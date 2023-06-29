https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881049682.html

Командующий НАТО в Европе заявил об отсутствии заметных успехов ВСУ

Командующий НАТО в Европе заявил об отсутствии заметных успехов ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023

Командующий НАТО в Европе заявил об отсутствии заметных успехов ВСУ

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, ВСУ... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:14

2023-06-29T10:14

2023-06-29T10:16

в мире

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европа

россия

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, ВСУ сталкивается с трудностями из-за российской обороны, сообщает газета Financial Times. Согласно изданию, об этом Каволи сказал в частном порядке на прошлой неделе. Он также отметил, что у российских сил "преимущество массы". По словам высокопоставленного европейского дипломата, который пожелал остаться неизвестным, исход контрнаступления повлияет на отношение западных стран к Киеву. "Финансирование, поддержка, политическое участие... и, самое главное, мирные переговоры, которые грядут, нравится нам это или нет", - добавил он. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил 27 июня президент РФ Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230629/ukhudshenie-1881038350.html

https://ria.ru/20230629/razgrom-1881020383.html

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европа

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, европа, россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины