https://ria.ru/20230629/risunok-1881196822.html

Путин нарисовал лицо на интерактивном экране NexTouch

Путин нарисовал лицо на интерактивном экране NexTouch - РИА Новости, 29.06.2023

Путин нарисовал лицо на интерактивном экране NexTouch

Президент Владимир Путин оставил необычный автограф на интерактивном экране российского производителя NexTouch. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:51

2023-06-29T15:51

2023-06-29T17:37

россия

владимир путин

технологии

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин оставил необычный автограф на интерактивном экране российского производителя NexTouch.Глава государства подошел к стенду фирмы на выставке компаний, победивших в конкурсе новых российских брендов. NexTouch производит сенсорные и классические дисплеи, интерактивное оборудование и другие устройства.Рассказав о разработках, представитель фирмы вспомнил, как десять лет назад Путин оставил рисунок на иностранной сенсорной доске в одной из школ — тогда президент изобразил кошку. Сейчас главу государства попросили оставить подпись уже на отечественном экране, на что он охотно согласился. Подойдя к сенсорной доске, Путин схематично, несколькими движениями набросал лицо человека и расписался под ним. Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению главы государства. Всего поступило около пяти тысяч заявок со всех регионов.Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).

https://ria.ru/20230629/derbent-1881120297.html

https://ria.ru/20230629/putin-1881187754.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин рисует на интерактивном экране во время посещения выставки форума АСИ Путин рисует на интерактивном экране во время посещения выставки форума АСИ 2023-06-29T15:51 true PT0M52S

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Влада Копылова

россия, владимир путин, технологии, агентство стратегических инициатив (аси)