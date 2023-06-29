https://ria.ru/20230629/sambo-1881121453.html

Луценко заявил о важности сделать самбо доступным для жителей Вологодчины

Луценко заявил о важности сделать самбо доступным для жителей Вологодчины - РИА Новости, 29.06.2023

Луценко заявил о важности сделать самбо доступным для жителей Вологодчины

Проект "Zа самбо" был запущен в Вологодской области в 2022 году, его главной целью является вовлечение максимального количества людей в занятие этим видом... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:22

2023-06-29T13:22

2023-06-29T13:22

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

всероссийская федерация самбо

вологда

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ВОЛОГДА, 29 июн – РИА Новости. Проект "Zа самбо" был запущен в Вологодской области в 2022 году, его главной целью является вовлечение максимального количества людей в занятие этим видом спорта, сделать самбо доступным для каждого жителя, сообщил председатель заксобрания области Андрей Луценко.Как сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания, в Вологде состоялся форум в честь 85-летия вида единоборства самбо. На площадке собрались спортсмены, члены регионального отделения "Всероссийской федерации самбо", представители профильных департаментов, координатор и члены общественного совета федерального партийного проекта "Zа Самбо" в Вологодской области. Участники обсудили предложения по развитию самбо в образовательных организациях, сельской местности, подготовке тренерских кадров. Особое внимание на форуме было уделено вопросу стратегии развития самбо в регионе."Развитию самбо как отечественного вида спорта большое внимание уделяет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В прошлом году он подписал указ, согласно которому День самбо будет праздноваться ежегодно 16 ноября. В этом году в стране проходят мероприятия, посвященные юбилейной дате уникального отечественного единоборства. Хочу отметить, самбо входит в число наиболее массовых видов спорта, развивается в большинстве субъектов страны", - приводятся в сообщении слова Луценко.По данным пресс-службы, в Вологодской области самбо активно развивается в 11 муниципалитетах. Систематически занимаются единоборством порядка 1,8 тысячи вологжан, в том числе более 200 женщин. Популярность самбо набирает в сельской местности – в районах и округах занимаются 880 самбистов.В прошлом году спортсмены Вологодской области поучаствовали в 27 спортивных мероприятиях, включающих тренировочные сборы и соревнования. Пять спортсменов стали победителями и призерами всероссийских соревнований.По итогам форума был подготовлен проект резолюции, который направят в органы исполнительной власти региона. Среди предложений – рассмотреть возможность строительства залов для занятий самбо в районах и округах, организовать учебно-тренировочные сборы для повышения уровня мастерства тренеров и спортсменов, включить в программу капремонта школ оснащение спортивным оборудованием, развивать самбо среди студентов вузов."Спасибо за участие в форуме! Здесь собрались настоящие профессионалы, поэтому состоялся хороший конструктивный диалог, который даже вышел за рамки проекта. Мы все оказались на одной волне. Все идеи будем реализовывать", - подвел итоги Луценко.

https://ria.ru/20230517/proekt-1872415822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, всероссийская федерация самбо, вологда