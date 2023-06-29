https://ria.ru/20230629/sadovnichiy-1881064432.html

Виктор Садовничий: МГУ готовится принять около 10 тысяч первокурсников

Виктор Садовничий: МГУ готовится принять около 10 тысяч первокурсников - РИА Новости, 29.06.2023

Виктор Садовничий: МГУ готовится принять около 10 тысяч первокурсников

Стоит ли ограничивать студентов в поступлении в магистратуру по специальности, отличной от той, которая была у человека в бакалавриате, как нужно изменить... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:00

2023-06-29T12:00

2023-06-29T15:44

год педагога и наставника

интервью

виктор садовничий

москва

санкт-петербург

мгу имени м. в. ломоносова

образование

образование - общество

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Стоит ли ограничивать студентов в поступлении в магистратуру по специальности, отличной от той, которая была у человека в бакалавриате, как нужно изменить процедуру поступления в вузы в рамках национальной системы высшего образования и почему Московский государственный университет не планирует полностью отказываться от бакалавриата, рассказал в интервью РИА Новости ректор Московского университета Виктор Садовничий. Беседовала Полина Ковалева.— Стоит ли ограничивать студентов с дипломом бакалавра по одной специальности поступать в магистратуру по другой?— Нет, специально ограничивать не стоит, поскольку бакалавриат допускает смену специальности, что вполне соответствует сущности этой образовательной модели. Тут я выступаю за другое. За то, чтобы базовое образование было фундаментальным и отвечало современным вызовам. И мы приходим к пониманию того, что для этого требуется, как правило, пяти-шестилетний специалитет. Именно об этом сейчас говорят во всем мире. Московский университет будет сохранять фундаментальное образование: пяти-шестилетний специалитет. От бакалавриата мы отказываться не собираемся — он допустим в ряде направлений подготовки, а выпускники бакалавриата, как и прежде, смогут поступать в магистратуру по другой специальности. Вместе с этим Московский университет выдвинул идею интегрированной магистратуры, когда студент обучается по одному и тому же направлению и в бакалавриате (четыре года), и в магистратуре (два года). Шесть лет обучения — это, конечно же, фундаментальное и цельное образование. В МГУ 95% бакалавров выбирают интегрированную магистратуру, хотя у них есть возможность перейти на другие направления. Важно учитывать и то, что в МГУ обучается много иностранцев, для которых предпочтительно получить диплом за четыре года. Разумеется, это их выбор, их жизненный путь.— Магистратура останется не во всех вузах, ограничит ли это возможности поступления, означает ли, что магистратура останется не по всем специальностям?— Я так не думаю. Магистратура — это право, а если говорить о ведущих вузах, то это наше право. Как только мы видим, что программа созрела и отвечает всем современным вызовам и запросам, то мы ее утверждаем. Магистерских программ у нас сотни, и мы будем все время их обновлять. Что касается вузов, подведомственных Минобрнауки и другим министерствам, то тут ситуация иная. Но мне кажется, что при желании вуза министерство будет идти навстречу, запуская там новую программу магистратуры. Поэтому здесь никаких ограничений я тоже не вижу. Сейчас продолжается дискуссия на предмет того, как поступать и что делать: оставить бакалавриат и магистратуру, предполагающую изменение профиля или направления подготовки или ввести какую-то другую систему. Я думаю, мы проанализируем результаты эксперимента всем академическим сообществом, и тогда станет понятно, куда двигаться дальше. Но Московский университет, я однозначно считаю, не свернет с пути классического мощного образования — того самого, которое нужно для будущего страны.— Как в новой системе стоит совершенствовать систему приема в вузы?— Я считаю, что обязательно должен быть какой-то элемент, позволяющий нам лучше "видеть" абитуриента. В МГУ это дополнительные вступительные испытания, они обязательны для всех поступающих. Мы сразу понимаем, кто к нам приходит. Эта практика хорошо себя зарекомендовала, и мы будем ее придерживаться в дальнейшем. Мне кажется, что систему, когда критерии приема известны заранее, например, примерное количество баллов ЕГЭ, в будущем надо будет менять. Я — сторонник проведения собственного испытания, которое иногда помогает самому абитуриенту точнее определиться с выбором направления подготовки и, соответственно, с будущей профессией. Многие подают документы на несколько направлений, и прохождение дополнительных вступительных испытаний помогает сделать взвешенный выбор с опорой на текущий уровень своих знаний и предмет своего интереса.— Что удалось сделать МГУ на площадке Петербургского международного экономического форума? Какие новые возможности и контакты занес ведущий университет страны в свой актив по его завершении?