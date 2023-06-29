https://ria.ru/20230629/rubl-1880901908.html

"Крутое пике". Что происходит с рублем

"Крутое пике". Что происходит с рублем - РИА Новости, 29.06.2023

"Крутое пике". Что происходит с рублем

На фоне политической нестабильности 24 июня рубль падал почти к тем же значениям, что и в марте 2022-го. Когда кризис миновал, произошла коррекция. Сейчас... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:00

2023-06-29T08:05

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. На фоне политической нестабильности 24 июня рубль падал почти к тем же значениям, что и в марте 2022-го. Когда кризис миновал, произошла коррекция. Сейчас биржевой курс колеблется в районе 86,5 к доллару и 95 к евро. Чего ждать дальше — в материале РИА Новости.Черная субботаВ субботу на рынке была паника. Росбанк, например, предлагал доллар и евро за 105 и 115 рублей соответственно. К концу дня страсти немного улеглись. Тем не менее национальная валюта заметно ослабела. В пятницу биржа закрылась с показателем 84,7 за доллар и 92,34 за евро, в понедельник — 87 и 95.Помогло то, что в выходные биржа не работает. "Не разрешись ситуация так быстро, рубль ушел бы в крутое пике", — уверена директор отдела инвестиций ООО "Бугров и Партнеры" Оксана Покровская.Из-за значительного снижения экспортной выручки от энергоносителей национальная валюта слабеет с весны. На фоне общей производственной рецессии в Европе и медленного постковидного восстановления китайской экономики спрос на топливо не увеличивается. "Даже сокращение добычи странами ОПЕК+ не привело к повышению котировок", — отмечает эксперт.Кроме того, Россия существенно нарастила импорт, и торговый баланс сдвинулся. Стабильность валюты обеспечивает сильная экономика, превалирование экспорта над импортом, объясняет экономист Леонид Хазанов. Мы же до сих пор сильно зависим от цен на углеводородное сырье, у нас очень широкая номенклатура привозных товаров.Обвала не случилосьКак бы то ни было, самые негативные прогнозы пока не сбылись. Рубль колеблется, но скачки доллара до 120 рублей в прошлом году были кратковременными, а показателя в 200 рублей он так и не достиг."Наша валюта не "улетела в пропасть", хотя многие эксперты ожидали именно этого. Не случилось ни страшного обвала, как в 1998-м, ни обесценивания вдвое, как в 2014-м", — указывает Покровская.Рубль долго держался в коридоре 70-80 за доллар. Многие специалисты называли этот курс оптимальным для экономики. Минпромторг считает диапазон 65-85 наиболее удобным для большинства отраслей производства, банковский сектор ориентируется на 70-80, а в бюджете 2023-го заложен показатель 73,8.Укрепление нацвалюты снижает экспортные доходы — значит, и поступления в бюджет. Однако чрезмерное ослабление делает дороже импорт и раскручивает инфляцию.Директор центра стратегического анализа "Ингосстраха" Евгения Васильева полагает, что нынешняя биржевая ситуация вполне приемлема для правительства. "У ЦБ и Минфина достаточно инструментов для влияния на валютный рынок. К тому же действуют ограничения на транзакции в долларах и евро", — уточняет она. И напоминает, что Банк России придерживается политики рыночного определения курса, а в правительстве заявляли о переходе в новый комфортный для отечественной экономики диапазон — 80-90 рублей за доллар.Чего ждатьИменно на этот коридор и указывают прогнозы. Но внешние факторы, такие как состояние мировой финансовой системы, политическая напряженность вокруг России и Тайваня, образование новых союзов и коалиций, способны многое изменить.Так, в июле и августе состоятся экономический форум "Россия — Африка" и саммит БРИКС. На Западе это вызывает беспокойство. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе ЮАР с просьбой пригласить его на саммит. Вашингтон пытается перетянуть на свою сторону Индию с Китаем — пока безрезультатно. В БРИКС воздерживаются от прямой критики Москвы, а Макрон получил демонстративный отказ.Россия укрепляет и развивает отношения с африканскими странами. "Это почти полуторамиллиардный рынок для отечественного продовольствия, удобрений и ядерной энергетики. На форуме наверняка договорятся о поставках, товарооборот резко увеличится", — рассуждает Покровская. Значит, возникнет вопрос о валюте расчетов — и при грамотном подходе рубль отыграет позиции.В любом случае важнее всего сбалансированность финансовой системы и создание конкурентных преимуществ для российских производителей и экспортеров. Васильева добавляет, что высокая неопределенность в мировой экономике не позволяет строить долгосрочные прогнозы. Тем не менее частичная изоляция от внешних рынков делает рубль одной из наиболее устойчивых валют среди развивающихся стран, а это выгодно и населению страны, и бизнесу.

https://ria.ru/20230622/raschety-1879521965.html

https://ria.ru/20230506/sanktsii-1869693377.html

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экономика, россия, европа, росбанк, промсвязьбанк, московская биржа, курс рубля