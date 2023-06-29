https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881034736.html

Российский офицер рассказал о работе авиации на Запорожском направлении

Российский офицер рассказал о работе авиации на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.06.2023

Российский офицер рассказал о работе авиации на Запорожском направлении

Российские вертолетные пары успешно поражают цели на запорожском направлении, отражая атаки противника на позиции ВС РФ, рассказал РИА новости командир... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T09:13

2023-06-29T09:13

2023-06-29T09:34

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Российские вертолетные пары успешно поражают цели на запорожском направлении, отражая атаки противника на позиции ВС РФ, рассказал РИА новости командир подразделения. "В настоящее время противник не оставляет попыток выбить нас с позиций и прорвать линию обороны. В сложных ситуациях и при необходимости мы вызываем авиацию. Экипажи работают отлично. Все указанные цели они поражают", - сказал собеседник агентства

https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881030328.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения бронетехники и опорного пункта ВСУ российскими вертолетами Кадры уничтожения бронетехники и опорного пункта ВСУ российскими вертолетами 2023-06-29T09:13 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы рф