https://ria.ru/20230629/rostov-1881156956.html

Ростовский губернатор рассказал, как власти региона пережили 24 июня

Ростовский губернатор рассказал, как власти региона пережили 24 июня - РИА Новости, 29.06.2023

Ростовский губернатор рассказал, как власти региона пережили 24 июня

Ростовский губернатор Василий Голубев рассказал журналистам о событиях минувших выходных в регионе, отметив, что все чиновники работали на своих местах, а сам... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:14

2023-06-29T14:14

2023-06-29T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

василий голубев

ростовская область

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ростовский губернатор Василий Голубев рассказал журналистам о событиях минувших выходных в регионе, отметив, что все чиновники работали на своих местах, а сам он находился на связи с президентом страны и руководством Минобороны. В ходе общения с представителями СМИ он рассказал, что в тот момент ситуация была весьма сложная. При этом Голубев рассказал, что не знает ни одного ростовского чиновника, который бы покинул город. Губернатор сообщил, что общался с президентом Владимиром Путиным, руководством администрации президента и руководством Минобороны РФ. "Я доложил президенту, что службы жизнеобеспечения работают, в порядке, мы на месте, президент пожелал хорошей работы", - рассказал Голубев. Он также сообщил, что повреждены строительная техника и транспорт, которые выставлялись на пути движения колонн мятежников. "Так что мы потеряли определение количество техники, которое или восстанавливать нужно или невозможно восстановить", - подчеркнул губернатор. На вопрос о том, восстановили ли дороги Голубев сообщил: "Нормально, все в порядке". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230627/rossiya-1880692282.html

https://ria.ru/20230627/myatezh-1880665231.html

https://ria.ru/20230624/golubev-1880234396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, василий голубев, ростовская область, попытка вооруженного мятежа