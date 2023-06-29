https://ria.ru/20230629/risunok-1881196822.html
Путин нарисовал лицо на интерактивном экране NexTouch
Путин нарисовал лицо на интерактивном экране NexTouch - РИА Новости, 29.06.2023
Путин нарисовал лицо на интерактивном экране NexTouch
Президент Владимир Путин оставил необычный автограф на интерактивном экране российского производителя NexTouch. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:51
2023-06-29T15:51
2023-06-29T17:37
россия
владимир путин
технологии
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин оставил необычный автограф на интерактивном экране российского производителя NexTouch.Глава государства подошел к стенду фирмы на выставке компаний, победивших в конкурсе новых российских брендов. NexTouch производит сенсорные и классические дисплеи, интерактивное оборудование и другие устройства.Рассказав о разработках, представитель фирмы вспомнил, как десять лет назад Путин оставил рисунок на иностранной сенсорной доске в одной из школ — тогда президент изобразил кошку. Сейчас главу государства попросили оставить подпись уже на отечественном экране, на что он охотно согласился. Подойдя к сенсорной доске, Путин схематично, несколькими движениями набросал лицо человека и расписался под ним. Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению главы государства. Всего поступило около пяти тысяч заявок со всех регионов.Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).
https://ria.ru/20230629/derbent-1881120297.html
https://ria.ru/20230629/putin-1881187754.html
россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин рисует на интерактивном экране во время посещения выставки форума АСИ
Путин рисует на интерактивном экране во время посещения выставки форума АСИ
2023-06-29T15:51
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, технологии, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Технологии, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин нарисовал лицо на интерактивном экране NexTouch
Президент Путин нарисовал лицо на интерактивном экране NexTouch и оставил автограф
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин оставил необычный автограф на интерактивном экране российского производителя NexTouch.
Глава государства подошел к стенду фирмы на выставке компаний, победивших в конкурсе новых российских брендов. NexTouch производит сенсорные и классические дисплеи, интерактивное оборудование и другие устройства.
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Рассказав о разработках, представитель фирмы вспомнил, как десять лет назад Путин оставил рисунок на иностранной сенсорной доске в одной из школ — тогда президент изобразил кошку. Сейчас главу государства попросили оставить подпись уже на отечественном экране, на что он охотно согласился.
Подойдя к сенсорной доске, Путин схематично, несколькими движениями набросал лицо человека и расписался под ним.
Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению главы государства. Всего поступило около пяти тысяч заявок со всех регионов.
Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ)
.
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