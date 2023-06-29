"Клик смерти": в США высмеяли наемников за селфи из Краматорска
Журналист Гарланд Никсон высмеял иностранных наемников за селфи из Краматорска в соцсетях
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Иностранные наемники проявили глупую беспечность, размещая в соцсетях снимки с Украины, заявил в своем YouTube-канале радиоведущий Гарланд Никсон.
По его словам, иностранцы, выступающие за киевский режим, не осознавали, к чему могут привести публикации геолокации в Сети, так как ранее не выступали против таких технически подкованных сил, как российские.
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"Они забыли, что они тут не в Афганистане, где можно фотографироваться и ставить геолокацию в соцсетях — потому что там власти не располагают технологиями, чтобы воспользоваться этими данными. А тут они схлестнулись с Россией, у нее гиперзвуковые ракеты! Русские на голову выше нас во многих областях, включая средства электронной борьбы!" — заявил Никсон.
Журналист назвал публикации снимков из Украины иностранными наемниками "кликом смерти".
Скриншот публикации украинской волонтерки в социальной сети
Скриншот публикации украинской волонтерки в социальной сети
"Эти ребята подписались на онлайн-самоубийство! Они выложили в сеть свои данные — и получили!" — заключил Никсон.
В четверг Министерство обороны сообщило, что российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске.