https://ria.ru/20230629/rossiya-1881132909.html
"Этого не случится": экс-агент ЦРУ разоблачил опасную ложь США о России
"Этого не случится": экс-агент ЦРУ разоблачил опасную ложь США о России - РИА Новости, 29.06.2023
"Этого не случится": экс-агент ЦРУ разоблачил опасную ложь США о России
США пытаются убедить мир в слабости России, однако этим демонстрируют собственную уязвимость, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Фил... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:41
2023-06-29T13:41
2023-06-29T13:41
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
центральное разведывательное управление (цру)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. США пытаются убедить мир в слабости России, однако этим демонстрируют собственную уязвимость, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.По его мнению, Вашингтон рассчитывает, что на фоне заявлений о слабости Москвы американские позиции покажутся другим государствам устойчивыми."Они хотят, чтобы мы поверили, потому что они, по сути, хотят, чтобы конфликт продолжался вечно, пока Россия не будет ослаблена настолько, что их это устроит. Но, конечно, этого, во-первых, не произойдет, а во-вторых, это просто разрушает нашу собственную экономику, а весь мир наблюдает", — заметил Джиральди.В четверг американский полковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что усилия по втягиванию Украины в НАТО могут привести к ядерному противостоянию России и США.
https://ria.ru/20230629/triada-1880961144.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9d117c176f9b9558bebbd893ccc9e9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Этого не случится": экс-агент ЦРУ разоблачил опасную ложь США о России
Экс-агент ЦРУ Джиральди: США безуспешно пытаются убедить мир в слабости России