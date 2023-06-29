https://ria.ru/20230629/rosatom-1881238501.html

"Росатом" подписал соглашение о добыче лития в Боливии

"Росатом" подписал соглашение о добыче лития в Боливии - РИА Новости, 29.06.2023

"Росатом" подписал соглашение о добыче лития в Боливии

Международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:15

2023-06-29T17:15

2023-06-29T19:23

экономика

боливия

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЛА-ПАС, 29 июн — РИА Новости. Международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии, сообщила госкорпорация."Совместный российско-боливийский проект позволит создать в Боливии, стране с самыми богатыми запасами лития в мире, полноценную цепочку производства — от добычи литиевого сырья до получения рыночного продукта", — говорится в публикации.По словам первого заместителя генерального директора — директора блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилла Комарова, которого цитируют в релизе, "соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества России и Боливии"."Для "Росатома" это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ", - отметил Комаров.В соответствии с подписанным документом Uranium One Group будет участвовать в сооружении промышленного комплекса на базе гидроминерального источника (салара) Пастос Грандес, расположенного в Потоси. Добыча лития планируется по российской технологии прямого сорбционного извлечения, которая уже подтвердила свою высокую экономическую эффективность и экологическую безопасность, отмечается в сообщении.Боливия имеет крупнейшие подтвержденные запасы лития в мире, расположенные в основном в солончаках Уюни, Койпаса и Пастос-Грандес на юго-западном нагорье.Литий востребован при производстве литий-ионных батарей, которые применяются для оснащения смартфонов и электромобилей, создания мощных систем хранения электроэнергии. Также литий используется в электронике, для создания лазеров, новых материалов и сплавов, в текстильной, пищевой и фармацевтической промышленности. В атомной энергетике изотоп литий-7 применяется для подавления коррозии конструкционных материалов в реакторных установках АЭС типа PWR (pressurized water reactor, реактор с водой под давлением).

https://ria.ru/20230615/davlenie-1878376793.html

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экономика, боливия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"