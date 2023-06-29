https://ria.ru/20230629/robototekhnika-1881087024.html
Робототехника. Как детские конструкторы помогают в разработке "умных машин"
Робототехника. Как детские конструкторы помогают в разработке "умных машин" - РИА Новости, 29.06.2023
Робототехника. Как детские конструкторы помогают в разработке "умных машин"
Прошлый век стал эпохой расцвета робототехники. "Умные" машины начали применять в промышленности, изучении космоса и даже в медицине. Сейчас роботы пылесосят полы у нас дома и наливают кофе. Но стал ли проще процесс разработки? Что нужно знать, чтобы "оживить" машину? И справится ли с этой задачей школьник?
2023-06-29T14:00
2023-06-29T14:00
2023-06-29T18:58
мы все умрём. но это не точно
подкаст
технологии
наука
национальный исследовательский университет «миэт»
роботы
электроника
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881087209_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_bda326a60bd247c16ad5384694c39eae.jpg
Робототехника. Как детские конструкторы помогают в разработке "умных машин"
Прошлый век стал эпохой расцвета робототехники. «Умные» машины начали применять в промышленности, изучении космоса и даже в медицине. Сейчас роботы пылесосят полы у нас дома и наливают кофе. Но стал ли проще процесс разработки? Что нужно знать, чтобы "оживить" машину? И справится ли с этой задачей школьник?
audio/mpeg
Робототехника. Как детские конструкторы помогают в разработке "умных машин"
Прошлый век стал эпохой расцвета робототехники. «Умные» машины начали применять в промышленности, изучении космоса и даже в медицине. Сейчас роботы пылесосят полы у нас дома и наливают кофе. Но стал ли проще процесс разработки? Что нужно знать, чтобы "оживить" машину? И справится ли с этой задачей школьник?
audio/mpeg
О робототехнике и деятельности студенческого конструкторского бюро рассказал Станислав Шепелев — старший преподаватель Московского Института Электронной Техники. НИУ "МИЭТ" является участником программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперт эпизода: Станислав ШепелевЭпизод подготовил: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881087209_77:0:524:335_1920x0_80_0_0_9d73436fa4c98b11fb115ed623aca779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, технологии, наука, национальный исследовательский университет «миэт», роботы, электроника, образование, аудио, школа, проектирование, навигатор абитуриента, университетская наука
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Технологии, Наука, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Роботы, электроника, Образование, Школа, Проектирование, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Робототехника. Как детские конструкторы помогают в разработке "умных машин"
Прошлый век стал эпохой расцвета робототехники. "Умные" машины начали применять в промышленности, изучении космоса и даже в медицине. Сейчас роботы пылесосят полы у нас дома и наливают кофе. Но стал ли проще процесс разработки? Что нужно знать, чтобы "оживить" машину? И справится ли с этой задачей школьник?