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Российский офицер рассказал о работе авиации на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 29.06.2023 (обновлено: 09:34 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881034736.html
Российский офицер рассказал о работе авиации на Запорожском направлении
Российский офицер рассказал о работе авиации на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.06.2023
Российский офицер рассказал о работе авиации на Запорожском направлении
Российские вертолетные пары успешно поражают цели на запорожском направлении, отражая атаки противника на позиции ВС РФ, рассказал РИА новости командир... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:13
2023-06-29T09:34
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Российские вертолетные пары успешно поражают цели на запорожском направлении, отражая атаки противника на позиции ВС РФ, рассказал РИА новости командир подразделения. "В настоящее время противник не оставляет попыток выбить нас с позиций и прорвать линию обороны. В сложных ситуациях и при необходимости мы вызываем авиацию. Экипажи работают отлично. Все указанные цели они поражают", - сказал собеседник агентства
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881030328.html
РИА Новости
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения бронетехники и опорного пункта ВСУ российскими вертолетами
Кадры уничтожения бронетехники и опорного пункта ВСУ российскими вертолетами
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российский офицер рассказал о работе авиации на Запорожском направлении

Российский офицер: вертолетные пары успешно поражают цели на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Российские вертолетные пары успешно поражают цели на запорожском направлении, отражая атаки противника на позиции ВС РФ, рассказал РИА новости командир подразделения.
"В настоящее время противник не оставляет попыток выбить нас с позиций и прорвать линию обороны. В сложных ситуациях и при необходимости мы вызываем авиацию. Экипажи работают отлично. Все указанные цели они поражают", - сказал собеседник агентства
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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