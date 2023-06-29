https://ria.ru/20230629/rossiya-1881132909.html

"Этого не случится": экс-агент ЦРУ разоблачил опасную ложь США о России

"Этого не случится": экс-агент ЦРУ разоблачил опасную ложь США о России - РИА Новости, 29.06.2023

"Этого не случится": экс-агент ЦРУ разоблачил опасную ложь США о России

США пытаются убедить мир в слабости России, однако этим демонстрируют собственную уязвимость, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Фил... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:41

2023-06-29T13:41

2023-06-29T13:41

в мире

россия

сша

вашингтон (штат)

центральное разведывательное управление (цру)

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. США пытаются убедить мир в слабости России, однако этим демонстрируют собственную уязвимость, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.По его мнению, Вашингтон рассчитывает, что на фоне заявлений о слабости Москвы американские позиции покажутся другим государствам устойчивыми."Они хотят, чтобы мы поверили, потому что они, по сути, хотят, чтобы конфликт продолжался вечно, пока Россия не будет ослаблена настолько, что их это устроит. Но, конечно, этого, во-первых, не произойдет, а во-вторых, это просто разрушает нашу собственную экономику, а весь мир наблюдает", — заметил Джиральди.В четверг американский полковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что усилия по втягиванию Украины в НАТО могут привести к ядерному противостоянию России и США.

https://ria.ru/20230629/triada-1880961144.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), центральное разведывательное управление (цру), нато