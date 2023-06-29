https://ria.ru/20230629/ruviki-1881068229.html

В "Рувики" появятся пометки "Выверенная статья" и "Рецензированная статья"

В "Рувики" появятся пометки "Выверенная статья" и "Рецензированная статья" - РИА Новости, 29.06.2023

В "Рувики" появятся пометки "Выверенная статья" и "Рецензированная статья"

Пометки "Выверенная статья" и "Рецензированная статья" появятся в онлайн-энциклопедии "Рувики" - русском аналоге Википедии, их будут присваивать материалам,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:15

2023-06-29T11:15

2023-06-29T11:15

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880573712_0:0:1574:886_1920x0_80_0_0_a3229bb98767b0b4ac21f360b17c1a67.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пометки "Выверенная статья" и "Рецензированная статья" появятся в онлайн-энциклопедии "Рувики" - русском аналоге Википедии, их будут присваивать материалам, которые прошли соответствие правилам площадки и созданные с участием экспертов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рувики. "Работа новой энциклопедии будет организована на основе сочетания усилий пользователей и профессиональной редакции. Любой может стать автором "Рувики", но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов", - говорится в сообщении. Отмечается, что цель проекта – создать полезный, удобный, качественный ресурс для всех, наилучшим образом отвечающий духу времени. "Материалы, просмотренные редакцией на предмет соответствия правилам площадки, будут иметь пометку "Выверенные статьи". Статьи, созданные с участием экспертов, получат статус "Рецензированных статей". Читатель сможет увидеть, какой эксперт работал с материалом, и получит возможность ссылаться на энциклопедический текст без опасения столкнуться с ошибкой", - поясняется в сообщении. Добавляется, что на старте среди рецензентов материалов выступили Ассоциация музеев космонавтики (АМКОС), Научно-мемориальный музей имени профессора Н.Е. Жуковского, Государственный музей истории космонавтики в Калуге, Центральный дом авиации и космонавтики (ЦдАИК), фелинологическая система РСА, Русское фелинологическое общество РФО, российские авиационные конструкторские бюро. "Сложные и спорные вопросы, требующие детального рассмотрения, будут выноситься на обсуждение Общественного Совета Рувики, куда планируется привлечь ведущих экспертов, представителей вузов и научных институтов. Общественный Совет Рувики будет проводить обсуждения для обеспечения объективной и научно подтвержденной подачи материалов в энциклопедии", - отмечается в сообщении. Генеральный директор интернет-энциклопедии Рувики Владимир Медейко подчеркнул, что видя знак рецензированной статьи и имя эксперта, который над ней работал, читатель может быть уверен в прочитанном, не опасаясь сослаться на этот материал даже в дипломной работе.

https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html

https://ria.ru/20230620/shtraf-1879301501.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия