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Экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке - РИА Новости, 29.06.2023
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Шоубиз
 
04:53 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/sherzinger-1880940765.html
Экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке
Экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке - РИА Новости, 29.06.2023
Экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке
Экс-вокалистка Pussycat Dolls, 44-летняя Николь Шерзингер на своей странице в соцсети сообщила о помолвке с бойфрендом Томом Эвансом. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T04:53
2023-06-29T04:53
шоубиз
николь шерзингер
знаменитости
музыка
отношения
семья
любовь
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Экс-вокалистка Pussycat Dolls, 44-летняя Николь Шерзингер на своей странице в соцсети сообщила о помолвке с бойфрендом Томом Эвансом. На опубликованной фотографии запечатлен момент, когда возлюбленный певицы делает ей предложение, стоя на одном колене. "Я сказала да!" – подписала снимок Шерзингер. Пользователи Сети поздравили ее в комментариях. "Я так счастлива за вас двоих!", "Это лучшие новости! Очень люблю вас!", "Кричу от переполняющей меня радости! Мои любимые люди, поздравляю!" – написали друзья и поклонники знаменитости. Николь Шерзингер и бывший спортсмен Том Эванс познакомились четыре года назад на проекте The X Factor: Celebrity. Пару не смутила разница в возрасте – избранник исполнительницы моложе ее на семь лет.
https://ria.ru/20230602/bulanova-1875849453.html
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николь шерзингер, знаменитости, музыка, отношения, семья, любовь
Шоубиз, Николь Шерзингер, Знаменитости, Музыка, отношения, Семья, Любовь
Экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке

Бывшая солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер впервые выйдет замуж

© AP Photo / Invision/ Joel C RyanПевица Николь Шерзингер на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
Певица Николь Шерзингер на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Экс-вокалистка Pussycat Dolls, 44-летняя Николь Шерзингер на своей странице в соцсети сообщила о помолвке с бойфрендом Томом Эвансом.
На опубликованной фотографии запечатлен момент, когда возлюбленный певицы делает ей предложение, стоя на одном колене.
© Фото из социальной сетиНиколь Шерзингер и ее жених Том Эванс
Николь Шерзингер и ее жених
© Фото из социальной сети
Николь Шерзингер и ее жених Том Эванс
«
"Я сказала да!" – подписала снимок Шерзингер.
Пользователи Сети поздравили ее в комментариях.
«
"Я так счастлива за вас двоих!", "Это лучшие новости! Очень люблю вас!", "Кричу от переполняющей меня радости! Мои любимые люди, поздравляю!" – написали друзья и поклонники знаменитости.
Николь Шерзингер и бывший спортсмен Том Эванс познакомились четыре года назад на проекте The X Factor: Celebrity. Пару не смутила разница в возрасте – избранник исполнительницы моложе ее на семь лет.
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ШоубизНиколь ШерзингерЗнаменитостиМузыкаотношенияСемьяЛюбовь
 
 
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