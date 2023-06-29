https://ria.ru/20230629/rosatom-1881238501.html
"Росатом" подписал соглашение о добыче лития в Боливии
"Росатом" подписал соглашение о добыче лития в Боливии - РИА Новости, 29.06.2023
"Росатом" подписал соглашение о добыче лития в Боливии
Международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:15
2023-06-29T17:15
2023-06-29T19:23
экономика
боливия
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЛА-ПАС, 29 июн — РИА Новости. Международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии, сообщила госкорпорация."Совместный российско-боливийский проект позволит создать в Боливии, стране с самыми богатыми запасами лития в мире, полноценную цепочку производства — от добычи литиевого сырья до получения рыночного продукта", — говорится в публикации.По словам первого заместителя генерального директора — директора блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилла Комарова, которого цитируют в релизе, "соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества России и Боливии"."Для "Росатома" это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ", - отметил Комаров.В соответствии с подписанным документом Uranium One Group будет участвовать в сооружении промышленного комплекса на базе гидроминерального источника (салара) Пастос Грандес, расположенного в Потоси. Добыча лития планируется по российской технологии прямого сорбционного извлечения, которая уже подтвердила свою высокую экономическую эффективность и экологическую безопасность, отмечается в сообщении.Боливия имеет крупнейшие подтвержденные запасы лития в мире, расположенные в основном в солончаках Уюни, Койпаса и Пастос-Грандес на юго-западном нагорье.Литий востребован при производстве литий-ионных батарей, которые применяются для оснащения смартфонов и электромобилей, создания мощных систем хранения электроэнергии. Также литий используется в электронике, для создания лазеров, новых материалов и сплавов, в текстильной, пищевой и фармацевтической промышленности. В атомной энергетике изотоп литий-7 применяется для подавления коррозии конструкционных материалов в реакторных установках АЭС типа PWR (pressurized water reactor, реактор с водой под давлением).
https://ria.ru/20230615/davlenie-1878376793.html
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экономика, боливия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Боливия, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" подписал соглашение о добыче лития в Боливии
Холдинг "Росатома" договорился с YLB о добыче и производстве лития в Боливии
ЛА-ПАС, 29 июн — РИА Новости.
Международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение
о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии, сообщила госкорпорация.
«
"Совместный российско-боливийский проект позволит создать в Боливии, стране с самыми богатыми запасами лития в мире, полноценную цепочку производства — от добычи литиевого сырья до получения рыночного продукта", — говорится в публикации.
По словам первого заместителя генерального директора — директора блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилла Комарова, которого цитируют в релизе, "соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества России
и Боливии".
"Для "Росатома" это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ", - отметил Комаров.
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В соответствии с подписанным документом Uranium One Group будет участвовать в сооружении промышленного комплекса на базе гидроминерального источника (салара) Пастос Грандес, расположенного в Потоси. Добыча лития планируется по российской технологии прямого сорбционного извлечения, которая уже подтвердила свою высокую экономическую эффективность и экологическую безопасность, отмечается в сообщении.
Боливия имеет крупнейшие подтвержденные запасы лития в мире, расположенные в основном в солончаках Уюни, Койпаса и Пастос-Грандес на юго-западном нагорье.
Литий востребован при производстве литий-ионных батарей, которые применяются для оснащения смартфонов и электромобилей, создания мощных систем хранения электроэнергии. Также литий используется в электронике, для создания лазеров, новых материалов и сплавов, в текстильной, пищевой и фармацевтической промышленности. В атомной энергетике изотоп литий-7 применяется для подавления коррозии конструкционных материалов в реакторных установках АЭС типа PWR (pressurized water reactor, реактор с водой под давлением).
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