— Из Санкт-Петербурга наша делегация вернулась с хорошим пакетом соглашений и договоренностей о сотрудничестве. В рамках развития цифрового университета мы договорились о партнерстве с компанией "МойОфис", российским разработчиком офисного программного обеспечения. С ним мы объединяем наши компетенции и опыт в сфере ИТ в рамках реализации большой программы по цифровизации Московского университета, по переходу на отечественное офисное ПО. Амбициозные задачи ставим и в рамках сотрудничества с Российским футбольным союзом. Соглашение предусматривает целый спектр направлений взаимодействия — от развития студенческого спорта и волонтерства до подготовки административно-управленческих кадров для спортивной индустрии, организации научных исследований в области спортивной медицины и психологии. Отлично отработали и наши факультеты. Например, соглашением закрепили планы совместной работы наш факультет фундаментальной физико-химической инженерии и один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений "Уралхим". На полях форума удалось поработать и с губернаторами. Это значит, что проектов в рамках научно-образовательного консорциума "Вернадский", который мы развиваем совместно с регионами, станет еще больше. Мы готовимся к расширению количества субъектов, где реализуются программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы территорий при помощи потенциала крупнейшего университета страны, ресурсов региональных предприятий и правительств.— Что в университете делается сегодня для патриотического воспитания обучающихся?— У нас воспитательный процесс, процесс формирования личности студента является частью процесса обучения, "зашит" в него на самом глубинном уровне. Традиционно мы поддерживаем инициативы самих студентов, направленные на сохранение памяти о подвиге защитников родины в годы Великой Отечественной войны, организуем акции и проекты в области духовной и интеллектуальной культуры. Активно действует волонтерское движение университета, особенно ярко проявившее себя во время пандемии. С патриотическим воспитанием так или иначе связана деятельность всех студенческих организаций Московского университета. У нас работает поисковый отряд, который ежегодно поднимает останки студентов и преподавателей МГУ, которые геройски погибли осенью 1941 года в смоленских лесах, на дальних подступах к Москве. Несколько раз в год мы проводим торжественные митинги, где вспоминаем их подвиг. Еще одним общеуниверситетским местом памяти стал монумент, который мы открыли в год 75-летия Великой Победы на территории нашей подмосковной базы Красновидово. Там в самый трудный момент битвы за Москву проходило заседание ставки Западного фронта и была утверждена стратегия обороны столицы. Московский университет всегда был и остается на передовой, мы неизменно вместе с нашей страной и народом.— Началась приемная кампания. Какие особенности можно отметить? И ваши ожидания от нее?— Особенностей несколько. Подавать документы можно в пять вузов, как и раньше. А вот количество специальностей для подачи сократилось с десяти до пяти, указывается и приоритет зачисления. Это дисциплинирует абитуриента, ориентирует его более осознанно подходить к выбору своей образовательной траектории. Поступающие подают одно заявление на бюджет и одно на договор. Способы подачи документов не изменились: лично или по доверенности, через личный кабинет на сайте вуза, через государственный суперсервис — единый портал госуслуг. Также можно отправить и с помощью почтовых операторов. В утвержденный министерством порядок приема добавлена новая отдельная квота. На нее могут претендовать Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети участников СВО, военнослужащих и лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей. Это не менее десяти процентов от объема контрольных цифр по каждой специальности. Дополнительные вступительные испытания в МГУ в этом году проводятся в дистанционном формате с 11 по 24 июля. Как и в прошлом году, задействуем полторы тысячи экзаменаторов, тысячу прокторов, десятки технических специалистов. Всего мы готовимся зачислить порядка десяти тысяч первокурсников. Уверен, приемная кампания пройдет на хорошем уровне. По дням открытых дверей уже чувствуем наших абитуриентов, отмечаем хороший настрой у всех ребят, кто готовится к поступлению. Хочу пожелать им всем уверенности и удачи!

https://ria.ru/20220930/bakalavriat-1820576434.html

https://ria.ru/20230419/obrazovanie-1866400457.html

https://na.ria.ru/20230620/vuzy-1879317235.html

https://rsport.ria.ru/20230624/mgu-1880123186.html

https://ria.ru/20230525/abiturient-1873847564.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, виктор садовничий, москва, санкт-петербург, мгу имени м. в. ломоносова, образование, образование - общество