"Хуже, чем мы думали": в США раскрыли новые детали разгрома ВСУ
Forbes: потери ВСУ при попытке пройти российские минные поля оказались катастрофическими
Кадры уничтоженных танков ВСУ
Кадры уничтоженных танков ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Попытка ВСУ преодолеть минные заграждения на юге Украины 8 июня оказалась обернулось более катастрофическими последствиями, чем предполагалось изначально, к такому выводу пришел обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Украинское поражение под Малой Токмачкой оказалось более катастрофическим, чем мы думали <…>. Недавно аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 (Bradley – ред.) 47-й бригады", — отмечает журналист.
Сторонним наблюдателям потери ВСУ изначально казались меньшими, однако в течение двух недель аналитики, изучая видео с дронов, постоянно обновляли список потерянной техники, говорится в публикации.
"Дым рассеялся, и было обнаружено не менее 25 подбитых украинских машин: 17 М2, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent", — отметил Экс.
Оценивая потери западной военной техники, журналист пишет, что уничтожение одной машины для разминирования Wisent на является проблемой, так как у ВСУ их десятки. Однако Украина получила всего сотню американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала Киеву все шесть Leopard 2R, указал Экс.
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"За кровавый час или два боевая группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских М2, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину Leopard 2R", — говорится в материале.
США незамедлительно заявили, что готовы поставить Киеву еще Bradley, однако, как пишет Экс, европейцам предстоит еще скинуться на танки Leopard для их передачи Украине.
"Нельзя отрицать, что бой 8 июня южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии", — подытожил журналист.
Одиннадцатого июня Минобороны России заявило, что решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" были отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области. Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer, а также орудие M777.