https://ria.ru/20230629/sherzinger-1880940765.html
Экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке
Экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке - РИА Новости, 29.06.2023
Экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке
Экс-вокалистка Pussycat Dolls, 44-летняя Николь Шерзингер на своей странице в соцсети сообщила о помолвке с бойфрендом Томом Эвансом. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T04:53
2023-06-29T04:53
2023-06-29T04:53
шоубиз
николь шерзингер
знаменитости
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любовь
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Экс-вокалистка Pussycat Dolls, 44-летняя Николь Шерзингер на своей странице в соцсети сообщила о помолвке с бойфрендом Томом Эвансом. На опубликованной фотографии запечатлен момент, когда возлюбленный певицы делает ей предложение, стоя на одном колене. "Я сказала да!" – подписала снимок Шерзингер. Пользователи Сети поздравили ее в комментариях. "Я так счастлива за вас двоих!", "Это лучшие новости! Очень люблю вас!", "Кричу от переполняющей меня радости! Мои любимые люди, поздравляю!" – написали друзья и поклонники знаменитости. Николь Шерзингер и бывший спортсмен Том Эванс познакомились четыре года назад на проекте The X Factor: Celebrity. Пару не смутила разница в возрасте – избранник исполнительницы моложе ее на семь лет.
https://ria.ru/20230602/bulanova-1875849453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николь шерзингер, знаменитости, музыка, отношения, семья, любовь
Шоубиз, Николь Шерзингер, Знаменитости, Музыка, отношения, Семья, Любовь
Экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке
Бывшая солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер впервые выйдет замуж
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Экс-вокалистка Pussycat Dolls, 44-летняя Николь Шерзингер на своей странице в соцсети сообщила о помолвке с бойфрендом Томом Эвансом.
На опубликованной фотографии запечатлен момент, когда возлюбленный певицы делает ей предложение, стоя на одном колене.
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"Я сказала да!" – подписала снимок Шерзингер.
Пользователи Сети поздравили ее в комментариях.
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"Я так счастлива за вас двоих!", "Это лучшие новости! Очень люблю вас!", "Кричу от переполняющей меня радости! Мои любимые люди, поздравляю!" – написали друзья и поклонники знаменитости.
Николь Шерзингер и бывший спортсмен Том Эванс познакомились четыре года назад на проекте The X Factor: Celebrity. Пару не смутила разница в возрасте – избранник исполнительницы моложе ее на семь лет.
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