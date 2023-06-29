https://ria.ru/20230629/sherzinger-1880940765.html

Экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке

Экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке - РИА Новости, 29.06.2023

Экс-солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер объявила о помолвке

Экс-вокалистка Pussycat Dolls, 44-летняя Николь Шерзингер на своей странице в соцсети сообщила о помолвке с бойфрендом Томом Эвансом. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T04:53

2023-06-29T04:53

2023-06-29T04:53

шоубиз

николь шерзингер

знаменитости

музыка

отношения

семья

любовь

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Экс-вокалистка Pussycat Dolls, 44-летняя Николь Шерзингер на своей странице в соцсети сообщила о помолвке с бойфрендом Томом Эвансом. На опубликованной фотографии запечатлен момент, когда возлюбленный певицы делает ей предложение, стоя на одном колене. "Я сказала да!" – подписала снимок Шерзингер. Пользователи Сети поздравили ее в комментариях. "Я так счастлива за вас двоих!", "Это лучшие новости! Очень люблю вас!", "Кричу от переполняющей меня радости! Мои любимые люди, поздравляю!" – написали друзья и поклонники знаменитости. Николь Шерзингер и бывший спортсмен Том Эванс познакомились четыре года назад на проекте The X Factor: Celebrity. Пару не смутила разница в возрасте – избранник исполнительницы моложе ее на семь лет.

https://ria.ru/20230602/bulanova-1875849453.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николь шерзингер, знаменитости, музыка, отношения, семья, любовь