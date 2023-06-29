https://ria.ru/20230629/razgrom-1881020383.html

"Хуже, чем мы думали": в США раскрыли новые детали разгрома ВСУ

"Хуже, чем мы думали": в США раскрыли новые детали разгрома ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023

"Хуже, чем мы думали": в США раскрыли новые детали разгрома ВСУ

Попытка ВСУ преодолеть минные заграждения на юге Украины 8 июня оказалась обернулось более катастрофическими последствиями, чем предполагалось изначально, к... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T04:21

2023-06-29T04:21

2023-06-29T08:31

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Попытка ВСУ преодолеть минные заграждения на юге Украины 8 июня оказалась обернулось более катастрофическими последствиями, чем предполагалось изначально, к такому выводу пришел обозреватель Forbes Дэвид Экс."Украинское поражение под Малой Токмачкой оказалось более катастрофическим, чем мы думали <…>. Недавно аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 (Bradley – ред.) 47-й бригады", — отмечает журналист.Сторонним наблюдателям потери ВСУ изначально казались меньшими, однако в течение двух недель аналитики, изучая видео с дронов, постоянно обновляли список потерянной техники, говорится в публикации."Дым рассеялся, и было обнаружено не менее 25 подбитых украинских машин: 17 М2, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent", — отметил Экс.Оценивая потери западной военной техники, журналист пишет, что уничтожение одной машины для разминирования Wisent на является проблемой, так как у ВСУ их десятки. Однако Украина получила всего сотню американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала Киеву все шесть Leopard 2R, указал Экс."За кровавый час или два боевая группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских М2, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину Leopard 2R", — говорится в материале.США незамедлительно заявили, что готовы поставить Киеву еще Bradley, однако, как пишет Экс, европейцам предстоит еще скинуться на танки Leopard для их передачи Украине."Нельзя отрицать, что бой 8 июня южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии", — подытожил журналист.Одиннадцатого июня Минобороны России заявило, что решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" были отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer, а также орудие M777.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880615235.html

https://ria.ru/20230629/ukraina-1881014502.html

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в мире, украина, сша, киев, финляндия, вооруженные силы украины