https://ria.ru/20230629/robototekhnika-1881087024.html

Робототехника. Как детские конструкторы помогают в разработке "умных машин"

Робототехника. Как детские конструкторы помогают в разработке "умных машин" - РИА Новости, 29.06.2023

Робототехника. Как детские конструкторы помогают в разработке "умных машин"

Прошлый век стал эпохой расцвета робототехники. "Умные" машины начали применять в промышленности, изучении космоса и даже в медицине. Сейчас роботы пылесосят полы у нас дома и наливают кофе. Но стал ли проще процесс разработки? Что нужно знать, чтобы "оживить" машину? И справится ли с этой задачей школьник?

2023-06-29T14:00

2023-06-29T14:00

2023-06-29T18:58

мы все умрём. но это не точно

подкаст

технологии

наука

национальный исследовательский университет «миэт»

роботы

электроника

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881087209_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_bda326a60bd247c16ad5384694c39eae.jpg

Робототехника. Как детские конструкторы помогают в разработке "умных машин" Прошлый век стал эпохой расцвета робототехники. «Умные» машины начали применять в промышленности, изучении космоса и даже в медицине. Сейчас роботы пылесосят полы у нас дома и наливают кофе. Но стал ли проще процесс разработки? Что нужно знать, чтобы "оживить" машину? И справится ли с этой задачей школьник? audio/mpeg

Робототехника. Как детские конструкторы помогают в разработке "умных машин" Прошлый век стал эпохой расцвета робототехники. «Умные» машины начали применять в промышленности, изучении космоса и даже в медицине. Сейчас роботы пылесосят полы у нас дома и наливают кофе. Но стал ли проще процесс разработки? Что нужно знать, чтобы "оживить" машину? И справится ли с этой задачей школьник? audio/mpeg

О робототехнике и деятельности студенческого конструкторского бюро рассказал Станислав Шепелев — старший преподаватель Московского Института Электронной Техники. НИУ "МИЭТ" является участником программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперт эпизода: Станислав ШепелевЭпизод подготовил: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, технологии, наука, национальный исследовательский университет «миэт», роботы, электроника, образование, аудио, школа, проектирование, навигатор абитуриента, университетская наука