https://ria.ru/20230629/rossiya-1881070507.html
Российские военные потопили лодки с отрядами ВСУ у Антоновского моста
Российские военные потопили лодки с отрядами ВСУ у Антоновского моста - РИА Новости, 29.06.2023
Российские военные потопили лодки с отрядами ВСУ у Антоновского моста
Никаких плацдармов у Антоновского моста украинские войска не создали, за прошедшие двое суток российские артиллеристы потопили шесть лодок с 30 военнослужащими, РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:26
2023-06-29T11:26
2023-06-29T11:38
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 июн — РИА Новости. Никаких плацдармов у Антоновского моста украинские войска не создали, за прошедшие двое суток российские артиллеристы потопили шесть лодок с 30 военнослужащими, пытавшимися высадиться у опор переправы, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Никаких плацдармов противник там не создал и никакого наступательного потенциала у него нет", — сказал он.По словам политика, российские военные также "уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег".Кроме того, как добавил Сальдо, на правом берегу разбит другой отряд ВСУ, готовившийся к переправе, разгромлены три артиллерийские позиции для обстрела левобережной части региона и сбиты два дрона, с которых корректировался огонь.В Telegram-каналах ранее появились сообщения, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра и расширяют плацдарм в районе поврежденного автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего поселок Антоновка с городом Алешки.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня российские военные контролируют 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, управляется Киевом.
https://ria.ru/20230626/platsdarm-1880571304.html
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РИА Новости
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Российские военные потопили лодки с отрядами ВСУ у Антоновского моста
Сальдо: ВС России потопили шесть лодок с 30 украинскими военными у Антоновского моста