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СБУ привлекла к ответственности более двухсот украинцев за съемку ПВО - РИА Новости, 29.06.2023
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15:00 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/pvo-1881176472.html
СБУ привлекла к ответственности более двухсот украинцев за съемку ПВО
СБУ привлекла к ответственности более двухсот украинцев за съемку ПВО - РИА Новости, 29.06.2023
СБУ привлекла к ответственности более двухсот украинцев за съемку ПВО
С февраля прошлого года за съемку и распространение работы систем противовоздушной обороны и других подразделений украинских войск к уголовной ответственности... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:00
2023-06-29T15:00
россия
украина
европа
владимир зеленский
михаил подоляк
максим бужанский
верховная рада украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. С февраля прошлого года за съемку и распространение работы систем противовоздушной обороны и других подразделений украинских войск к уголовной ответственности привлекли более двухсот человек, сообщила в своем телеграм-канале СБУ."СБУ сообщила о подозрении более двумстам лицам, которые распространяли информацию о работе ПВО и других сил обороны… Подозрение объявлено по статье несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооруженных сил Украины или других военных формирований", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, это данные с начала российской военной спецоперации. Обвинительные акты против 190 человек уже направлены в суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы. В СБУ напомнили, что нельзя снимать и публиковать материалы о действиях, работе и перемещении украинских войск, а также последствия обстрелов. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит наказание за подобного рода деятельность. Власти Украины ранее призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877169409.html
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россия, украина, европа, владимир зеленский, михаил подоляк, максим бужанский, верховная рада украины, служба безопасности украины, нато
Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Максим Бужанский, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, НАТО
СБУ привлекла к ответственности более двухсот украинцев за съемку ПВО

СБУ привлекла к ответственности более 200 человек за съемку работы ПВО с февраля 2022 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. С февраля прошлого года за съемку и распространение работы систем противовоздушной обороны и других подразделений украинских войск к уголовной ответственности привлекли более двухсот человек, сообщила в своем телеграм-канале СБУ.
"СБУ сообщила о подозрении более двумстам лицам, которые распространяли информацию о работе ПВО и других сил обороны… Подозрение объявлено по статье несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооруженных сил Украины или других военных формирований", - говорится в сообщении СБУ.
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По информации ведомства, это данные с начала российской военной спецоперации. Обвинительные акты против 190 человек уже направлены в суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы. В СБУ напомнили, что нельзя снимать и публиковать материалы о действиях, работе и перемещении украинских войск, а также последствия обстрелов.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит наказание за подобного рода деятельность.
Власти Украины ранее призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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РоссияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякМаксим БужанскийВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныНАТО
 
 
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