https://ria.ru/20230629/razvedka-1881023789.html
СМИ: украинская разведка жалуется на призывы партнеров "яростно сражаться"
СМИ: украинская разведка жалуется на призывы партнеров "яростно сражаться" - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: украинская разведка жалуется на призывы партнеров "яростно сражаться"
В военной разведке Украины жалуются на то, что некоторые партнеры призывают Киев продвигаться вперед и "яростно сражаться" в ходе так называемого... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T05:46
2023-06-29T05:46
2023-06-29T06:18
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В военной разведке Украины жалуются на то, что некоторые партнеры призывают Киев продвигаться вперед и "яростно сражаться" в ходе так называемого контрнаступления, сообщает издание Economist.Ряд западных советников опасаются, что медленное продвижение ВСУ в долгосрочной перспективе приведет к большему количеству жертв. Источник в украинской военной разведке заявил, что продвижение украинских военных ограничено имеющимися средствами."Некоторые партнеры говорят нам идти вперед и яростно сражаться, но они также не торопятся с поставками необходимых нам оборудования и оружия", - пожаловался собеседник издания.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил 27 июня президент Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала атаки, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины. По словам главы государства, украинские войска при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230628/kuleba-1880810556.html
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киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: украинская разведка жалуется на призывы партнеров "яростно сражаться"
Economist: в военной разведке Украины жалуются, что партнеры призывают активно наступать