https://ria.ru/20230629/selfi-1881251127.html

"Клик смерти": в США высмеяли наемников за селфи из Краматорска

"Клик смерти": в США высмеяли наемников за селфи из Краматорска - РИА Новости, 29.06.2023

"Клик смерти": в США высмеяли наемников за селфи из Краматорска

Иностранные наемники проявили глупую беспечность, размещая в соцсетях снимки с Украины, заявил в своем YouTube-канале радиоведущий Гарланд Никсон. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:33

2023-06-29T17:33

2023-06-29T17:33

в мире

технологии

украина

афганистан

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Иностранные наемники проявили глупую беспечность, размещая в соцсетях снимки с Украины, заявил в своем YouTube-канале радиоведущий Гарланд Никсон.По его словам, иностранцы, выступающие за киевский режим, не осознавали, к чему могут привести публикации геолокации в Сети, так как ранее не выступали против таких технически подкованных сил, как российские."Они забыли, что они тут не в Афганистане, где можно фотографироваться и ставить геолокацию в соцсетях — потому что там власти не располагают технологиями, чтобы воспользоваться этими данными. А тут они схлестнулись с Россией, у нее гиперзвуковые ракеты! Русские на голову выше нас во многих областях, включая средства электронной борьбы!" — заявил Никсон.Журналист назвал публикации снимков из Украины иностранными наемниками "кликом смерти"."Эти ребята подписались на онлайн-самоубийство! Они выложили в сеть свои данные — и получили!" — заключил Никсон.В четверг Министерство обороны сообщило, что российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске.

https://ria.ru/20230629/naemniki-1881011549.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, украина, афганистан, россия, вооруженные силы украины