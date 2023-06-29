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"Этого не случится": экс-агент ЦРУ разоблачил опасную ложь США о России - РИА Новости, 29.06.2023
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13:41 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/rossiya-1881132909.html
"Этого не случится": экс-агент ЦРУ разоблачил опасную ложь США о России
"Этого не случится": экс-агент ЦРУ разоблачил опасную ложь США о России - РИА Новости, 29.06.2023
"Этого не случится": экс-агент ЦРУ разоблачил опасную ложь США о России
США пытаются убедить мир в слабости России, однако этим демонстрируют собственную уязвимость, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Фил... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:41
2023-06-29T13:41
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. США пытаются убедить мир в слабости России, однако этим демонстрируют собственную уязвимость, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.По его мнению, Вашингтон рассчитывает, что на фоне заявлений о слабости Москвы американские позиции покажутся другим государствам устойчивыми."Они хотят, чтобы мы поверили, потому что они, по сути, хотят, чтобы конфликт продолжался вечно, пока Россия не будет ослаблена настолько, что их это устроит. Но, конечно, этого, во-первых, не произойдет, а во-вторых, это просто разрушает нашу собственную экономику, а весь мир наблюдает", — заметил Джиральди.В четверг американский полковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что усилия по втягиванию Украины в НАТО могут привести к ядерному противостоянию России и США.
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Этого не случится": экс-агент ЦРУ разоблачил опасную ложь США о России

Экс-агент ЦРУ Джиральди: США безуспешно пытаются убедить мир в слабости России

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. США пытаются убедить мир в слабости России, однако этим демонстрируют собственную уязвимость, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.
По его мнению, Вашингтон рассчитывает, что на фоне заявлений о слабости Москвы американские позиции покажутся другим государствам устойчивыми.
«
"Они хотят, чтобы мы поверили, потому что они, по сути, хотят, чтобы конфликт продолжался вечно, пока Россия не будет ослаблена настолько, что их это устроит. Но, конечно, этого, во-первых, не произойдет, а во-вторых, это просто разрушает нашу собственную экономику, а весь мир наблюдает", — заметил Джиральди.
В четверг американский полковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что усилия по втягиванию Украины в НАТО могут привести к ядерному противостоянию России и США.
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В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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