https://ria.ru/20230629/razvedka-1881023789.html

СМИ: украинская разведка жалуется на призывы партнеров "яростно сражаться"

СМИ: украинская разведка жалуется на призывы партнеров "яростно сражаться" - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ: украинская разведка жалуется на призывы партнеров "яростно сражаться"

В военной разведке Украины жалуются на то, что некоторые партнеры призывают Киев продвигаться вперед и "яростно сражаться" в ходе так называемого... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T05:46

2023-06-29T05:46

2023-06-29T06:18

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В военной разведке Украины жалуются на то, что некоторые партнеры призывают Киев продвигаться вперед и "яростно сражаться" в ходе так называемого контрнаступления, сообщает издание Economist.Ряд западных советников опасаются, что медленное продвижение ВСУ в долгосрочной перспективе приведет к большему количеству жертв. Источник в украинской военной разведке заявил, что продвижение украинских военных ограничено имеющимися средствами."Некоторые партнеры говорят нам идти вперед и яростно сражаться, но они также не торопятся с поставками необходимых нам оборудования и оружия", - пожаловался собеседник издания.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил 27 июня президент Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала атаки, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины. По словам главы государства, украинские войска при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230628/kuleba-1880810556.html

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киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире