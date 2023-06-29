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Командующий НАТО в Европе заявил об отсутствии заметных успехов ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
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10:14 29.06.2023 (обновлено: 10:16 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881049682.html
Командующий НАТО в Европе заявил об отсутствии заметных успехов ВСУ
Командующий НАТО в Европе заявил об отсутствии заметных успехов ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
Командующий НАТО в Европе заявил об отсутствии заметных успехов ВСУ
Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, ВСУ... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:14
2023-06-29T10:16
в мире
киев
европа
россия
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, ВСУ сталкивается с трудностями из-за российской обороны, сообщает газета Financial Times. Согласно изданию, об этом Каволи сказал в частном порядке на прошлой неделе. Он также отметил, что у российских сил "преимущество массы". По словам высокопоставленного европейского дипломата, который пожелал остаться неизвестным, исход контрнаступления повлияет на отношение западных стран к Киеву. "Финансирование, поддержка, политическое участие... и, самое главное, мирные переговоры, которые грядут, нравится нам это или нет", - добавил он. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил 27 июня президент РФ Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230629/ukhudshenie-1881038350.html
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в мире, киев, европа, россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Европа, Россия, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Командующий НАТО в Европе заявил об отсутствии заметных успехов ВСУ

Командующий НАТО в Европе Каволи заявил об отсутствии заметных успехов при наступлении ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, ВСУ сталкивается с трудностями из-за российской обороны, сообщает газета Financial Times.
Согласно изданию, об этом Каволи сказал в частном порядке на прошлой неделе. Он также отметил, что у российских сил "преимущество массы".
Военнослужащий в форме ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
"Пришлось отступать". В США признали неприятную правду о положении ВСУ
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По словам высокопоставленного европейского дипломата, который пожелал остаться неизвестным, исход контрнаступления повлияет на отношение западных стран к Киеву. "Финансирование, поддержка, политическое участие... и, самое главное, мирные переговоры, которые грядут, нравится нам это или нет", - добавил он.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил 27 июня президент РФ Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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В миреКиевЕвропаРоссияВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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