасность
 
 
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