Ростовский губернатор рассказал, как власти региона пережили 24 июня
Голубев заявил, что 24 июня был на связи с Путиным и Минобороны, а все чиновники работали
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" возле здания цирка в Ростове-на-Дону
Бойцы ЧВК "Вагнер" возле здания цирка в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ростовский губернатор Василий Голубев рассказал журналистам о событиях минувших выходных в регионе, отметив, что все чиновники работали на своих местах, а сам он находился на связи с президентом страны и руководством Минобороны.
В ходе общения с представителями СМИ он рассказал, что в тот момент ситуация была весьма сложная. При этом Голубев рассказал, что не знает ни одного ростовского чиновника, который бы покинул город.
Губернатор сообщил, что общался с президентом Владимиром Путиным, руководством администрации президента и руководством Минобороны РФ. "Я доложил президенту, что службы жизнеобеспечения работают, в порядке, мы на месте, президент пожелал хорошей работы", - рассказал Голубев.
Он также сообщил, что повреждены строительная техника и транспорт, которые выставлялись на пути движения колонн мятежников. "Так что мы потеряли определение количество техники, которое или восстанавливать нужно или невозможно восстановить", - подчеркнул губернатор. На вопрос о том, восстановили ли дороги Голубев сообщил: "Нормально, все в порядке".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.