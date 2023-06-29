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"Клик смерти": в США высмеяли наемников за селфи из Краматорска - РИА Новости, 29.06.2023
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17:33 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/selfi-1881251127.html
"Клик смерти": в США высмеяли наемников за селфи из Краматорска
"Клик смерти": в США высмеяли наемников за селфи из Краматорска - РИА Новости, 29.06.2023
"Клик смерти": в США высмеяли наемников за селфи из Краматорска
Иностранные наемники проявили глупую беспечность, размещая в соцсетях снимки с Украины, заявил в своем YouTube-канале радиоведущий Гарланд Никсон. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:33
2023-06-29T17:33
в мире
технологии
украина
афганистан
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Иностранные наемники проявили глупую беспечность, размещая в соцсетях снимки с Украины, заявил в своем YouTube-канале радиоведущий Гарланд Никсон.По его словам, иностранцы, выступающие за киевский режим, не осознавали, к чему могут привести публикации геолокации в Сети, так как ранее не выступали против таких технически подкованных сил, как российские."Они забыли, что они тут не в Афганистане, где можно фотографироваться и ставить геолокацию в соцсетях — потому что там власти не располагают технологиями, чтобы воспользоваться этими данными. А тут они схлестнулись с Россией, у нее гиперзвуковые ракеты! Русские на голову выше нас во многих областях, включая средства электронной борьбы!" — заявил Никсон.Журналист назвал публикации снимков из Украины иностранными наемниками "кликом смерти"."Эти ребята подписались на онлайн-самоубийство! Они выложили в сеть свои данные — и получили!" — заключил Никсон.В четверг Министерство обороны сообщило, что российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске.
https://ria.ru/20230629/naemniki-1881011549.html
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в мире, технологии, украина, афганистан, россия, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Украина, Афганистан, Россия, Вооруженные силы Украины
"Клик смерти": в США высмеяли наемников за селфи из Краматорска

Журналист Гарланд Никсон высмеял иностранных наемников за селфи из Краматорска в соцсетях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Иностранные наемники проявили глупую беспечность, размещая в соцсетях снимки с Украины, заявил в своем YouTube-канале радиоведущий Гарланд Никсон.
По его словам, иностранцы, выступающие за киевский режим, не осознавали, к чему могут привести публикации геолокации в Сети, так как ранее не выступали против таких технически подкованных сил, как российские.
«
"Они забыли, что они тут не в Афганистане, где можно фотографироваться и ставить геолокацию в соцсетях — потому что там власти не располагают технологиями, чтобы воспользоваться этими данными. А тут они схлестнулись с Россией, у нее гиперзвуковые ракеты! Русские на голову выше нас во многих областях, включая средства электронной борьбы!" — заявил Никсон.
Журналист назвал публикации снимков из Украины иностранными наемниками "кликом смерти".
Скриншот публикации украинской волонтерки в социальной сети
Скриншот публикации украинской волонтерки в социальной сети
Скриншот публикации украинской волонтерки в социальной сети
"Эти ребята подписались на онлайн-самоубийство! Они выложили в сеть свои данные — и получили!" — заключил Никсон.
В четверг Министерство обороны сообщило, что российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске.
Украинский военнослужащий в Краматорске - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
СМИ: при российском ударе по Краматорску пострадали иностранные наемники
Вчера, 01:11
 
В миреТехнологииУкраинаАфганистанРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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