https://ria.ru/20230629/ruviki-1881068229.html
В "Рувики" появятся пометки "Выверенная статья" и "Рецензированная статья"
В "Рувики" появятся пометки "Выверенная статья" и "Рецензированная статья" - РИА Новости, 29.06.2023
В "Рувики" появятся пометки "Выверенная статья" и "Рецензированная статья"
Пометки "Выверенная статья" и "Рецензированная статья" появятся в онлайн-энциклопедии "Рувики" - русском аналоге Википедии, их будут присваивать материалам,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:15
2023-06-29T11:15
2023-06-29T11:15
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пометки "Выверенная статья" и "Рецензированная статья" появятся в онлайн-энциклопедии "Рувики" - русском аналоге Википедии, их будут присваивать материалам, которые прошли соответствие правилам площадки и созданные с участием экспертов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рувики. "Работа новой энциклопедии будет организована на основе сочетания усилий пользователей и профессиональной редакции. Любой может стать автором "Рувики", но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов", - говорится в сообщении. Отмечается, что цель проекта – создать полезный, удобный, качественный ресурс для всех, наилучшим образом отвечающий духу времени. "Материалы, просмотренные редакцией на предмет соответствия правилам площадки, будут иметь пометку "Выверенные статьи". Статьи, созданные с участием экспертов, получат статус "Рецензированных статей". Читатель сможет увидеть, какой эксперт работал с материалом, и получит возможность ссылаться на энциклопедический текст без опасения столкнуться с ошибкой", - поясняется в сообщении. Добавляется, что на старте среди рецензентов материалов выступили Ассоциация музеев космонавтики (АМКОС), Научно-мемориальный музей имени профессора Н.Е. Жуковского, Государственный музей истории космонавтики в Калуге, Центральный дом авиации и космонавтики (ЦдАИК), фелинологическая система РСА, Русское фелинологическое общество РФО, российские авиационные конструкторские бюро. "Сложные и спорные вопросы, требующие детального рассмотрения, будут выноситься на обсуждение Общественного Совета Рувики, куда планируется привлечь ведущих экспертов, представителей вузов и научных институтов. Общественный Совет Рувики будет проводить обсуждения для обеспечения объективной и научно подтвержденной подачи материалов в энциклопедии", - отмечается в сообщении. Генеральный директор интернет-энциклопедии Рувики Владимир Медейко подчеркнул, что видя знак рецензированной статьи и имя эксперта, который над ней работал, читатель может быть уверен в прочитанном, не опасаясь сослаться на этот материал даже в дипломной работе.
https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html
https://ria.ru/20230620/shtraf-1879301501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
В "Рувики" появятся пометки "Выверенная статья" и "Рецензированная статья"
В энциклопедии "Рувики" появятся пометки "Выверенная статья" и "Рецензированная статья"
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пометки "Выверенная статья" и "Рецензированная статья" появятся в онлайн-энциклопедии "Рувики" - русском аналоге Википедии, их будут присваивать материалам, которые прошли соответствие правилам площадки и созданные с участием экспертов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рувики.
"Работа новой энциклопедии будет организована на основе сочетания усилий пользователей и профессиональной редакции. Любой может стать автором "Рувики", но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цель проекта – создать полезный, удобный, качественный ресурс для всех, наилучшим образом отвечающий духу времени.
"Материалы, просмотренные редакцией на предмет соответствия правилам площадки, будут иметь пометку "Выверенные статьи". Статьи, созданные с участием экспертов, получат статус "Рецензированных статей". Читатель сможет увидеть, какой эксперт работал с материалом, и получит возможность ссылаться на энциклопедический текст без опасения столкнуться с ошибкой", - поясняется в сообщении.
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Добавляется, что на старте среди рецензентов материалов выступили Ассоциация музеев космонавтики (АМКОС), Научно-мемориальный музей имени профессора Н.Е. Жуковского, Государственный музей истории космонавтики в Калуге
, Центральный дом авиации и космонавтики (ЦдАИК), фелинологическая система РСА, Русское фелинологическое общество РФО, российские авиационные конструкторские бюро.
"Сложные и спорные вопросы, требующие детального рассмотрения, будут выноситься на обсуждение Общественного Совета Рувики, куда планируется привлечь ведущих экспертов, представителей вузов и научных институтов. Общественный Совет Рувики будет проводить обсуждения для обеспечения объективной и научно подтвержденной подачи материалов в энциклопедии", - отмечается в сообщении.
Генеральный директор интернет-энциклопедии Рувики Владимир Медейко подчеркнул, что видя знак рецензированной статьи и имя эксперта, который над ней работал, читатель может быть уверен в прочитанном, не опасаясь сослаться на этот материал даже в дипломной работе.
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