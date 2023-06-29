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Российские военные потопили лодки с отрядами ВСУ у Антоновского моста - РИА Новости, 29.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 29.06.2023 (обновлено: 11:38 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/rossiya-1881070507.html
Российские военные потопили лодки с отрядами ВСУ у Антоновского моста
Российские военные потопили лодки с отрядами ВСУ у Антоновского моста - РИА Новости, 29.06.2023
Российские военные потопили лодки с отрядами ВСУ у Антоновского моста
Никаких плацдармов у Антоновского моста украинские войска не создали, за прошедшие двое суток российские артиллеристы потопили шесть лодок с 30 военнослужащими, РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:26
2023-06-29T11:38
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 июн — РИА Новости. Никаких плацдармов у Антоновского моста украинские войска не создали, за прошедшие двое суток российские артиллеристы потопили шесть лодок с 30 военнослужащими, пытавшимися высадиться у опор переправы, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Никаких плацдармов противник там не создал и никакого наступательного потенциала у него нет", — сказал он.По словам политика, российские военные также "уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег".Кроме того, как добавил Сальдо, на правом берегу разбит другой отряд ВСУ, готовившийся к переправе, разгромлены три артиллерийские позиции для обстрела левобережной части региона и сбиты два дрона, с которых корректировался огонь.В Telegram-каналах ранее появились сообщения, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра и расширяют плацдарм в районе поврежденного автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего поселок Антоновка с городом Алешки.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня российские военные контролируют 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, управляется Киевом.
https://ria.ru/20230626/platsdarm-1880571304.html
херсонская область
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безопасность, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные потопили лодки с отрядами ВСУ у Антоновского моста

Сальдо: ВС России потопили шесть лодок с 30 украинскими военными у Антоновского моста

© AP Photo / Bernat ArmangueРазрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 июн — РИА Новости. Никаких плацдармов у Антоновского моста украинские войска не создали, за прошедшие двое суток российские артиллеристы потопили шесть лодок с 30 военнослужащими, пытавшимися высадиться у опор переправы, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Никаких плацдармов противник там не создал и никакого наступательного потенциала у него нет", — сказал он.
По словам политика, российские военные также "уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег".
Кроме того, как добавил Сальдо, на правом берегу разбит другой отряд ВСУ, готовившийся к переправе, разгромлены три артиллерийские позиции для обстрела левобережной части региона и сбиты два дрона, с которых корректировался огонь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 июня, 17:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.06.2023 Посмотреть
В Telegram-каналах ранее появились сообщения, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра и расширяют плацдарм в районе поврежденного автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего поселок Антоновка с городом Алешки.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня российские военные контролируют 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, управляется Киевом.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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