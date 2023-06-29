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Ростовский губернатор рассказал, как власти региона пережили 24 июня - РИА Новости, 29.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/rostov-1881156956.html
Ростовский губернатор рассказал, как власти региона пережили 24 июня
Ростовский губернатор рассказал, как власти региона пережили 24 июня - РИА Новости, 29.06.2023
Ростовский губернатор рассказал, как власти региона пережили 24 июня
Ростовский губернатор Василий Голубев рассказал журналистам о событиях минувших выходных в регионе, отметив, что все чиновники работали на своих местах, а сам... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:14
2023-06-29T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
василий голубев
ростовская область
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ростовский губернатор Василий Голубев рассказал журналистам о событиях минувших выходных в регионе, отметив, что все чиновники работали на своих местах, а сам он находился на связи с президентом страны и руководством Минобороны. В ходе общения с представителями СМИ он рассказал, что в тот момент ситуация была весьма сложная. При этом Голубев рассказал, что не знает ни одного ростовского чиновника, который бы покинул город. Губернатор сообщил, что общался с президентом Владимиром Путиным, руководством администрации президента и руководством Минобороны РФ. "Я доложил президенту, что службы жизнеобеспечения работают, в порядке, мы на месте, президент пожелал хорошей работы", - рассказал Голубев. Он также сообщил, что повреждены строительная техника и транспорт, которые выставлялись на пути движения колонн мятежников. "Так что мы потеряли определение количество техники, которое или восстанавливать нужно или невозможно восстановить", - подчеркнул губернатор. На вопрос о том, восстановили ли дороги Голубев сообщил: "Нормально, все в порядке". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230627/rossiya-1880692282.html
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безопасность, россия, василий голубев, ростовская область, попытка вооруженного мятежа
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Василий Голубев, Ростовская область, Попытка вооруженного мятежа
Ростовский губернатор рассказал, как власти региона пережили 24 июня

Голубев заявил, что 24 июня был на связи с Путиным и Минобороны, а все чиновники работали

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" возле здания цирка в Ростове-на-Дону
Бойцы ЧВК Вагнер возле здания цирка в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бойцы ЧВК "Вагнер" возле здания цирка в Ростове-на-Дону
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ростовский губернатор Василий Голубев рассказал журналистам о событиях минувших выходных в регионе, отметив, что все чиновники работали на своих местах, а сам он находился на связи с президентом страны и руководством Минобороны.
В ходе общения с представителями СМИ он рассказал, что в тот момент ситуация была весьма сложная. При этом Голубев рассказал, что не знает ни одного ростовского чиновника, который бы покинул город.
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Володин попросил проанализировать, кто пытался выехать из России в выходные
27 июня, 13:24
Губернатор сообщил, что общался с президентом Владимиром Путиным, руководством администрации президента и руководством Минобороны РФ. "Я доложил президенту, что службы жизнеобеспечения работают, в порядке, мы на месте, президент пожелал хорошей работы", - рассказал Голубев.
Он также сообщил, что повреждены строительная техника и транспорт, которые выставлялись на пути движения колонн мятежников. "Так что мы потеряли определение количество техники, которое или восстанавливать нужно или невозможно восстановить", - подчеркнул губернатор. На вопрос о том, восстановили ли дороги Голубев сообщил: "Нормально, все в порядке".
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27 июня, 11:26
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Губернатор Голубев опубликовал видео из Ростова-на-Дону
24 июня, 19:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВасилий ГолубевРостовская областьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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